Espana agencias

El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso del presidente de la Diputación socialista de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

Seis mujeres han denunciado a Tomé por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista, se han dado a conocer en el programa de televisión Código10, de Cuatro.

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha señalado que estos casos que están apareciendo están fuera de lo que son "los principios y los valores" del PSOE y "todos" serán apartados del partido "con contundencia".

Preguntado por el hecho de que socios parlamentarios como ERC estén tachando a los socialistas de "inútiles" en este asunto, López ha defendido que su partido lleva propuestas semana tras semana al Congreso, muchas de las cuales "significan un avance para la ciudadanía española, que significan nuevos derechos, nuevas ayudas y un nuevo progreso colectivo".

Y, respecto a la protección e las mujeres, ha añadido, "hay todo un despliegue de lo que es el Pacto de Estado en este sentido". "Lamentablemente tenemos que lamentar demasiadas víctimas de esa lacra que es el terrorismo machista, pero yo creo que tenemos que sumar todos recursos, fuerzas y voluntades para intentar acabar con ello", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox advierte que solo mantendrá su respaldo al presupuesto regional si el Gobierno de Aragón implementa auditorías externas, controles digitales y limita las ayudas sociales a nacionales, advirtiendo la ruptura del acuerdo ante cualquier cambio en las condiciones propuestas

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El Senado avanza en una investigación sobre irregularidades en contratos estatales, programando nuevas comparecencias y priorizando reformas legales para garantizar confidencialidad, seguridad y protección a quienes denuncien, según testimonios y documentos clave recabados en la comisión

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

María Guardiola reclamó ante la Asamblea un respaldo parlamentario amplio para asegurar la continuidad de proyectos sociales en áreas rurales y denunció, mediante una cita directa sobre Santiago Abascal, las resistencias hacia el liderazgo femenino en las instituciones públicas

Guardiola insiste en el machismo

Asociación de Abogados del Estado dice que la firma de pliegos de Begoña Gómez en la UCM no exige titulación específica

Un informe remitido al juzgado subraya que la ausencia de normas nacionales sobre requisitos profesionales para la validación en universidades otorga a cada institución la potestad exclusiva de establecer condiciones específicas en sus propios estatutos internos y reglamentos

Asociación de Abogados del Estado

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

Juan Lobato (PSOE) lamenta un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo