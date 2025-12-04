España

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Sumar no ha participado para mostrar su rechazo a la posición del PSOE de aceptar el plan marroquí en el Sáhara Occidental

Guardar
Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Pedro Sánchez ha recibido este jueves en la Moncloa al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. Tras más de dos años desde el último encuentro, los dos mandatarios se han encontrado en Madrid. El Gobierno, en una decisión señalada por asociaciones de prensa y muy poco habitual, ha vuelto a rodear de secretismo sus conversaciones con Marruecos, al no conceder una rueda de prensa tras la reunión.

De esta forma, al concluir la reunión no se han detallado los compromisos que han firmado los diferentes ministros con sus homólogos. Además, ningún representante de Sumar ha acudido al encuentro, como ya ocurrió en la última edición. La formación política liderada por Yolanda Díaz pretende demostrar su rechazo al cambio de postura del PSOE al aceptar el plan marroquí sobre el Sáhara en 2022, con la carta que Sánchez envió al rey Mohamed VI. Ahora, el Gobierno continúa con esta senda, aceptando con “satisfacción” la resolución de la ONU.

Los compromisos que se han alcanzado envuelven a Junto a los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Sara Aagesen (vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica), Óscar Puente (Transportes), Pilar Alegría (Educación, FP y Deportes), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) han recibido a las delegaciones marroquíes.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Moroccan Prime Minister Aziz Akhannouch react as they attend a signing of agreements, at Moncloa Palace in Madrid, Spain, December 4, 2025. REUTERS/Violeta Santos Moura

Una reunión ‘secreta’ sin atender a la prensa

El encuentro inició a las 10:00 con un recibimiento oficial con honores militares a la delegación marroquí y continuó con una reunión bilateral, seguida de una sesión plenaria entre las delegaciones. El evento no ha superado las tres horas de duración. Al concluir la reunión, las administraciones no han atendido a la prensa para resolver dudas concretas ni responder a sus preguntas.

En esta ocasión, no se ha realizado una rueda de prensa posterior, rompiendo los esquemas de muchos medios que esperaban cubrir la reunión y firmas y poder preguntar a los políticos, como era habitual en las RAN anteriores en Rabat. La Asociación de Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado tachando de “inaceptable” que se realice un encuentro de esta importancia.

No es la primera vez que el Gobierno no es totalmente transparente en lo que involucra a Marruecos. La conocida carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI en 2022 se conoció a través de la prensa y desde el entorno marroquí, sin haber un comunicado claro oficial. La diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha asegurado en una entrevista para El Independiente que “si España hace alguna concesión, nos enteraremos por Marruecos.

Albares niega "teorías extrañas" de nuevas cesiones a Marruecos sobre el Sáhara.

Compromisos de la reunión

Todos los ministros han llegado a compromisos en sus respectivas áreas con sus homólogos, siendo partícipes del acto de firmas. Algunos de los ministerios no representados son los de Sumar, por su decisión de no sentarse a negociar con Marruecos tras oponerse a la postura a favor de su dominio del Sáhara Occidental.

Han suscrito 14 acuerdos que refuerzan su cooperación en áreas clave. Más allá de aceptar la decisión de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, destacan los memorandos sobre digitalización de administraciones, cooperación tributaria o intercambio de información. Se firmó además un acuerdo educativo que regula la participación del profesorado en centros españoles en Marruecos y un memorando en materia deportiva para coordinación anual y organización de eventos conjuntos, en el marco del Mundial de fútbol conjunto de 2030.

Ambos países impulsan la prevención de discursos de odio y la promoción de la igualdad de género mediante acuerdos específicos. También se han establecido compromisos para mejorar la gestión de desastres naturales, fomentar la agricultura sostenible, la pesca legal y el estudio conjunto de riesgos sísmicos en el Estrecho de Gibraltar.

Temas Relacionados

MarruecosGobiernoPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aitana revela cómo fue su primer beso a los 16 años: “Yo no sé si esto es legal, el monitor tenía 21”

La cantante ha narrado su experiencia cuando todavía era menor en el pódcast mexicano ‘Envinadas’

Aitana revela cómo fue su

Una mujer es despedida por acceder a las nóminas de sus compañeros para probar que gana menos por el mismo trabajo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a la empresa

El tribunal de Estrasburgo ha concluido que la Justicia española adoptó un “enfoque equivocado” al no valorar adecuadamente factores como la discriminación persistente

Una mujer es despedida por

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

El tribunal estima los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado y concluye que no existe “el más mínimo indicio” contra Francisco Martín

La Audiencia Provincial frena en

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

El intento muestra todo el procedimiento necesario para darle vida de nuevo al vehículo

Dos empleados de un desguace

La tarifa de la luz en España para este 5 de diciembre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial frena en

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con 14 compromisos en distintos ámbitos

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por

Una mujer es despedida por acceder a las nóminas de sus compañeros para probar que gana menos por el mismo trabajo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a la empresa

La tarifa de la luz en España para este 5 de diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga