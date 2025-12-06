Receta de crêpes de manzana con salsa toffee: el postre perfecto para cualquier momento del año

Los crepes rellenos de manzana son perfectos para cualquier situación (Adobe Stock)

¿Existen postres capaces de sacar partido a ingredientes sencillos y transformarlos en pequeñas obras maestras? Los crêpes de manzana con salsa toffee demuestran que sí. Gracias a la combinación de una fruta habitual, una masa ligera y la intensidad de un caramelo suave, esta receta consigue elevar la experiencia culinaria con un contraste sorprendente de sabores y temperaturas.

La manzana es protagonista en múltiples tradiciones gastronómicas, y aquí se fusiona con la técnica francesa de los crêpes para ofrecer un postre adaptable a todas las estaciones. El toque del toffee añade un carácter gourmet sin necesidad de complicaciones excesivas. Estos crêpes se sirven en muchos hogares europeos para celebrar reuniones familiares, fiestas informales o para cerrar una comida especial, y su versatilidad permite experimentar con diferentes variedades de manzana o salsas a gusto personal.

Además, la combinación con frutos secos o un toque de especias como canela o cardamomo puede personalizar el plato según cada época del año. Esta flexibilidad convierte a los crêpes de manzana con salsa toffee en una opción ideal tanto para quienes buscan un postre tradicional con un giro, como para quienes desean experimentar con sabores nuevos sin perder la esencia de la repostería casera.

Receta de crepes de manzana con salsa toffee

En esta receta, los clásicos crêpes encuentran nueva vida al rellenarse con manzanas salteadas en mantequilla y terminarse con un toque de salsa toffee. El resultado es muy aromático y logra ese equilibrio entre la ligereza de la masa, el frescor de la fruta y la untuosidad del caramelo.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 35-40 minutos.

Preparación de ingredientes: 10 minutos. Elaboración de crepés: 12-15 minutos. Salteado de manzanas: 5 minutos. Montaje final: 5 minutos. Reposo opcional de la masa: 10 minutos.

Los crepes con toffee y manzana (Adobe Stock)

Ingredientes

1 manzana grande, pelada y cortada en rodajas finas 8 cucharadas de salsa toffee o dulce de leche 1 cucharada de mantequilla 8 crêpes (puedes usar comprados o hacer tu propia masa básica: 3 huevos, 250 ml de leche, 150 g de harina, 1 pizca de sal) Azúcar impalpable (opcional, para decorar) Hojitas de menta (opcional, para decorar)

Cómo hacer crepés tibios de manzana, paso a paso

Prepara la masa de crêpes mezclando huevos, harina, leche y sal hasta lograr una textura líquida y homogénea. Deja reposar, si tienes tiempo, durante 10 minutos. Calienta una sartén antiadherente y vierte un poco de la masa para formar crêpes delgados. Cocina por ambos lados hasta dorar. Reserva en un plato tapado. En una sartén, añade la mantequilla y, cuando funda, incorpora las rodajas de manzana. Saltea durante cinco minutos hasta que doren y caramelicen ligeramente. Calienta suavemente la salsa toffee o el dulce de leche para que adquiera textura fluida (puedes hacerlo en microondas o en un cazo). Entibia cada crêpe en una sartén limpia, añade en el centro algunas rodajas de manzana y dobla en forma de pañuelo o enrolla. Salsea generosamente con el toffee tibio. Sirve inmediatamente para aprovechar el contraste de temperaturas. Opcional: espolvorea con azúcar impalpable y decora con hoja de menta. Un consejo crucial: no sobrecargues los crêpes para evitar que se rompan al doblarlos. Si deseas un toque crocante, puedes añadir nueces tostadas picadas junto a las manzanas.

¿Cuántas porciones son esta receta?

En su totalidad dará 8 crêpes, ideal como postre para 4 a 8 comensales (1 o 2 unidades por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180-200 kcal por crêpes (dependiendo del tamaño y del uso de dulce de leche o toffee)

Grasas: 7-8 g

Hidratos de carbono: 28-30 g

Azúcares: 16-18 g

Proteínas: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los crêpes ya rellenos y salseados deben consumirse en el momento, pues el relleno y la salsa los humedecen. Los crêpes solos se pueden conservar en nevera hasta 36 horas, bien tapados. Las manzanas, ya cocinadas, aguantan refrigeradas unas 24 horas. No es recomendable congelar.