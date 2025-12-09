Víctor Arpa, abogado laboral, sobre las empleadas del hogar: “Muchas veces os están quitando dinero”

El mínimo es 1.381,33 euros al mes, lo que hace un total anual de 16.575, 96 euros. (Composición fotográfica/Canva)

Las empleadas del hogar son uno de los colectivos laborales más vulnerables del mercado de trabajo. A pesar de desempeñar tareas esenciales, como la limpieza, el cuidado de personas mayores o el mantenimiento del hogar, muchas de ellas siguen enfrentándose a situaciones de precariedad, desconocimiento de sus derechos y, en numerosos casos, salarios por debajo de lo establecido legalmente.

La falta de información, el trabajo en entornos privados y, en ocasiones, la situación administrativa irregular agravan una realidad en la que el incumplimiento salarial continúa siendo frecuente.

Víctor Arpa, abogado laboralista y creador de contenido en TikTok, ha difundido en redes sociales un mensaje dirigido a las empleadas del hogar para ayudarlas a comprobar si están recibiendo el salario que legalmente les corresponde. En su intervención, advierte de que “muchas veces pensáis que estáis bien pagadas y en realidad os están quitando dinero sin que lo sepáis”.

El salario mínimo no depende de tener papeles

El letrado recuerda que el salario mínimo para una empleada del hogar a jornada completa “no es una opinión, es 1.381,33 euros al mes, lo que hace un total anual de 16.575,96 euros”. Además, subraya que “ese es el mínimo legal, por debajo de eso no puedes cobrar”.

Durante el vídeo, el abogado analiza el caso de una trabajadora que asegura recibir 1.200 euros al mes y media paga extra, 600 euros en julio y otros 600 en diciembre. Según el cálculo expuesto, “estás cobrando alrededor de quince mil euros al año”, lo que supone “más de mil euros menos de lo que te corresponde por ley”.

El especialista concluye con firmeza: “No te están pagando lo que marca la ley”. Uno de los puntos más destacados del mensaje es el recordatorio de que la situación administrativa no afecta al derecho a recibir el salario mínimo.

“Aunque estés en situación irregular, tienes exactamente los mismos derechos salariales. No te pueden pagar menos por no tener papeles”, afirma. Y añade que “si no llegas a 16.575, 96 euros al año, no estás cobrando lo que te corresponde”.

La importancia de la asistencia legal

El abogado ofrece incluso apoyo en caso de irregularidades: “Si quieres, te reviso tu salario y te digo exactamente cuánto te deben pagar”, asegura. También anima a reclamar: “No dudes lo más mínimo que te vamos a ayudar a compensar aquel dinero que te deberían haber abonado y que era tuyo y que no se te abonó”.

La advertencia del abogado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la información y la protección de las empleadas del hogar, un colectivo que aún lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales. Su mensaje recuerda que el salario mínimo no es negociable y que ninguna trabajadora debe renunciar a lo que le corresponde por desconocimiento o por miedo.

En un sector donde la vulnerabilidad es habitual, conocer la ley se convierte en la primera herramienta para garantizar condiciones dignas y evitar abusos que, como señala el propio letrado, “suponen dinero que es suyo”.