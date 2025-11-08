Kiko Rivera rompe su silencio y habla de la nueva pareja de Irene Rosales: “En apenas pocos meses, ya está con otra persona”

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noche de este viernes, 7 de noviembre, Kiko Rivera se ha convertido en el gran protagonista de ¡De Viernes! Tras cinco años alejado de los focos y las cámaras, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a la televisión para hablar de su ruptura con Irene Rosales y de su complicada relación familiar con su madre y su hermana, Isa Pantoja.

Apenas hace tres meses desde que el DJ lanzase un comunicado a través de sus redes sociales donde anunciaba que había puesto fin a sus once años de relación, nueve de ellos como matrimonio. Después de haber formado una familia con la llegada de dos dos hijas en común, ambos decidieron continuar sus caminos por separado. Entonces, mucho se especuló sobre si una tercera persona habría sido le detonante de la ruptura. Por entonces, el primo de Anabel Pantoja negó esta realidad. Sin embargo, ahora, ha contado la verdad.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

El hijo de Paquirri ha reconocido haberle sido infiel a su expareja en más de una ocasión. “No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho de romper en ese momenot, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso, suceden cosas que no deben suceder. Es algo que jamás me perdonaré”, ha contado Rivera en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

En este punto de la historia, el entrevistado del espacio de Mediaset también ha hablado de la nueva pareja de Irene Rosales, Guillermo, quien es conocido suyo. “Él vino a poner el césped a nuestra casa. Yo lo vi simpático, no hablé mucho con él”, ha asegurado, agregando que cuando salió a la luz su noviazgo, algo intuía. "No solo era yo el que pensaba que el matrimonio se estaba acabando. Irene en apenas pocos meses, ya está con otra persona, contenta, feliz, al final te das cuenta que eso viene de antes. Hay un contacto, sino es prácticamente imposible".

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Yo pregunté y en ese momento lo negó. La creí, pero claro, cuando alguien te dice ‘No, es que es un amigo’. Y yo pensé, llevo 11 años contigo y yo a ese amigo no le he visto nunca. Como persona te molesta, claro, todos somos humanos. A cualquiera le puede molestar eso, pero verla sontiente, activa en las redes sociales, compartiendo momentos con una persona a la que ella, en rpincipio, le tiene cariño o está enamorada, a mí eso me reconforta”, ha dicho, añadiendo que: “Yo a Irene Rosales la quiero con locura y lo único que deseo es que sea feliz".

Su dinamitada relación familiar

Otros de los temas que ha tocado Kiko Rivera ha sido del distanciamiento con su hermana, Isa Pantoja. "Me gustaría pedirle disculpas. Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Me cambio la vida, siento no haber podido estar a la altura de lo que esperaba de mí y me encantaría que pudiéramos sentarnos y hablar, llorar, reír. Me gustaría compartir momentos con ellos y con sus hijos, ella con los míos. Volver a ser una familia", se ha sincerado sobre cómo se siente tras todo este tiempo alejada de ella.

El intérprete de El Mambo ha asegurado que el momento en el que todo cambió fue cuando "yo me entero de todo el tema de la herencia de mi padre, hablo con mi hermana y se posiciona a favor de mi madre“. No obstante, todo apunta a que esta historia forma parte del pasado y, ahora, su intención es recuperar el tiempo perdido. Eso sí, de quien se siente profundamente decepcionado es de su progenitora, Isabel Pantoja. ”No perdono que no esté a la altura como abuela. Son muchos años sin saber de sus nietos. Se está perdiendo lo bonito que es ver crecer a tus nietos. Mis hijos no tienen abuelos. Fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre".

Isabel Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo (Europa Press)

Si bien Kiko Rivera tiene claro que le gustaría recuperar el vínculo con su hermana, con su progenitora la realidad es otra. "No te puedo decir que es irrecuperable, pero que tengamos que esperar a que ocurra una desgracia para que por lo menos se intente. No tengo ganas, no tengo fuerzas, no me sale. Me han pasado muchas cosas, una ruptura... ¿Qué necesitas para levantar un teléfono?“.