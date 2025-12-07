España

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica cuánto se cobra si trabajas un día festivo: “Es importante conocer el convenio colectivo”

El experto explica cómo se calcula el salario de los días festivos, cuándo se aplican recargos y la importancia de conocer el convenio colectivo para reclamar descansos o pluses

Guardar
Ignacio de la Calzada, abogado
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica cuánto se cobra si trabajas un día festivo. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Trabajar durante los días festivos es algo cada vez más habitual en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios de emergencias, pero todavía genera muchas dudas entre los trabajadores. ¿Se trata de horas extraordinarias? ¿Se pagan más caras? ¿Se pueden recuperar con días libres? Para responder a estas preguntas, Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, explica con detalle cómo se retribuyen estos días y qué derechos tienen los empleados que se ven obligados a trabajar cuando la mayoría disfruta de un descanso.

En un vídeo reciente publicado en TikTok, De la Calzada aclara primero la distinción básica entre festivos y días de descanso: “Lo primero que tienes que saber: un festivo no es un día de descanso. Hay que distinguir. El artículo 37 establece que existen 14 festivos retribuidos y no recuperables. Esto quiere decir que te los tienen que pagar y no tienes la obligación de devolverlos.” Según explica, estos días varían entre estatales, autonómicos y locales, y en principio no se trabaja en ellos. Sin embargo, en ciertos sectores, como la hostelería o el comercio, el trabajo festivo es legal y necesario.

Sobre la forma en que se retribuye este tipo de jornada, el abogado enfatiza la importancia de conocer el convenio colectivo de cada trabajador: “Aquí tendremos que estar a lo que establezca el convenio colectivo, por eso es importante que lo conozcas. Hay algunos que les da por acumularlos a las vacaciones, otros que te pagan un plus festivo y otros, por ejemplo, que te pagan el plus y además te devuelven el día. Esto depende de cómo lo establezcan.”

Recargo del 75% y la importancia de conocer tu convenio

En el caso de que un empleado trabaje en un festivo y no se le otorgue un día de descanso compensatorio, la ley establece un recargo específico: “Ahora, ¿qué pasa cuando normalmente trabajas y no te lo van a devolver? Porque esto pasa así, que valen un 75% más. Esto lo establece el Real Decreto 2001/1983 y establece que si por cuestiones organizativas o técnicas no has podido, y aquí lo importante, disfrutar del festivo o el día de descanso semanal, sí, el descanso que tienes de fin de semana o entre semana, y no hay descanso compensatorio, la empresa te lo tiene que pagar a un 75% más caro del precio hora.” De la Calzada ilustra este ejemplo con una situación práctica: “Por ejemplo, si tu hora vale 10 euros, pues un 75% más caro.”

El abogado también hace hincapié en que la clave para evitar conflictos con la empresa es informarse y actuar de manera proactiva: “Así que lo primero, averigua cuál es tu convenio colectivo. Ya sabes, mira tu contrato de trabajo, cláusula séptima y de ahí lo puedes buscar en Google”.

Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

Derechos laborales y cómo protegerlos en festivos

“Busca cuál es la regulación de los días festivos, si los devuelven en descansos, si los acumulas a vacaciones o si se pagan”, continúa diciendo. Además, añade un consejo esencial para quienes trabajan festivos: “Y aquí lo importante, si los trabajas bien, reclámalos para descansarlo o que te lo paguen y que no te engañen”.

El marco legal español protege así al trabajador que se ve obligado a trabajar en días festivos, estableciendo compensaciones económicas significativas o días de descanso alternativos. Sin embargo, la aplicación concreta de estos derechos depende en gran medida del convenio colectivo de cada sector y de cada empresa. Conocer estas normas y exigir su cumplimiento no solo garantiza una retribución justa, sino también el respeto a los derechos laborales fundamentales.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesFestivosEmpresas EspañaTrabajadores EspañaRedes SocialesTikTokEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

La trabajadora negó estos hechos durante el juicio celebrado el 11 de julio de 2025 y defendió que no se correspondían con la realidad

Procedente el despido de una

Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

El reparto de los 65 escaños, la barrera del 5% y el método D’Hondt marcarán el resultado de las autonómicas

Cómo funciona el sistema electoral

Cuatro ideas de canapés para Navidad que son fáciles de hacer y destacan por su sabor y cremosidad

Sorprende a tus invitados con estas preparaciones

Cuatro ideas de canapés para

SATSE denunció en abril que el Hospital de Torrejón cambió el triaje de Urgencias para calificar a pacientes graves como leves

El sindicato de Enfermería advirtió de las modificaciones en la clasificación de pacientes sin atender a criterios clínicos

SATSE denunció en abril que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una trabajadora de Lidl con más de 20 años de experiencia por cerrar el establecimiento antes de la hora

Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

ECONOMÍA

La importancia de repartir gastos

La importancia de repartir gastos en una pareja: evita malentendidos y ayuda al equilibrio emocional

Precio de la luz estará más cara este 8 de diciembre: la tarifa promedio aumentó 70%

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 7 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

DEPORTES

Lando Norris se proclama campeón

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste