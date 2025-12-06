Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Imágenes de archivo de los dos estadios en los que la Selección Española disputará sus partidos de fase de grupos (Montaje Infobae España)

Cada vez falta menos para que de comienzo el Mundial 2026, que tendrá por primera vez tres países como sedes y en el que la Selección Española buscará sumar su segunda estrella a la camiseta, levantando el trofeo como ya lo hizo en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El partido inaugural será entre México y Sudáfrica, el 11 de junio. La Roja tendrá que esperar hasta el 15 de junio para debutar en la competición.

Tras el sorteo del Mundial, España ya sabe que se enfrentará en fase de grupos a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, disputando los dos primeros encuentros en Estados Unidos y viajando a México para enfrentarse a la selección charrúa, un partido que probablemente defina qué selección clasifique a la siguiente fase como primera de grupo.

El encuentro que abre el torneo para España se jugará un lunes, a las 12:00 horas local (18:00 de la tarde en España) y se medirá contra Cabo Verde en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un moderno recinto que acogerá también su segundo partido. El estadio cuenta con una capacidad para 71.000 personas y en él se jugarán ocho encuentros, cinco de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de octavos de final y una semifinal.

Imagen de archivo del Mercedes-Benz Stadium, donde España jugará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 (John David Mercer-USA TODAY )

Se trata de uno de los escenarios más modernos y reconocidos alrededor del mundo, empezando por su techo retráctil, ambiente en las graderías y que es la casa del Atlanta United en la MLS. Fue sede de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente regresará al mismo estadio seis días después, el 21 de junio (domingo) a la misma hora, cuando se enfrentará a Arabia Saudí. A pesar de su irregularidad en los últimos años, el combinado saudí ha demostrado ser capaz de sorprender a grandes potencias, como ocurrió con su histórica victoria ante Argentina en 2022. Ambos partidos pondrán a prueba a los españoles, quienes si se ven confiados podrían ver peligrar su condición de favoritos.

Sorteo del Mundial 2026: Village People YCMA - Gentileza: Telefé Argentina

Viaje a México para medirse ante Uruguay

El cierre de la fase de grupos será el 26 de junio (domingo) ante Uruguay, posiblemente el rival más duro del grupo. El duelo se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara a las 20:00 horas locales (2:00 de la madrugada en España). La celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, cuenta con jugadores ‘top’ en cada una de las posiciones. Algunos viejos conocidos para los aficionados de LaLiga.

El estadio, ubicado en Guadalajara, Jalisco, cuenta con una capacidad de 46.355 personas y acogerá cuatro encuentros de la fase de grupos. La casa de las Chivas Rayadas ha recibido toda clase de torneos, desde la final de la Copa Libertadores 2010, el Mundial Sub-17 2011 y el Preolímpico de la Concacaf 2021, hasta el torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos 2011 y también el Torneo de Repechaje 2026.

Imagen de archivo del Estadio Chivas de Guadalajara, donde España jugará dos partidos de fase de grupos (Imagen cuenta de X @Chivas)

Si la Selección Española logra cumplir con sus objetivos jugaría la final en Estados Unidos, en el MetLife Stadium de Nueva York, con una capacidad para 82.500 personas. Se trata de un estadio frecuente para las finales del fútbol en el continente. Sabe lo que es acoger esa clase de compromisos porque allí se definió la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Clubes 2025.