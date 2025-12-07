La ciudad mexicana donde España jugará el partido decisivo de la fase de grupos del Mundial 2026: cuna del tequila, la charrería y los mariachis

La ciudad mexicana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. / Cuartoscuro

El domingo 26 de junio, la selección española masculina de fútbol se enfrentará a Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara, reconocida mundialmente por ser la cuna del tequila. Con este partido, se pondrá punto y final a la primera ronda, la fase de grupos, en el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Guadalajara a las 20:00 horas locales (2:00 de la madrugada en España). No obstante, y dado que cualquier aficionado a la selección de De la Fuente habrá viajado un mínimo de 11 horas en avión para poder acompañar a La Roja, quizá podrá aprovechar para visitar la capital del estado de Jalisco.

Fundada en 1542, Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México por su población, de 4 millones de habitantes, y su comercio. Sin embargo, los motivos por los que es mundialmente conocida son tres, principalmente: los mariachis, la charrería y el tequila. Además, cuenta con uno de los mejores climas del país, cuya temperatura media oscila alrededor de los 27º C. Por otro lado, en la actualidad, Guadalajara también se ve azotada por el auge del narcotráfico, lo que conlleva un gran impacto en su economía y desarrollo social.

Tanto este como el resto de los partidos del Mundial 2026 en los que juegue La Roja serán retransmitidos por Televisión Española en abierto. Además, los encuentros se podrán ver en RTVE Play o en La 1 y la corporación pública ha asegurado que ofrecerá al menos un partido por jornada en abierto. El resto de encuentros del torneo también formarán parte de la cobertura pactada entre las compañías de RTVE y Mediapro, garantizando la disponibilidad del Mundial para los aficionados.

Combo de música, alcohol y deporte a caballo

La tradición musical por la que se caracteriza Guadalajara no es otra que la exportada al resto del mundo desde México: los mariachis. Este género tiene sus orígenes en las zonas rurales, especialmente en el estado de Jalisco y regiones aledañas, desde finales del siglo XIX y principios del XX. Originalmente, los conjuntos musicales surgieron como grupos de campesinos que acompañaban ceremonias religiosas y fiestas patronales. A medida que el Estado mexicano se consolidó, el mariachi migró hacia las ciudades, donde encontró nuevos espacios, teatros, medios de comunicación y, luego, la industria cinematográfica. Hasta que, en noviembre de 2011, los mariachis fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Además de la vibrante música, el estado de Jalisco sobresale por poseer la bebida del tequila, que recibe su nombre de la región del país desde donde emana su producción inicial. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, y la bebida se elabora a partir de una planta. Esta pertenece a la familia de las agaváceas, que es el agave tequilana Weber variedad azul. Existen alrededor de 295 especies de agaves distintas, pero solo una se usa para producir tequila. Sin embargo, otras especies de la misma familia se emplean para hacer el mezcal y el pulque.

El tercer pilar a subrayar de la ciudad en la que La Roja jugará en unos meses es la charrería, una tradición deportiva cuyo origen se remonta a faenas ganaderas. Esta consistía en que jinetes manejaban el ganado con mucha gracia, hasta que se convirtió en un deporte espectáculo y con cierta tradición cultural. A día de hoy, es también Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y un símbolo de la identidad mexicana.

Un recorrido callejero por la ciudad de Guadalajara

La riqueza de Guadalajara no se limita a su historia o a sus símbolos nacionales. El blog Callejeros Viajeros ha elaborado una guía exhaustiva de los principales lugares de interés, recomendando iniciar el recorrido en la Plaza de Armas, presidida por la Catedral, una joya arquitectónica del siglo XVI con torres neogóticas y una cripta histórica. Muy cerca se encuentra la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que rinde homenaje a las figuras más destacadas del estado, y el Palacio de Gobierno Estatal, famoso por sus murales de José Clemente Orozco y por haber sido escenario de la abolición de la esclavitud.

El centro histórico, conocido como la Cruz de Plazas, alberga también el Teatro Degollado, referente cultural de la ciudad y sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El Museo Regional, situado en un edificio barroco del siglo XVIII, permite conocer la evolución histórica y artística de la región, mientras que el Mercado San Juan de Dios, con más de 4.000 metros cuadrados, ofrece una experiencia única de gastronomía y artesanía local.