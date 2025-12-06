Sánchez reconoce “en primera persona” el error en la gestión del caso Salazar, aunque no puede llevar el caso a la Fiscalía al tratarse de denuncias anónimas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

El PSOE no da tregua a Pedro Sánchez. Fue este pasado mes de julio cuando, en medio del recién salido nombre de Santos Cerdán en el caso Koldo, elDiario.es publicaba que Francisco ‘Paco’ Salazar pidió ser apartado de la dirección del PSOE después de que varias mujeres le acusaran de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe.

De la misma manera, el citado medio publicó el pasado 1 de diciembre dos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes de este y desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz. “Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales", menciona una de las afiliadas socialistas.

Este sábado, tras el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto. A los periodistas allí presentes les ha explicado que asume en “primera persona” que ha habido “un error en la velocidad de la interacción” en la gestión de la comunicación con las dos militantes sociales que trabajaban con él, como han detallado EFE y EuropaPress. El partido tardó varios meses en ponerse en contacto con las denunciantes. Ahora, achaca el problema a la falta de personal en la recién creada Oficina contra el Acoso que lleva el caso.

Sin embargo, el PSOE no puede llevar el caso a la Fiscalía porque por el momento las denuncias son anónimas. Por este motivo, Sánchez les ha ofrecido la ayuda del partido si deciden llevar sus denuncias a la justicia y ha asegurado que el expediente se culminará.

Además, también ha negado tener algún tipo de contacto con Salazar desde que pidió ser apartado de la dirección del PSOE en julio. De la misma manera, también ha negado haber tenido ningún conocimiento de los comportamientos de acoso sexual descritos en las denuncias, y como ha asegurado Europa Press, se enteró por la prensa en verano cuando elDiario publicó los primeros testimonios.

Sánchez ha querido cerrar filas este sábado en torno a la actuación del Gobierno y del PSOE frente a las denuncias de acoso que han sacudido al partido en los últimos meses. El presidente ha recordado que en la sede de la Presidencia del Gobierno existe desde 2018 un protocolo antiacoso “plenamente operativo” y que, hasta la fecha, no ha registrado ninguna denuncia. Las mujeres que han alzado la voz, explicó, optaron por activar el canal interno abierto por el partido para comunicar sus casos.

Sánchez ha detallado que el PSOE puso en marcha su propio protocolo antiacoso el pasado mes de mayo, un mecanismo que apenas lleva unos meses funcionando y cuya capacidad, admite ahora, no ha sido suficiente. Reconoce que la Oficina contra el Acoso que tramita estos expedientes ha contado con “recursos insuficientes”, lo que habría contribuido a la lentitud en la respuesta que las denunciantes vienen denunciando. Aun así, el presidente insiste en que todavía se encuentran “dentro de los plazos” y subraya que dicho órgano trabaja con autonomía y sin interferencias de la dirección del partido.

*Con información de EFE