Espana agencias

El Alcalde de Algeciras renuncia temporalmente a su militancia del PP para defenderse ante la denuncia del PSOE

José Ignacio Landaluce acusa al PSOE de buscar desviar la atención sobre sus crisis internas con una denuncia que califica de “oportunismo político”, mantiene sus cargos institucionales y asegura que la afrontará defendiendo su inocencia ante el Tribunal Supremo

Guardar

La acusación formal contra José Ignacio Landaluce, que incluye presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, ha sido presentada ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado como senador. Según informó Europa Press, el alcalde de Algeciras ha vinculado la denuncia presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a una estrategia para ocultar las crisis internas de esa formación y desviar la atención mediática.

Landaluce anunció su decisión de suspender temporalmente su militancia en el Partido Popular (PP) tras la presentación de la denuncia, detalló Europa Press. La medida, según argumentó el propio político, le permitirá concentrarse en la defensa de su honor desde los cauces judiciales, sin implicar la renuncia a sus responsabilidades institucionales. De acuerdo con Europa Press, el alcalde mantiene tanto el cargo al frente del Ayuntamiento de Algeciras como su puesto como senador en la Cámara Alta, aunque queda al margen de la estructura orgánica del PP mientras se desarrolla el proceso ante el Tribunal Supremo.

El proceso judicial, que se encuentra en una fase de instrucción abierta en la máxima instancia judicial española, refleja la dinámica política local y nacional, incrementando la atención mediática y el debate público en torno a la figura del alcalde. Europa Press consignó que Landaluce señaló en su comunicación oficial: “Reitero mi absoluta inocencia y mi determinación de continuar ejerciendo mi derecho a la defensa con todos los medios legales a mi alcance”. Además, el dirigente insistió en que continuará cumpliendo sus funciones institucionales mientras responde judicialmente a las acusaciones promovidas por el PSOE.

La denuncia registrada ante el Supremo activa no solo una investigación formal, sino que amplía la exposición política y mediática del alcalde, afectando tanto a la dinámica local del gobierno de Algeciras como al escenario estatal. Europa Press detalló que, según la versión de Landaluce, la reactivación de las acusaciones por parte del PSOE responde a una estrategia asociada a la coyuntura de vulnerabilidad interna que atraviesa esta formación política. Landaluce sostuvo que la maniobra tiene como finalidad influir tanto en su figura personal como en el funcionamiento del ejecutivo municipal.

En el comunicado recogido por Europa Press, el alcalde afirmó sentirse “acosado, utilizado y perseguido” por la denuncia impulsada por el PSOE, interpretando ese escenario como un intento deliberado de desestabilizar su gestión. Landaluce subrayó su compromiso de mantener la titularidad de sus cargos institucionales hasta que se esclarezcan los hechos en sede judicial, y reiteró que responderá en los términos legales que corresponden, negando la posibilidad de dimitir en estas circunstancias.

El procedimiento en el Tribunal Supremo se enmarca en el fuero del que gozan los senadores, lo que atribuye a este órgano la competencia exclusiva para juzgar los hechos denunciados. Según publicó Europa Press, la apertura del proceso refuerza el interés mediático y político en torno al caso, debido a la relevancia de los cargos investigados y el impacto potencial en el contexto político provincial y nacional.

La actuación de Landaluce ante la denuncia del PSOE, así como su interpretación sobre la utilización política de esta iniciativa, han marcado la respuesta del regidor y senador, quien insiste en la falta de fundamento de las acusaciones y en la naturaleza instrumental de la misma, según recogió Europa Press. El desarrollo de este expediente en el Tribunal Supremo mantendrá la atención sobre el dirigente, mientras continúe en vigor tanto la suspensión provisional de militancia en el PP como el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Temas Relacionados

José Ignacio LandaluceAlgecirasPartido PopularPartido Socialista Obrero EspañolTribunal SupremoAndalucíaRenuncia políticaDenuncia judicialSenadoEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

La principal asociación progresista de fiscales cuestiona que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, al basarse en hipótesis, no certezas, y alerta sobre el deterioro de garantías fundamentales en procesos penales

UPF ve un "giro constitucionalmente

La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

El tribunal responsable del proceso contra los Pujol ha fijado condiciones estrictas para la intervención de cinco agentes vinculados con la Operación Cataluña, entre ellos Villarejo, cuya declaración podría incorporarse como prueba documental por sugerencia judicial

La AN permitirá "muy condicionadamente"

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Infobae

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Infobae

Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton incorpora al despacho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE expedienta a Izquierdo

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”