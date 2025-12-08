El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Gobierno de España sigue siendo una suma de dos partidos, pero muy distinta a la ecuación de PSOE y Podemos con la que el país exploró por primera vez una coalición. El partido que lideraba Pablo Iglesias era una piedra en el zapato de Pedro Sánchez, un dolor de cabeza en el Consejo de Ministros y los micrófonos para que el presidente no olvidara el programa suscrito. Sumar tampoco calla, pero suena menos, y las tensiones, algunas graves, bastantes de ellas recientes, no han dado en ningún momento la sensación de que la cuerda pueda romperse.

Teniendo hoy una mayoría más débil que en la legislatura de la pandemia, el PSOE ha terminado imponiéndose en los principales debates en el seno del Consejo de Ministros. Con todo, su socio no ha amenazado con una crisis. Hay un pegamento y se llama PP. Episodios como la condena al fiscal general del Estado hicieron dejar de lado las diferencias y reforzar la unidad. Para el ministro Ernest Urtasun, el fallo es muestra de que “hay sectores que colaboran en hacer caer al Gobierno”, lo que para él y su formación —es su portavoz— llama a “defenderlo más que nunca”.

La semana pasada fue Marruecos. Hablamos de los temas que separan a PSOE y Sumar. Moncloa acogió una reunión de alto nivel con el vecino del sur, que terminó con el anuncio de 14 acuerdos, de los que ha trascendido escasa letra pequeña. Yolanda Díaz se posicionó ya antes de su comienzo, compartiendo un vídeo en el que defendía que “no podemos ceder ni un centímetro de tierra saharaui”. La formación de Díaz temía secretismo hasta el extremo de no saber ni ellos mismos si acabarían enterándose de lo abordado en la cumbre.

“Nos enteraremos por Marruecos”

Pero no solo se trata de un temor, también es un signo, un termómetro de la relación. “Si España hace alguna concesión, nos enteraremos por Marruecos; ni Sánchez ni —José Manuel— Albares nos informarán”, sostuvo la diputada Tesh Sidi en una entrevista a El Independiente.

Otro punto de fricción importante es la vivienda, materia en la que Sumar se muestra más combativa, sin éxito. Tanto es así que los socialistas llegaron a abstenerse en una relevante iniciativa en el Congreso de estos para que fondos buitre y empresas no puedan comprar casas para especular con ellas.

Aunque ya lastrada por el rechazo de los partidos conservadores, la proposición de ley no logró el apoyo del principal partido de la izquierda en el parlamento. La noticia tuvo escaso impacto al coincidir con el ingreso en prisión de José Luis Ábalos, pero en otro momento o quizá en otros tiempos hubiera supuesto una llamada a consultas para resituar la coalición. A propósito de Ábalos, o Santos Cerdán, o Koldo García, la presunta corrupción en la cúpula del PSOE no ha erosionado al Gobierno. Sumar limita el caso a los tres mencionados y cree a Sánchez.

También ha estallado lo de Paco Salazar. O ‘reestallado’. Fue en julio cuando eldiario.es destapó el escándalo. Meses más tarde, expediente aún abierto, este mismo medio ha publicado nuevos testimonios de mujeres que han trabajado con él. Sumar ha pedido que se “investigue”. Voces en el PSOE como la de Adriana Lastra (no es la única) van más allá y piden al partido que traslade lo que sabe a la Fiscalía. Lo que se sabe por ahora es que varios de los escritos de las afectadas han desaparecido del canal antiacoso habilitado por Ferraz, que lo achaca a un fallo técnico.

Los siete votos de Junts

Y está Junts. Se da la paradoja de que el PP va ahora a por los siete votos que demonizó en la investidura de Sánchez, para que invistan a Alberto Núñez Feijóo vía moción de censura. Y agregado esto a que Sánchez aún no ha perdido la esperanza de agotar mandato, lo que exige victorias legislativas, el presidente ha lanzado una serie de compromisos para tratar de reconciliarse con la marca política de Carles Puigdemont. Y en este caso no hace falta letra pequeña para tomar conciencia de lo que eso significa. Sumar lo sabe.

Sánchez quiere atraer a Junts con una fórmula que repele al resto de sus aliados, que amenaza la mayoría en el parlamento. Mientras se abstiene ante una propuesta de Sumar sobre fondos buitre, Junts pide al PSOE respaldo en la ley para desalojar a okupas en 48 horas y acotar la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Otra medida controvertida, esta ya en los planes de Sánchez, son ayudas públicas a los propietarios ante el riesgo de impago de inquilinos. Para Sumar, “la solución pasa por frenar la especulación y por la intervención del mercado”.

Otro asunto objeto de discordia es la cesión de las competencias migratorias, para Junts importante, como todo lo que en estos meses pueda extraer al Gobierno dado su empate técnico —según sondeos— con Aliança Catalana. El equilibrio de contentar a los de Puigdemont y también a los partidos progresistas se adivina improbable. Pero ni Marruecos, ni la vivienda, ni Salazar, ni acercarse a Junts alejan a Sumar, leal al proyecto del que forma parte por lo que hay enfrente. Queda por ver cómo actuará si el PSOE lleva más lejos su apoyo a políticas de enfrente.