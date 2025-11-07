España

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

La formación que lidera Carles Puigdemont anuncia que tumbará los presupuestos, el techo de gasto y presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno en tramitación en el Congreso “mientras no se cumplan los acuerdos de investidura”

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

La legislatura ha quedado bloqueada por Junts, que se resiste a apoyar una moción de censura y prefiere dejarla morir por asfixia. La formación que lidera Carles Puigdemont ha anunciado que tumbará los presupuestos, el techo de gasto y presentará enmiendas a la totalidad (vetos) a todas las leyes del Gobierno en tramitación en el Congreso “mientras no se cumplan los acuerdos de investidura”.

El Gobierno de coalición necesita los siete votos de los diputados de Junts para formar mayoría absoluta en el Congreso, ya que el voto afirmativo de los aliados más fiables (ERC, Bildu y PNV) suman 176 escaños y no son suficientes ante el ‘no’ sistemático de PP y Vox.

Actualmente hay más de 50 leyes que están en tramitación parlamentaria. Tres de ellas cuentan con el ‘sí’ de Junts porque, afirman, van acompañadas de un acuerdo con el Gobierno previo a la ruptura. ¿Qué leyes están afectadas? En total, Junts ha presentado enmiendas en 25 leyes, 21 de ellas en tramitación, entre las que destacan la Ley de Familias, la de Inclusión Social, la ley Bolaños, la Ley de servicios digitales, o la ley del tabaco.

La formación que lidera Carles Puigdemont nunca ha sido un aliado fácil. Es más, en el cómputo general se ha comportado más como un partido de la oposición que un socio de investidura, principalmente porque sin su voto, las leyes no salen adelante. Hay que recordar que el fin del pasado curso político acabó con el rechazo de la jornada laboral, uno de los proyectos estrella de los socios de gobierno de Sumar.

No todo es posible en la lista de agravios de Puigdemont

¿Está todo perdido? Junts mantiene que sí, que ya no habrá más prórrogas porque PSOE y Sumar “se aferran al Gobierno sin gobernar” y se niegan a cumplir con lo prometido en Bruselas. Desde el Gobierno bajan los decibelios: “mano tendida” siempre y “tranquilidad absoluta. “Seguiremos negociando ley a ley, semana a semana, día a día”, ha afirmado el ministro socialista Óscar López.

Junts formaliza su ruptura con el Gobierno y anuncia que bloqueará leyes en trámite y futuras.

¿Qué condiciones establece Junts? Son varias las demandas que la formación independentista alega en su lista de agravios, pero no todas dependen de la voluntad del Ejecutivo. Es el caso de la oficialidad del Catalán en la UE, que requiere una mayoría cualificada entre los Veintisiete y, por más que lo intenta Madrid, no convence a las grandes capitales de Berlín o París por sus lagunas legales y económicas.

Junts pide sacar adelante la ley para atajar la multirreincidencia, destinada a endurecer las penas para quienes sean reincidentes, pero varada en la comisión de Justicia. Sánchez se ha comprometido a desatascar la tramitación de la proposición de ley, cuya tramitación fue aprobada hace más de un año. Lo mismo ocurre con la ley antiokupación para desalojar ‘okupas’ en 48 horas, cuya tramitación fue aprobada hace un año por el PSOE y es una cuestión que genera consenso en el bloque de la derecha (su tramitación fue apoyada por PP, Vox y PNV).

El traspaso de las competencias migratorias a Cataluña es otra de las cuestiones que no depende íntegramente del Gobierno de coalición, ya que Podemos votó ‘no’ a la propuesta porque la considera “racista”. Los morados, junto con PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) suman 175 votos, justo la mitad de los 350 escaños que componen el hemiciclo. También es una cuestión que no genera un consenso en Sumar. Cabe recordar que dos diputados de la formación votaron en contra en la pasada votación.

La importancia de Podemos

Y aunque logre el sí de Sumar, si Podemos no cambia de postura -que todo apunta a ello- la iniciativa decaería aún en el caso de que recabara el apoyo de 175 diputados (PSOE, Sumar y todos sus socios y el exministro José Luis Ábalos en el Grupo Mixto). Y es que el Reglamento del Congreso establece que si hay un triple empate, el texto se da por rechazado. Entro otros asuntos, más bien simbólicos, Junts culpa al Gobierno del descenso del nivel adquisitivo y ha pedido al Gobierno que publique las balanzas fiscales “para ver cuánto dinero de los catalanes se queda en Madrid”.

Lo cierto es que los de Puigdemont también saben que un futuro de la mano de PP y Vox tampoco es muy alentador, principalmente porque los de Abascal no permitirían nunca una alianza de Gobierno con la formación independentista. Es la misma razón por la que Junts tampoco sumará con Vox una moción de censura para derrocar al Gobierno. Otra cosa es dejar que caiga por su propio peso.

