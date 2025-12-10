Feijóo carga contra Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control este miércoles en el Congreso. (EFE/Zipi Aragón)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han afrontado este miércoles su último cara a cara del año. El Partido Popular tenía preparado una batería de preguntas para sentenciar a Sánchez por su responsabilidad en el escándalo de denuncias por acoso sexual contra el ex dirigente socialista, Paco Salazar. “Muchísima gente se pregunta, ¿Qué atributos ve usted en Koldo, Cerdán y Salazar para convertirles en sus hombres de confianza?”, ha preguntado Feijóo al inicio de su intervención.

Sánchez se ha limitado a asumir los “errores”, como ya lo manifestaron sus ministros días antes, y ha apuntado que “el feminismo nos da lecciones a todos”, aunque no sin añadir a continuación el tradicional cruce de acusaciones. “La diferencia es que nosotros asumimos los errores y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox”, ha afirmado.

En su réplica, Feijóo ha elevado el tono contra el líder socialista y ha puesto de manifiesto que Salazar fue un hombre de confianza del presidente del Gobierno y no otro “desconocido” como así defendió Sánchez: “Le ayudó a usted en Andalucía y le tuvo en el gabinete de Presidencia”, ha apuntado Feijóo, quien le ha reprochado que a Salazar le destituyera de Moncloa, pero le mantuviera los ingresos del PSOE. “Y ahora les han pillado dando carpetazo a las denuncias”, ha subrayado. “Ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, usted esta con el acosador. Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’“, ha sentenciado.

