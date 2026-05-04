España

Un niño de 8 años muere tras caer desde una ventana en un centro de menores de Fisterra, en Galicia

El suceso se ha producido a las 17 horas en el centro de menores Nosa Señora do Carme, al que han acudido distintos cuerpos de policía

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Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / Europa Press
Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / Europa Press

Un niño de 8 años ha fallecido esta tarde tras caer desde una ventana a unos 15 metros de altura en el centro de menores Nosa Señora do Carme de Fisterra, en Galicia, según informan fuentes de la administración autonómica a Europa Press. El incidente ha ocurrido sobre las 17:00 horas, cuando el menor, que en ese momento estaba siendo acompañado por personal del centro, cayó sobre un vehículo estacionado cerca de la playa de A Ribeira.

La Guardia Civil ha confirmado a la agencia de comunicación que el suceso ha sido considerado un accidente. El mismo cuerpo policial ha desplegado una investigación a cargo de la Policía Judicial. Tras recibirse la alerta a través del 112, se movilizó un amplio operativo de emergencia en el que participaron, además, la Policía Local, Protección Civil, el 061 y un helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela; sin embargo, los servicios sanitarios no han podido salvar la vida del menor.

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El centro de menores, donde se ha producido el suceso, dispone de 12 plazas de acogida y 13 trabajadores, según la información oficial. El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce) también ha sido movilizado para dar apoyo sobre el terreno a los afectados.

La trabajadora social en el Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz, Sheila Gómez (Europa Press)

Noticia en ampliación.

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