España

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los rivales de La Roja serán Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Horas del Grupo H en
Horas del Grupo H en el Mundial 2026. (Fifa)

El Mundial 2026 cada vez está más cerca. El torneo que enfrentará a las mejores selecciones del mundo comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. España ha caído en el grupo H, y sus rivales, un ‘coco’, una debutante y una sorpresa en Qatar 2022, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente.

La Roja tiene un camino, a priori, fácil para clasificarse. La batalla será contra la selección charrúa por el primer puesto que, siguiendo el ranking FIFA, debería ser para los de De la Fuente. Pero ya sabemos que en los caminos del Mundial no se puede confiar a las estadísticas o los números.

España debutará en Atlanta el 15 de junio

La selección española iniciará su andadura el 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un moderno recinto que acogerá también su segundo partido. El encuentro se disputará a las 12:00 horas local (18:00 de la tarde en España).

El equipo dirigido por Luis de la Fuente regresará al mismo estadio seis días después, el 21 de junio a la misma hora, cuando se enfrentará a Arabia Saudí. A pesar de su irregularidad en los últimos años, el combinado saudí ha demostrado ser capaz de sorprender a grandes potencias, como ocurrió con su histórica victoria ante Argentina en 2022. Ambos partidos pondrán a prueba a los españoles, quienes si se ven confiados podrían ver peligrar su condición de favoritos.

Los jugadores de Cabo Verde
Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga. (Composición Infobae)

Uruguay, el rival más exigente

El cierre de la fase de grupos será el 26 de junio ante Uruguay, posiblemente el rival más duro del grupo. El duelo se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara a las 20:00 horas locales (2:00 de la madrugada en España). La celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, cuenta con jugadores ‘top’ en cada una de las posiciones. Algunos viejos conocidos para los aficionados de LaLiga.

Empezando desde la zaga, Ronald Araújo (FC Barcelona) y José María Giménez (Atlético de Madrid) serán, en principio, los dos centrales encargados de echar el cerrojo a la portería. Acompañados de un medio del campo entre los que figura uno de los mejores del mundo, el capitán madridista Federico Valverde. Incluso, en la delantera, contará con figuras mundiales como Darwin Núñez (Liverpool FC) y leyendas del gol como Luis Suárez (Inter Miami) o Cristhian Stuani (Girona).

Uruguay, un rival en el
Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga. (Composición Infobae)

Un camino hacia la final sin cruzarse con Argentina

Si España logra terminar primera de grupo y Argentina hace lo propio en el suyo, ambas selecciones evitarían cruzarse hasta la gran final. La Roja ha mostrado interés en establecer su cuartel general en Chicago, una ubicación estratégica por conexiones y clima.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

RTVE dará los partidos de la Selección

En España, Televisión Española es la encargada de televisar en abierto todos los partidos de los de De la Fuente. Los encuentros se podrán ver en RTVE Play o en La 1 y la corporación pública ha asegurado que ofrecerá al menos un partido por jornada en abierto. Los demás partidos del torneo también formarán parte de la cobertura pactada entre las compañías de RTVE y Mediapro, garantizando la disponibilidad del Mundial para los aficionados del Mundial 2026.

