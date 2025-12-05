España

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi saltan a RTVE para presentar el Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand y Lalachus

La cadena pública ha revelado este viernes el nombre de los cuatro presentadores del certamen, que tendrá lugar el próximo mes de enero

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés
Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. (RTVE)

El Benidorm Fest 2026 ha anunciado a las principales novedades de su quinta edición, que se celebrará en Benidorm los días 10, 12 y 14 de febrero. Una vez conocidos los artistas participantes, una de las grandes incógnitas era la identidad de sus presentadores, que se ha revelado este viernes con dos nombres sorprendentes.

La cadena pública ha confirmado que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias del certamen. Jesús Vázquez se incorpora a RTVE tras una trayectoria de más de treinta años en Mediaset, donde ha estado al frente de numerosos formatos de entretenimiento. Javier Ambrossi, director de cine, productor, guionista y actor, debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber presentado la gala de los Premios Goya 2024 y haber sido profesor de interpretación en Operación Triunfo entre 2017 y 2018, además de formar parte del jurado de Drag Race España desde su primera edición.

Inés Hernand es una veterana del festival, con presencia en todas las ediciones anteriores. Ha formado parte del equipo de presentadores en 2022, 2023 y 2025, encargándose de recoger los comentarios de los artistas desde la Green Room tras sus actuaciones. En 2024 condujo el programa Benidorm Calling en RTVE Play. Lalachus, por su parte, regresa al certamen tras participar en 2025 en La noche del Benidorm Fest, un especial que analizaba la gala final. Este año se sumará al equipo de presentadores de la gran final y, junto a Hernand, conducirá el especial posterior a la gala. Además, Lalachus integrará el trío de presentadores de Benidorm Calling, el programa previo a cada gala en RTVE Play, junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.

Novedades de la edición

La edición de 2026 estrenará una nueva imagen gráfica, a cargo del diseñador Iñaki San Juan, quien repite al frente del apartado estético del certamen, según ha detallado RTVE. El equipo artístico estará liderado por Sergio Jaén como director artístico y el bailarín Borja Rueda como coreógrafo, aportando una visión renovada a la puesta en escena del festival.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

El Benidorm Fest 2026 celebrará su quinto aniversario en la ciudad alicantina con dos semifinales y una gran final los días 10, 12 y 14 de febrero, respectivamente. La Corporación ha previsto una rueda de prensa para presentar todos los detalles el próximo 8 de enero. Además, las canciones de los artistas participantes se publicarán el 18 de diciembre, permitiendo al público conocer con antelación las propuestas que competirán por el micrófono de bronce.

El cartel de la quinta edición estará compuesto por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, Tony Grox y LUCYCALYS. La lista definitiva de canciones se conocerá tras su publicación oficial en diciembre.

Entre las novedades más destacadas, la candidatura ganadora recibirá un premio en metálico de 150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Además, los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador corresponderán íntegramente a la autoría, reforzando el reconocimiento a los creadores.

La edición anterior del Benidorm Fest registró un 17,1 % de cuota de pantalla y una media de 1.938.000 espectadores. Casi cinco millones de personas han seguido en algún momento la final, consolidando al certamen como una de las citas musicales más seguidas del panorama nacional.

Además, la próxima edición estará marcada por la retirada de España del Festival de Eurovisión, por lo que será la primera vez que el ganador del certamen no represente al país en el concurso europeo.

