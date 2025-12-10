España

Dany Blázquez, psicólogo: “Las heridas de una relación rara vez se curan en soledad”

El experto profundiza en cómo superar el duelo en uno de los últimos vídeos que ha subido a redes sociales

Montaje de Infobae en el que aparece Dany Blázquez, psicólogo. (@danyblazquez)

El amor es uno de los ámbitos más importantes en lo que a las conexiones sociales se refiere. Esto es algo que se ha proyectado a lo largo de los siglos en todas las ramas del arte, erigiéndose como el tema central de miles de libros, series, esculturas y pinturas.

En muchas ocasiones, las relaciones de pareja se suelen idealizar, siendo vínculos mucho más complejos de lo que muestran estas historias. Sin embargo, muy pocas se centran en las personas que no tienen pareja y, mucho menos, profundizan en sus sentimientos.

Como norma general, se tiende a pensar que la persona que no tiene pareja o que ha roto hace poco con ella tiene que aprender a estar solas, pero esto no siempre es así. Dany Blázquez, un psicólogo, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@danyblazquez) en el que profundiza sobre este tema.

El impacto emocional de la soledad tras una ruptura

Tras el final de una relación, muchas personas sienten que deben enfrentar el duelo por sí mismas, convencidas de que aprender a estar solas es la única manera de seguir adelante. Sin embargo, según el experto, este enfoque puede ser limitado. “Las heridas de una relación rara vez se curan en soledad”, afirma.

La huella emocional que deja una ruptura suele ser profunda y puede afectar la autoestima, la confianza y la manera de relacionarse con los demás. Buscar apoyo en amigos, familiares o incluso en un profesional de la psicología no es un signo de debilidad, sino una forma saludable de procesar emociones, reflexionar sobre lo vivido y aprender de la experiencia.

La interacción con otras personas permite verbalizar los sentimientos, escuchar otras perspectivas y sentirse acompañado, lo que facilita la recuperación emocional. Además, compartir vivencias ayuda a normalizar el dolor, reduciendo la sensación de aislamiento que muchas veces acompaña a la ruptura.

Por último, el psicólogo recuerda que cada persona tiene su ritmo y que no existe un tiempo estándar para superar una ruptura. Lo importante es reconocer los propios sentimientos, buscar apoyo y, poco a poco, retomar la vida social y emocional con herramientas que fortalezcan el bienestar y la resiliencia personal.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Reconstruir la rutina después de una ruptura

Después de una separación, no solo se pierde a la pareja, sino también una parte de la rutina, los proyectos compartidos y, en muchos casos, la percepción de uno mismo dentro de la relación. Este vacío puede generar confusión sobre quiénes somos y qué queremos a partir de ahora.

Retomar actividades que antes te gustaban y que habías dejado de lado en la relación es una de las formas más efectivas de reconectar con uno mismo. Mantener hábitos saludables, como hacer ejercicio, dedicar tiempo al cuidado personal y socializar, ayuda a recuperar la estabilidad emocional.

También es importante establecer límites con la expareja cuando la relación aún deja huella, evitando situaciones que reaviven el dolor innecesariamente. Rodearse de personas que brinden apoyo sincero permite reflexionar sobre lo aprendido, identificar patrones de conducta y tomar decisiones más conscientes.

