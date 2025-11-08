España

Kiko Rivera rompe su silencio y habla de la nueva pareja de Irene Rosales: “En apenas pocos meses, ya está con otra persona”

El DJ ha concedido su primera entrevista a ‘¡De Viernes!’ tras cinco años alejado de los focos y las cámaras y habla de su delicada situación familiar y el fin de su matrimoni

Guardar
Kiko Rivera en '¡De Viernes!'
Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noche de este viernes, 7 de noviembre, Kiko Rivera se ha convertido en el gran protagonista de ¡De Viernes! Tras cinco años alejado de los focos y las cámaras, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a la televisión para hablar de su ruptura con Irene Rosales y de su complicada relación familiar con su madre y su hermana, Isa Pantoja.

Apenas hace tres meses desde que el DJ lanzase un comunicado a través de sus redes sociales donde anunciaba que había puesto fin a sus once años de relación, nueve de ellos como matrimonio. Después de haber formado una familia con la llegada de dos dos hijas en común, ambos decidieron continuar sus caminos por separado. Entonces, mucho se especuló sobre si una tercera persona habría sido le detonante de la ruptura. Por entonces, el primo de Anabel Pantoja negó esta realidad. Sin embargo, ahora, ha contado la verdad.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

El hijo de Paquirri ha reconocido haberle sido infiel a su expareja en más de una ocasión. “No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho de romper en ese momenot, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso, suceden cosas que no deben suceder. Es algo que jamás me perdonaré”, ha contado Rivera en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

En este punto de la historia, el entrevistado del espacio de Mediaset también ha hablado de la nueva pareja de Irene Rosales, Guillermo, quien es conocido suyo. “Él vino a poner el césped a nuestra casa. Yo lo vi simpático, no hablé mucho con él”, ha asegurado, agregando que cuando salió a la luz su noviazgo, algo intuía. "No solo era yo el que pensaba que el matrimonio se estaba acabando. Irene en apenas pocos meses, ya está con otra persona, contenta, feliz, al final te das cuenta que eso viene de antes. Hay un contacto, sino es prácticamente imposible".

Kiko Rivera en '¡De Viernes!'
Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Yo pregunté y en ese momento lo negó. La creí, pero claro, cuando alguien te dice ‘No, es que es un amigo’. Y yo pensé, llevo 11 años contigo y yo a ese amigo no le he visto nunca. Como persona te molesta, claro, todos somos humanos. A cualquiera le puede molestar eso, pero verla sontiente, activa en las redes sociales, compartiendo momentos con una persona a la que ella, en rpincipio, le tiene cariño o está enamorada, a mí eso me reconforta”, ha dicho, añadiendo que: “Yo a Irene Rosales la quiero con locura y lo único que deseo es que sea feliz".

Su dinamitada relación familiar

Otros de los temas que ha tocado Kiko Rivera ha sido del distanciamiento con su hermana, Isa Pantoja. "Me gustaría pedirle disculpas. Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Me cambio la vida, siento no haber podido estar a la altura de lo que esperaba de mí y me encantaría que pudiéramos sentarnos y hablar, llorar, reír. Me gustaría compartir momentos con ellos y con sus hijos, ella con los míos. Volver a ser una familia", se ha sincerado sobre cómo se siente tras todo este tiempo alejada de ella.

El intérprete de El Mambo ha asegurado que el momento en el que todo cambió fue cuando "yo me entero de todo el tema de la herencia de mi padre, hablo con mi hermana y se posiciona a favor de mi madre“. No obstante, todo apunta a que esta historia forma parte del pasado y, ahora, su intención es recuperar el tiempo perdido. Eso sí, de quien se siente profundamente decepcionado es de su progenitora, Isabel Pantoja. ”No perdono que no esté a la altura como abuela. Son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nietos. Mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre".

Isabel Pantoja y Kiko
Isabel Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo (Europa Press)

Si bien Kiko Rivera tiene claro que le gustaría recuperar el vínculo con su hermana, con su progenitora la realidad es otra. "No te puedo decir que es irrecuperable, pero que tengamos que esperar a que ocurra una desgracia para que por lo menos se intente. No tengo ganas, no tengo fuerzas, no me sale. Me han pasado muchas cosas, una ruptura... ¿Qué necesitas para levantar un teléfono?“.

Temas Relacionados

Kiko RiveraIsabel PantojaGente EspañaFamosos EspañaTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Detienen a cinco personas por obligar a una menor de 14 años a contraer matrimonio: fue vendida por 5.000 euros y 5 botellas de whisky

La joven, que se encontraba sin escolarizar, era obligada a practicar la mendicidad para aportar dinero a la familia compradora

Detienen a cinco personas por

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

La Aemet pone en alerta a ocho comunidades autónomas este sábado por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros

El domingo se espera un ambiente más estable, aunque en algunos puntos del país seguirán produciéndose chubascos y llegará un nuevo frente a Galicia

La Aemet pone en alerta

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Embalses España: la reserva de agua bajó este 8 de noviembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,29 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El bloqueo de Junts al

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no