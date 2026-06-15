Los 3 errores más comunes que pueden matar a tus plantas en verano

Persona regando una planta. (Magnific)

El verano es una de las épocas más críticas para muchas plantas. Durante estos meses, las altas temperaturas y el mayor número de horas de luz solar las someten a condiciones extremas, lo que puede afectar a su crecimiento y debilitarlas.

Sin embargo, hay ciertos errores que, independientemente de la especie, pueden ser mortales. Si eres una de esas personas que tiene plantas en casa, es importante que no hagas ninguna de estas tres cosas durante el verano.

PUBLICIDAD

Uno de los errores más frecuentes es no ajustar el riego a las condiciones del verano. Con el aumento de las temperaturas, el agua del sustrato se evapora con mayor rapidez, por lo que las necesidades hídricas de muchas plantas cambian de forma significativa.

Sin embargo, esto no significa que haya que regarlas de manera automática todos los días. Lo más recomendable es comprobar el estado de la tierra antes de echar el agua. Si el sustrato está seco en los primeros centímetros, es momento de regar; si todavía conserva humedad, conviene esperar. De esta forma se evita tanto la deshidratación como el exceso de agua, otro problema habitual durante los meses más cálidos.

PUBLICIDAD

Colocarlas cerca del aire acondicionado es otro de los errores más comunes. Aunque las plantas agradecen los ambientes frescos, las corrientes de aire frío procedentes de aparatos de climatización pueden resultar perjudiciales. Estos aparatos reducen la humedad ambiental y pueden provocar que las hojas pierdan más agua de lo normal.

Como consecuencia, algunas plantas comienzan a mostrar puntas secas, hojas amarillentas o un aspecto decaído que muchas veces se confunde con falta de riego. Para evitarlo, es aconsejable mantenerlas alejadas de las salidas directas de aire y buscar espacios donde la temperatura sea estable.

PUBLICIDAD

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Con la llegada del buen tiempo es habitual trasladar las plantas al balcón, la terraza o junto a una ventana más soleada. El problema surge cuando ese cambio se realiza de manera brusca y sin ningún tipo de adaptación.

Una planta acostumbrada a espacios interiores puede sufrir daños si pasa de un entorno con poca luz a recibir varias horas de sol directo de un día para otro. En estos casos, las hojas pueden quemarse rápidamente, apareciendo manchas marrones o zonas secas.

PUBLICIDAD

Por ello, los expertos recomiendan realizar una aclimatación progresiva. Lo ideal es situarlas primero en zonas de semisombra durante varios días y aumentar poco a poco su exposición a la luz. De este modo, podrán adaptarse sin sufrir estrés.

Otros cuidados para proteger las plantas del calor

Además de evitar estos errores, existen algunas medidas sencillas que pueden ayudar a las plantas a soportar mejor las altas temperaturas del verano. Una de las más importantes es regar a primera hora de la mañana o al caer la tarde, cuando el sol tiene menos intensidad y el agua tarda más en evaporarse.

PUBLICIDAD

También conviene retirar hojas secas, ya que consumen recursos que la planta podría destinar a su crecimiento. En el caso de las especies cultivadas en maceta, es recomendable vigilar que el drenaje funcione correctamente para evitar encharcamientos.