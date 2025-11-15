España

Kiko Rivera envía un contundente mensaje a su madre, Isabel Pantoja: “Yo sí la perdono, pero no olvido”

El DJ se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha hablado de la dinamitada relación que mantiene con la tonadillera

Kiko Rivera envía un contundente mensaje a su madre, Isabel Pantoja, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras haber dado una entrevista la semana anterior, Kiko Rivera se ha sentado en ¡De Viernes! la noche de este viernes, 14 de noviembre para abordar en profundidad todas las polémicas que marcan su vida. Tras cinco años alejado de los focos y las cámaras, el DJ ha regresado a un plató de televisión con la idea de ahondar en su complicada relación familiar y en su reciente ruptura de Irene Rosales, con quien formó una familia con la llegada de sus dos hijas.

El intérprete de El mambo ha aprovechado su paso por el espacio de Telecinco para hablar largo y tendido sobre la dinamitada relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Tanto es así que le ha enviado un demoledor mensaje. Y es que el hijo de Paquirri tiene una gran decepción con la tonadillera. “El consejo y la lección de vida que le voy a dar a mi madre espero que, aunque no quiera verla, se la hagan llegar”, ha manifestado el invitado del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja
Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 'Gran Hermano VIP' (MEDIASET).

Durante años, madre e hijo mostraban ante los medios que ambos tenían una relación de lo más estrecha y sólida. Tanto es así que el propio Kiko Rivera ha recordado en su paso por el formato de Mediaset que su progenitora era “su todo”. Sin embargo, en el año 2020 todo cambió cuando el primo de Anabel Pantoja decidió poner tierra de por medio tras descubrir que la intérprete de Garlochí le debía una gran herencia que le dejó su padre.

“Necesita ayuda urgente”

Desde entonces, el vínculo materno-filial está completamente roto y, por el momento, no parece que tenga una temprana solución. “Solo esperaba que estuviese a la altura como abuela. Ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mí y engaño a las niñas, pero, sobre todo, se engañó ella”, ha expresado Kiko Rivera, dejando entrever que su ausencia como abuela de sus hijos es por lo que se siente profundamente decepcionado.

Ha sido entonces cuando la expareja de Irene Rosales ha aprovechado la ocasión para enviarle un contundente mensaje. “Creo que mi madre necesita ayuda urgente, psicológica. Que se de cuenta de que no es el ombligo del mundo y que no siempre tiene que tener la razón”, ha manifestado. “Me extraña que antes de irse a la cama y despertarse por las mañanas no haga conciencia y piense las cosas que ha podido hacer mal, porque yo si sé las cosas que he hecho mal y me arrepiento. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no pone remedio y ya tiene unos años. A veces hay que afrontar los errores que uno comete y eso solo depende de ella".

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

“Desde aquí decirle que, todo lo malo que me haya podido hacer a mi, yo sí la perdono, pero no olvido”, ha sentenciado, poco antes de explicar una de las cosas que más le ha dolido por parte de su madre. "Sobre todo una de las cosas que no olvido es que en estos últimos años no haya tenido la decencia de levantar el teléfono para hablar con sus tres nietos. Vuelve a hacer lo mismo que ya hizo en 1984, porque a mí me quitó la posibilidad de conocer a mi familia paterna y ahora ella lo está haciendo con mis hijos. Así que, mamá, mírate en el espejo, mira los problemas que tienes e intenta solucionarlos. No por nadie, sino por ti“, ha zanjado Kiko Rivera.

