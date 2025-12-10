Mariano Sánchez, carnicero: “La carrillada en Navidad está muy elevada de precio; para mi gusto, precio-calidad, recomiendo osobuco”

Un carnicero recomienda piezas con buena calidad-precio para esta Navidad (Montaje Infobae)

Como cada año, las familias españolas se preparan para reunirse alrededor de una mesa, en cenas y comidas llenas de manjares que, esta Navidad, serán más caros que nunca. Las bebidas, la decoración y los regalos se suman a los alimentos en estas fechas de celebración y gastos, con algunos de los ingredientes de la cesta de Navidad en máximos históricos. Es por todo ello que agradecemos encontrar en las redes algunos trucos para ahorrarnos unos euros en nuestra compra, aprendiendo a elegir aquellas alternativas que nos permitan disfrutar de un sabor exquisito sin que nos cueste un ojo de la cara.

Para aprender a manejarnos en el universo de la carne y encontrar aquellas piezas que combinen calidad con un buen precio, nada como hacer caso a los consejos de los que más saben: los propios carniceros. Uno de ellos es Mariano Sánchez Díaz, conocido en redes como El As Carnicero, que utiliza sus redes sociales para difundir sus conocimientos de experto y ayudar así a quienes sean aún principiantes a sacar el máximo partido a su visita al mercado.

“Sabemos que se acerca la Navidad y que el bolsillo lo tenemos pelado con tantos gastos”, empieza comentando el carnicero en uno de los vídeos de su cuenta de TikTok. “Te voy a recomendar cortes para que te ahorres dinero en tu bolsillo”.

Carnes con buena relación calidad-precio para esta Navidad

Mariano Sánchez nos propone así una alternativa a la que es una de las carnes más consumidas en estas fechas, además de una de las más caras; la carrillera. “La carrillada de ternera en la época de Navidad, aparte de que escasea, está muy elevada de precio”, empieza avisando el carnicero, antes de desvelar la que es su alternativa preferida, similar en sabor y más ligera para el bolsillo. “Para mi gusto, precio-calidad, te puedo recomendar el osobuco”, concluye.

Piezas de carne en una carnicería (Adobe Stock)

El osobuco es una pieza de carne que procede del morcillo, jarrete o zancarrón, es decir, de la parte baja de las patas delanteras y traseras del animal. Es una zona de la carne muy tierna y sabrosa, especialmente cuando se prepara al horno o para guisos cocinados a fuego lento. Su nombre proviene del italiano “osso buco”, que significa “hueso hueco”, en referencia al hueso central que, al ser cocido, libera su tuétano, dando un sabor increíble a cada receta.

Además de todas estas características positivas, el osobuco destaca por ser una pieza más económica que otras como la carrillera. “El osobuco de ternera te vas a ahorrar una media orientativa de cinco a ocho euros el kilo. Es más barato que la carrillada de ternera y te va a salir buenísimo. Lo vas a hacer igual, con su verdurita, su vino tinto...”, explica el carnicero, detallándonos además cuál es la mejor manera de cocinar este guiso de ternera.

Como segunda alternativa, el experto propone otra pieza de carne de ternera, perfecta si buscamos hacer un guiso casero pero también si preferimos la carne a la brasa o al horno. Se trata de la costilla, una zona de carne adherida al músculo dorsal que se encuentra en la parte alta de la ternera. La ventaja es que esta zona no tiene demasiado movimiento, lo que provoca que la carne sea más tierna y jugosa.