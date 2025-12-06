España

Receta de crêpes de manzana con salsa toffee: el postre perfecto para cualquier momento del año

Un plato dulce que está listo en media hora y es ideal para acabar tus comidas con un toque fresco

Guardar
Los crepes rellenos de manzana
Los crepes rellenos de manzana son perfectos para cualquier situación (Adobe Stock)

¿Existen postres capaces de sacar partido a ingredientes sencillos y transformarlos en pequeñas obras maestras? Los crêpes de manzana con salsa toffee demuestran que sí. Gracias a la combinación de una fruta habitual, una masa ligera y la intensidad de un caramelo suave, esta receta consigue elevar la experiencia culinaria con un contraste sorprendente de sabores y temperaturas.

La manzana es protagonista en múltiples tradiciones gastronómicas, y aquí se fusiona con la técnica francesa de los crêpes para ofrecer un postre adaptable a todas las estaciones. El toque del toffee añade un carácter gourmet sin necesidad de complicaciones excesivas. Estos crêpes se sirven en muchos hogares europeos para celebrar reuniones familiares, fiestas informales o para cerrar una comida especial, y su versatilidad permite experimentar con diferentes variedades de manzana o salsas a gusto personal.

Además, la combinación con frutos secos o un toque de especias como canela o cardamomo puede personalizar el plato según cada época del año. Esta flexibilidad convierte a los crêpes de manzana con salsa toffee en una opción ideal tanto para quienes buscan un postre tradicional con un giro, como para quienes desean experimentar con sabores nuevos sin perder la esencia de la repostería casera.

Receta de crepes de manzana con salsa toffee

En esta receta, los clásicos crêpes encuentran nueva vida al rellenarse con manzanas salteadas en mantequilla y terminarse con un toque de salsa toffee. El resultado es muy aromático y logra ese equilibrio entre la ligereza de la masa, el frescor de la fruta y la untuosidad del caramelo.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 35-40 minutos.

  1. Preparación de ingredientes: 10 minutos.
  2. Elaboración de crepés: 12-15 minutos.
  3. Salteado de manzanas: 5 minutos.
  4. Montaje final: 5 minutos.
  5. Reposo opcional de la masa: 10 minutos.
Los crepes con toffee y
Los crepes con toffee y manzana (Adobe Stock)

Ingredientes

  1. 1 manzana grande, pelada y cortada en rodajas finas
  2. 8 cucharadas de salsa toffee o dulce de leche
  3. 1 cucharada de mantequilla
  4. 8 crêpes (puedes usar comprados o hacer tu propia masa básica: 3 huevos, 250 ml de leche, 150 g de harina, 1 pizca de sal)
  5. Azúcar impalpable (opcional, para decorar)
  6. Hojitas de menta (opcional, para decorar)

Cómo hacer crepés tibios de manzana, paso a paso

  1. Prepara la masa de crêpes mezclando huevos, harina, leche y sal hasta lograr una textura líquida y homogénea. Deja reposar, si tienes tiempo, durante 10 minutos.
  2. Calienta una sartén antiadherente y vierte un poco de la masa para formar crêpes delgados. Cocina por ambos lados hasta dorar. Reserva en un plato tapado.
  3. En una sartén, añade la mantequilla y, cuando funda, incorpora las rodajas de manzana. Saltea durante cinco minutos hasta que doren y caramelicen ligeramente.
  4. Calienta suavemente la salsa toffee o el dulce de leche para que adquiera textura fluida (puedes hacerlo en microondas o en un cazo).
  5. Entibia cada crêpe en una sartén limpia, añade en el centro algunas rodajas de manzana y dobla en forma de pañuelo o enrolla.
  6. Salsea generosamente con el toffee tibio. Sirve inmediatamente para aprovechar el contraste de temperaturas. Opcional: espolvorea con azúcar impalpable y decora con hoja de menta.
  7. Un consejo crucial: no sobrecargues los crêpes para evitar que se rompan al doblarlos. Si deseas un toque crocante, puedes añadir nueces tostadas picadas junto a las manzanas.
Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones son esta receta?

En su totalidad dará 8 crêpes, ideal como postre para 4 a 8 comensales (1 o 2 unidades por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180-200 kcal por crêpes (dependiendo del tamaño y del uso de dulce de leche o toffee)
  • Grasas: 7-8 g
  • Hidratos de carbono: 28-30 g
  • Azúcares: 16-18 g
  • Proteínas: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los crêpes ya rellenos y salseados deben consumirse en el momento, pues el relleno y la salsa los humedecen. Los crêpes solos se pueden conservar en nevera hasta 36 horas, bien tapados. Las manzanas, ya cocinadas, aguantan refrigeradas unas 24 horas. No es recomendable congelar.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasFrutasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

De vivir en la calle a estudiar en la universidad con 64 años: “Una puerta se abre tras años de oscuridad”

El sintecho superó la selectividad y decidió estudiar letras porque “una herramienta de libertad”

De vivir en la calle

“Que la vida sea estresante no es una enfermedad”: los médicos de familia critican el sobrediagnóstico de los problemas de salud mental

Más allá del debate sobre la frecuencia de los diagnósticos, los médicos expresan su preocupación por la falta de apoyo disponible para los pacientes

“Que la vida sea estresante

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

La experta cita un estudio que analizó muestras de ochenta gasolineras repartidas por el país y concluyó que la calidad del combustible sí varía entre estación, pero no según si pertenecen a grandes compañías o a cadenas low cost

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

El fruto seco que mejora la memoria y la función cerebral, según un estudio

Un ensayo reunió a más de 30 ancianos para observar los beneficios de tomar cacahuetes durante 16 semanas seguidas

El fruto seco que mejora

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Los jugadores de Cabo Verde

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”