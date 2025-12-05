La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Pedro Sánchez recibe a Aziz Akhannouch en Moncloa (Santos Moura /Reuters)

Moncloa acogió este jueves la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. Se trata de un encuentro clave para redefinir acuerdos o compromisos entre dos países que necesitan entenderse por los beneficios y problemas que comparten. La explicación sobre los resultados a los que se llegó se limitó a una declaración escrita, al decidir no realizar una rueda de prensa posterior, como es habitual.

En las relaciones entre los dos países siguen existiendo sombras en las que resulta difícil encontrar el camino hacia la luz. El Sáhara Occidental fue el gran giro de guion de Sánchez en 2022, que decidió aceptar como base la autonomía marroquí, contentando al rey Mohamed VI. No obstante, hay matices, como el control aéreo o marítimo de esta zona, en los que el Gobierno no se ha posicionado de forma clara y las aspiraciones marroquíes pueden chocar con los intereses españoles.

En los últimos días, un caso concreto representa este habitual choque entre naciones. La periodista Sonia Moreno, autora de Marruecos, el vecino incómodo, sufrió la cancelación de la presentación de su libro en el Centro Cultural Lerchundi de la ciudad marroquí de Martil. En sus páginas detalla la “actitud y percepción” del vecino del sur, reflejando, en ocasiones, algunos inconvenientes que surgen entre países. Ha tenido que renunciar al acto al recibir el aviso de las autoridades locales de que intervendrían si acudía.

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo y con compromisos en distintos ámbitos

Problemas entre España y Marruecos

Según la reciente encuesta del CIS, Marruecos es, junto a Rusia y Estados Unidos, el principal rival que señalan los españoles al hablar de un futuro conflicto armado. Sonia Moreno, experta en el Magreb, advierte sobre la complejidad de la relación actual entre España y Marruecos. Según la periodista, “estamos en lo que llaman los expertos una guerra gris”. Moreno sostiene que la estrategia marroquí no requiere recurrir a la fuerza.

“No hace falta utilizar el armamento”, asegura, para explicar que emplean “técnicas estratégicas” para forzar la llegada de miles de migrantes a España por la difícil situación que viven en su país. No obstante, al aclarar que este término se refiera a recursos no militares, Moreno argumenta que parte del alarmismo proviene de titulares poco rigurosos y comunicadores que envían un mensaje que busca ser llamativo.

Foto de Familia en la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Libro censurado en Marruecos

La propia escritora reconoce a Infobae España que hasta ella misma “se sorprendió” al recibir la invitación, pues esperaba que algo así pudiera ocurrir. Detalló que, faltando 24 horas para el acto, “recibí una llamada avisando que la persona que me iba a presentar, que es filólogo marroquí, fue contactada y le dijeron que si se celebraba, iban a intervenir, que no estaba autorizado”.

La periodista recordó que su “acreditación como corresponsal fue retirada en 2020 y no he vuelto a solicitarla, pero no iba como periodista”. Ante lo ocurrido, afirmó que ha iniciado una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos y la Relatora de Derechos Humanos por violación a la libertad de expresión. También recalca que su problema viene desde el ámbito local, y no cree que responda a una decisión directamente llegada desde Rabat. Mientras tanto, critica la decisión del Gobierno de no permitir una rueda de prensa tras reunirse con Marruecos.