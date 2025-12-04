Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Pedro Sánchez ha recibido este jueves en la Moncloa al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. Tras más de dos años desde el último encuentro, los dos mandatarios se han encontrado en Madrid. El Gobierno, en una decisión señalada por asociaciones de prensa y muy poco habitual, ha vuelto a rodear de secretismo sus conversaciones con Marruecos, al no conceder una rueda de prensa tras la reunión.

De esta forma, al concluir la reunión no se han detallado los compromisos que han firmado los diferentes ministros con sus homólogos. Además, ningún representante de Sumar ha acudido al encuentro, como ya ocurrió en la última edición. La formación política liderada por Yolanda Díaz pretende demostrar su rechazo al cambio de postura del PSOE al aceptar el plan marroquí sobre el Sáhara en 2022, con la carta que Sánchez envió al rey Mohamed VI. Ahora, el Gobierno continúa con esta senda, aceptando con “satisfacción” la resolución de la ONU.

Los compromisos que se han alcanzado envuelven a Junto a los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Sara Aagesen (vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica), Óscar Puente (Transportes), Pilar Alegría (Educación, FP y Deportes), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) han recibido a las delegaciones marroquíes.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Moroccan Prime Minister Aziz Akhannouch react as they attend a signing of agreements, at Moncloa Palace in Madrid, Spain, December 4, 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

Una reunión ‘secreta’ sin atender a la prensa

El encuentro inició a las 10:00 con un recibimiento oficial con honores militares a la delegación marroquí y continuó con una reunión bilateral, seguida de una sesión plenaria entre las delegaciones. El evento no ha superado las tres horas de duración. Al concluir la reunión, las administraciones no han atendido a la prensa para resolver dudas concretas ni responder a sus preguntas.

En esta ocasión, no se ha realizado una rueda de prensa posterior, rompiendo los esquemas de muchos medios que esperaban cubrir la reunión y firmas y poder preguntar a los políticos, como era habitual en las RAN anteriores en Rabat. La Asociación de Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado tachando de “inaceptable” que se realice un encuentro de esta importancia.

No es la primera vez que el Gobierno no es totalmente transparente en lo que involucra a Marruecos. La conocida carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI en 2022 se conoció a través de la prensa y desde el entorno marroquí, sin haber un comunicado claro oficial. La diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha asegurado en una entrevista para El Independiente que “si España hace alguna concesión, nos enteraremos por Marruecos.

Compromisos de la reunión

Todos los ministros han llegado a compromisos en sus respectivas áreas con sus homólogos, siendo partícipes del acto de firmas. Algunos de los ministerios no representados son los de Sumar, por su decisión de no sentarse a negociar con Marruecos tras oponerse a la postura a favor de su dominio del Sáhara Occidental.

Han suscrito 14 acuerdos que refuerzan su cooperación en áreas clave. Más allá de aceptar la decisión de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, destacan los memorandos sobre digitalización de administraciones, cooperación tributaria o intercambio de información. Se firmó además un acuerdo educativo que regula la participación del profesorado en centros españoles en Marruecos y un memorando en materia deportiva para coordinación anual y organización de eventos conjuntos, en el marco del Mundial de fútbol conjunto de 2030.

Ambos países impulsan la prevención de discursos de odio y la promoción de la igualdad de género mediante acuerdos específicos. También se han establecido compromisos para mejorar la gestión de desastres naturales, fomentar la agricultura sostenible, la pesca legal y el estudio conjunto de riesgos sísmicos en el Estrecho de Gibraltar.