El Alcalde de Algeciras renuncia temporalmente a su militancia del PP para defenderse ante la denuncia del PSOE

La acusación formal contra José Ignacio Landaluce, que incluye presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, ha sido presentada ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado como senador. Según informó Europa Press, el alcalde de Algeciras ha vinculado la denuncia presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a una estrategia para ocultar las crisis internas de esa formación y desviar la atención mediática.

Landaluce anunció su decisión de suspender temporalmente su militancia en el Partido Popular (PP) tras la presentación de la denuncia, detalló Europa Press. La medida, según argumentó el propio político, le permitirá concentrarse en la defensa de su honor desde los cauces judiciales, sin implicar la renuncia a sus responsabilidades institucionales. De acuerdo con Europa Press, el alcalde mantiene tanto el cargo al frente del Ayuntamiento de Algeciras como su puesto como senador en la Cámara Alta, aunque queda al margen de la estructura orgánica del PP mientras se desarrolla el proceso ante el Tribunal Supremo.

El proceso judicial, que se encuentra en una fase de instrucción abierta en la máxima instancia judicial española, refleja la dinámica política local y nacional, incrementando la atención mediática y el debate público en torno a la figura del alcalde. Europa Press consignó que Landaluce señaló en su comunicación oficial: “Reitero mi absoluta inocencia y mi determinación de continuar ejerciendo mi derecho a la defensa con todos los medios legales a mi alcance”. Además, el dirigente insistió en que continuará cumpliendo sus funciones institucionales mientras responde judicialmente a las acusaciones promovidas por el PSOE.

La denuncia registrada ante el Supremo activa no solo una investigación formal, sino que amplía la exposición política y mediática del alcalde, afectando tanto a la dinámica local del gobierno de Algeciras como al escenario estatal. Europa Press detalló que, según la versión de Landaluce, la reactivación de las acusaciones por parte del PSOE responde a una estrategia asociada a la coyuntura de vulnerabilidad interna que atraviesa esta formación política. Landaluce sostuvo que la maniobra tiene como finalidad influir tanto en su figura personal como en el funcionamiento del ejecutivo municipal.

En el comunicado recogido por Europa Press, el alcalde afirmó sentirse “acosado, utilizado y perseguido” por la denuncia impulsada por el PSOE, interpretando ese escenario como un intento deliberado de desestabilizar su gestión. Landaluce subrayó su compromiso de mantener la titularidad de sus cargos institucionales hasta que se esclarezcan los hechos en sede judicial, y reiteró que responderá en los términos legales que corresponden, negando la posibilidad de dimitir en estas circunstancias.

El procedimiento en el Tribunal Supremo se enmarca en el fuero del que gozan los senadores, lo que atribuye a este órgano la competencia exclusiva para juzgar los hechos denunciados. Según publicó Europa Press, la apertura del proceso refuerza el interés mediático y político en torno al caso, debido a la relevancia de los cargos investigados y el impacto potencial en el contexto político provincial y nacional.

La actuación de Landaluce ante la denuncia del PSOE, así como su interpretación sobre la utilización política de esta iniciativa, han marcado la respuesta del regidor y senador, quien insiste en la falta de fundamento de las acusaciones y en la naturaleza instrumental de la misma, según recogió Europa Press. El desarrollo de este expediente en el Tribunal Supremo mantendrá la atención sobre el dirigente, mientras continúe en vigor tanto la suspensión provisional de militancia en el PP como el ejercicio de sus responsabilidades públicas.