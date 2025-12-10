España

Feijóo carga contra Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Sánchez reconoce que el “feminismo nos da lecciones a todos” y se escuda en que el acoso sexual es un “problema estructural”

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control este miércoles en el Congreso. (EFE/Zipi Aragón)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han afrontado este miércoles su último cara a cara del año. El Partido Popular tenía preparado una batería de preguntas para sentenciar a Sánchez por su responsabilidad en el escándalo de denuncias por acoso sexual contra el ex dirigente socialista, Paco Salazar. “Muchísima gente se pregunta, ¿Qué atributos ve usted en Koldo, Cerdán y Salazar para convertirles en sus hombres de confianza?”, ha preguntado Feijóo al inicio de su intervención.

Sánchez se ha limitado a asumir los “errores”, como ya lo manifestaron sus ministros días antes, y ha apuntado que “el feminismo nos da lecciones a todos”, aunque no sin añadir a continuación el tradicional cruce de acusaciones. “La diferencia es que nosotros asumimos los errores y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox”, ha afirmado.

En su réplica, Feijóo ha elevado el tono contra el líder socialista y ha puesto de manifiesto que Salazar fue un hombre de confianza del presidente del Gobierno y no otro “desconocido” como así defendió Sánchez: “Le ayudó a usted en Andalucía y le tuvo en el gabinete de Presidencia”, ha apuntado Feijóo, quien le ha reprochado que a Salazar le destituyera de Moncloa, pero le mantuviera los ingresos del PSOE. “Y ahora les han pillado dando carpetazo a las denuncias”, ha subrayado. “Ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, usted esta con el acosador. Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’“, ha sentenciado.

