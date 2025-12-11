Dimite Javier Izquierdo, dirigente de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis por denuncias de machismo en las filas socialistas

El senador y Secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo (PSOE)

Javier Izquierdo, uno de los miembros con mayor trayectoria dentro de la actual dirección del PSOE y responsable de Estudios y Programas en la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), presentó este jueves su dimisión de manera repentina tras conocerse una nueva denuncia de acoso en el partido. Su salida se produce en un momento especialmente convulso para los socialistas, inmersos en una oleada de escándalos relacionados con supuestos comportamientos machistas en distintos niveles internos y con la dirección intentando cerrar cuanto antes una crisis que amenaza con prolongarse.

Izquierdo, considerado uno de los pocos supervivientes del núcleo de confianza con el que Pedro Sánchez regresó a Ferraz tras su victoria en las primarias de 2017, comunicó a la dirección federal tanto su renuncia a la Ejecutiva como la entrega de su acta de senador por Valladolid. En un mensaje difundido en la red social X, justificó su marcha señalando: “Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido”.

La salida del senador, que ocupaba escaño en la Cámara Alta desde julio de 2023, ha sorprendido a distintos dirigentes socialistas, especialmente por la secuencia de señales que se sucedieron a lo largo del día. Según excompañeros suyos, Izquierdo abandonó el grupo de WhatsApp de la dirección socialista a las 18.41. Ya por la mañana había llamado la atención su ausencia en el desayuno ofrecido por Iratxe García —integrante de la Ejecutiva, presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y miembro destacada de la misma federación socialista—. Por la tarde, tampoco acudió a una asamblea organizada en Valladolid para abordar las listas autonómicas, lo que incrementó las especulaciones internas sobre un posible movimiento inminente.

Un gesto que coincide con movimientos clave en Ferraz

La renuncia de Izquierdo coincide en el tiempo con un nuevo intento de Ferraz por encauzar la crisis interna derivada de las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exdirigente socialista y figura próxima al presidente del Gobierno desde las primarias de 2017. El PSOE ha convocado para este viernes la primera comparecencia pública de Rebeca Torró desde su nombramiento como secretaria de Organización en sustitución de Santos Cerdán. Torró debía anunciar semanas atrás la composición de su equipo, en el que Salazar iba a desempeñar el cargo de uno de sus tres adjuntos, pero las acusaciones forzaron su salida antes de que se formalizara.

La dirección socialista pretende cerrar este viernes la crisis suscitada por la gestión del caso Salazar, en particular los cinco meses que transcurrieron desde la presentación de las denuncias hasta que la Oficina Antiacoso del partido actuó. Ese retraso generó una fuerte contestación interna y colocó al PSOE en una posición defensiva en plena legislatura. La comparecencia prevista para las 11:30 horas en Ferraz se perfila como un momento clave en el que Torró deberá afrontar preguntas sobre los procedimientos, las responsabilidades y los próximos pasos para restablecer la confianza en los órganos internos.

Paralelamente, la secretaria de Igualdad del partido y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha convocado a las responsables de las áreas de igualdad de las distintas federaciones a una reunión presencial este jueves a las 16.00 en la sede estatal. Según fuentes conocedoras del encuentro, se trata del compromiso adquirido por Bernabé la semana pasada durante una videoconferencia de urgencia que se celebró tras conocerse la inacción de la Oficina Antiacoso en el caso Salazar.

Silencio de Ferraz

La reacción inmediata a la dimisión de Izquierdo dentro del PSOE ha sido el silencio. Ferraz no ha emitido ningún comunicado ni valoración pública a lo largo del día, a la espera de la comparecencia de Torró. El vacío informativo alimenta interrogantes sobre el alcance político de la salida del dirigente, más aún en un contexto en el que la dirección federal intenta proyectar una imagen de control ante la cadena de denuncias por comportamientos machistas que han sacudido a la organización.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Hasta su renuncia, Izquierdo ocupaba un papel relevante tanto en la estructura interna del partido como en su representación institucional. Era portavoz del grupo socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado y también intervenía en la Comisión de Investigación sobre la gestión del presidente del CIS. Su trayectoria parlamentaria incluye tres legislaturas como diputado por Valladolid (de la XII a la XIV) y su nombramiento como delegado del Gobierno en Castilla y León en febrero de 2020. Entre 2007 y 2015 fue concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, consolidando una carrera política extensa dentro del socialismo castellano-leonés.