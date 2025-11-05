El alcalde de Algeciras (Cádiz) considera que UE "ha dado un paso adelante" en la lucha contra el narcotráfico

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su "satisfacción" por la aprobación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la propuesta para conseguir que las agresiones contra los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean consideradas como eurodelitos,

Con dicha decisión, considera que la Unión Europea "ha dado un paso adelante" en la lucha contra el narcotráfico.

"El motivo de satisfacción es doble, puesto que la propuesta aprobada también incluía un epígrafe poniendo en consideración la necesidad de que policía, miembros del ejército, y funcionarios de prisiones, fronteras y aduanas sean reconocidos como profesiones de alto riesgo en toda el territorio europeo", ha añadido en una nota.

A juicio de Landaluce, esta aprobación supone "un importante paso adelante en el empeño que se mantiene desde Algeciras y la comarca para lograr proteger a los que nos protegen, y que las agresiones a los agentes en acto de servicio combatiendo el narcotráfico sean tratadas con la máxima dureza ante los tribunales de justicia".

El alcalde ha agradecido la implicación de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento que, encabezada por el polaco Bogdan Rzonca, visitó Algeciras y Barbate "para conocer de primera mano la situación de la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar, pese a las múltiples voces críticas que surgieron tras su anuncio".

Landaluce ha recordado que esta visita surgió tras el asesinato en Barbate de dos guardia civiles "cuya muerte no habrá sido en vano si se consigue que la Unión Europea acuerde un posicionamiento en firme sobre la consideración de estas agresiones como eurodelitos y que la profesión sea considerara de alto riesgo".