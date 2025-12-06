España

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

La competición doméstica se ha convertido en un verdadero laboratorio de estrellas charrúas

Uruguay, un rival en el
Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga. (Composición Infobae)

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya ha comenzado. Ya se conocen los grupos y España, que ha caído en el Grupo H, se relame sabiendo que no solo es el mismo de aquel mundial de 2010, sino que el partido inaugural y el entrenador son iguales que en Sudáfrica. Pero dentro del grupo hay un ‘coco’, y no es otro que Uruguay. Algo que a los informadores de De la Fuente les ha venido muy bien, dado que LaLiga se ha convertido en un auténtico laboratorio de estrellas charrúas.

En la temporada 2025/26, hasta doce futbolistas uruguayos están inscritos en Primera División, lo que convierte a Uruguay en el segundo país latinoamericano con mayor representación en la competición, solo por detrás de Argentina. Pero lo más relevante no es la cifra, sino la calidad y el peso que tienen para sus equipos.

Los pesos pesados de Uruguay

En primer lugar, se sitúa el capitán y motor del Real Madrid. Federico Valverde no solo maneja la sala de máquinas del conjunto blanco, sino que también es el timón por el que pasa el juego de su selección. Su físico, llegada, presión y mentalidad lo hacen pieza clave para los de Xabi Alonso y su conocimiento del ritmo europeo y su capacidad para desequilibrar los partidos desde la medular lo convierten en una de las grandes amenazas para la Selección Española.

Fede Valverde durante el partido
Fede Valverde durante el partido entre Mallorca y Real Madrid (REUTERS).

En segundo lugar, se encuentra Ronald Araujo. Aunque el central no está pasando por su mejor momento en FC Barcelona, su velocidad para corregir, su fortaleza física y su liderazgo hacen de él un pilar fundamental para la zaga charrúa. Si está en plenitud física, será un desafío enorme para los delanteros de La Roja.

Araújo. (Pedro Nunes /Reuters)
Araújo. (Pedro Nunes /Reuters)

Otro de los nombres a tener en cuenta es el de José María Giménez. Diez años en la élite española con el equipo del Cholo Simeone hacen de él un defensor experto, duro y tácticamente maduro. No obstante, las lesiones podrían lastrar su llegada física a la cita mundialista. Al igual que su compatriota, si llega bien, su capacidad para ordenar líneas defensivas y su juego aéreo añaden un plus de experiencia que Uruguay explota al máximo.

Josema Giménez. (Imagen de Archivo)
Josema Giménez. (Imagen de Archivo)

Otros jugadores líderes en sus clubes

Pero no son solo estos tres los pilares que componen a la selección celeste. Otros jugadores que militan en el Espanyol, Getafe, Deportivo Alavés o Girona hacen LaLiga una escuela de fútbol y madurez para los uruguayos.

Leandro Cabrera (Espanyol): un defensor polivalente que puede actuar como central o lateral. Su rigor táctico y capacidad para competir en escenarios de presión lo vuelven un complemento habitual en la selección.

Leandro Cabrera. (Bruna Casas /Reuters)
Leandro Cabrera. (Bruna Casas /Reuters)

Mauro Arambarri (Getafe): un mediocentro de fricción, recorrido y equilibrio. Arambarri sostiene transiciones y aporta intensidad, características que Uruguay valora especialmente para partidos cerrados y físicos.

Mauro Arambarri. (Fernando Alvarado /EFE)
Mauro Arambarri. (Fernando Alvarado /EFE)

Cristhian Stuani (Girona): referente histórico del club catalán y goleador eterno. Aunque ya en la recta final de su carrera, Stuani sigue aportando jerarquía, lectura de juego y una eficacia notable dentro del área. De cara al Mundial, su rol puede ser decisivo tanto dentro como fuera del campo.

Stuani. (David Borrat/EFE)
Stuani. (David Borrat/EFE)

La nueva generación también llega desde España

Además, de la experiencia que aportan los charrúas a LaLiga, también aportan juventud. Entre los más destacados se encuentran Santiago Mouriño (Villarreal) y Álvaro Rodríguez (Elche). El primero es un defensa joven, fuerte y con proyección. En el Submarino Amarillo ha encontrado un espacio para crecer y llegar al Mundial como parte de la renovación defensiva.

Santiago Mouriño. (Imagen de Archivo)
Santiago Mouriño. (Imagen de Archivo)

El segundo, canterano del Real Madrid, es un delantero potente, de gran envergadura y proyección. Su paso por España le ha dado minutos en un fútbol exigente donde ha dejado destellos de brillantez y golazos como contra su exequipo, el club merengue.

El delantero uruguayo del Elche
El delantero uruguayo del Elche Álvaro Rodríguez. (Pablo Miranzo/EFE)

Un rival conocido, pero peligroso

Para La Roja, enfrentarse a Uruguay será medirse ante un rival cuya esencia conocemos bien, porque muchos futbolistas se han forjado en la élite del fútbol español. Un rival que juega con intensidad, que compite cada balón y que llega con un núcleo sólido. Eso, sumado a la experiencia de Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, hacen un arma muy peligrosa a Valverde, Giménez, Darwin Núñez y compañía.

