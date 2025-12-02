España

Sánchez anuncia varias medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

El jefe del Ejecutivo asume “retrasos” e “incumplimientos” en lo pactado con los de Puigdemont en Bruselas, pero se mantiene optimista para sacar adelante la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Eduardo Parra/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de salvar la legislatura de una situación crítica, que comenzó con los casos de corrupción que salpican a su partido y se agravó con la parálisis legislativa tras el bloqueo en la Cámara Baja impuesto por Junts per Catalunya.

El líder socialista es consciente de que en su mano está el revertir esta situación y ya ha comenzado a trabajar para retomar el cauce de diálogo con el partido de Carles Puigdemont. Los primeros guiños han llegado en sendas entrevistas para Rac 1 y TVE. Sánchez ha comenzado asumiendo “retrasos” e “incumplimientos” en algunos de los acuerdos de investidura y, en este sentido, ha anunciado que presentará en el Consejo de Ministros de este martes un decreto ley que incorporará algunos de los puntos acordados con la formación posconvergente en Bruselas.

“No resto importancia a las críticas de Junts”, ha dicho Sánchez, quien ha manifestado que, “aunque el diálogo está roto”, el Gobierno “tiene muy claro que debemos cumplir con esos compromisos”. A continuación, ha detallado que el paquete de medidas incluirá la flexibilización para dotar de más recursos a los ayuntamientos o la digitalización de las facturas de las empresas.

Ayudas ante el riesgo de impago del alquiler o la ley contra la multirreincidencia

La lista de exigencias de Junts es extensa y su cumplimiento, ha admitido, tomará distintas velocidades. Dentro de unos días, ha avanzado Sánchez, “materializará” la habilitación de ayudas a los propietarios en Cataluña ante el riesgo de impagos por parte de jóvenes y familias vulnerables.

El Gobierno también trabaja en otras demandas incumplidas como la tramitación de la ley contra la multirreincidencia para endurecer las penas bloqueada en el Congreso, o la publicación de las balanzas fiscales, sobre las que todavía existen “discrepancias en cuanto a la metodología”. Sánchez ha manifestado su firme voluntad de impulsar un nuevo modelo de financiación económica, uno de los acuerdos que el Gobierno alcanzó con ERC.

La foto con Puigdemont “se producirá”

Mientras Moncloa trata de reestablecer la relación por todas las vías, el PP trata de seducir a Junts para que se sume, junto con Vox, a una moción de censura para derrocar el Gobierno. Sobre esta cuestión, Sánchez ha reconocido que "solo puede ser contestada por Junts", y ha querido poner en valor la hoja de ruta que el Gobierno ha impulsado para la normalización política en Cataluña.

Un proceso que, a su juicio, solo puede culminar con la aplicación definitiva de la ley de amnistía y el regreso a España de Puigdemont. Y precisamente el jefe de Gobierno ha sido preguntado por un posible encuentro con el líder independentista para reestablecer los cauces de diálogo. Si bien defiende que, hasta ahora, “no se ha dado el caso”, confía en que “ese encuentro se producirá” porque “es coherente” con ese proceso de normalización.

