Los 18 artistas del Benidorm Fest 2026: la hija de Bimba Bosé, un exconcursante de ‘OT’ y el regreso de Luna Ki

Dora Postigo y Luna Ki, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press)

RTVE ha presentado este jueves 9 de octubre a los 18 participantes del Benidorm Fest 2026. El certamen afronta su quinta edición con el propósito de consolidarse como festival de la música española y separarse de la estela de Eurovisión, un gesto que coincide con la posible retirada de España del concurso europeo si la UER no expulsa a Israel.

Con la incertidumbre eurovisiva en el horizonte, el Benidorm Fest ya tiene el cartel de nombres que lucharán por hacerse con la victoria y tomar el relevo a Melody en la historia de ganadores del festival. Esta será, además, la primera vez que la propuesta vencedora se lleve un premio económico de 150.000 euros, 100.000 para el intérprete y 50.000 para el compositor.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en los estudios de RTVE en Prado del Rey, la cadena pública ha comunicado los nombres de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026, una lista entre las que destacan figuras como Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, Álvaro Mayo, exconcursante de Operación Triunfo 2023, o Luna Ki, que regresa al concurso tras retirarse en la primera edición por la imposibilidad de usar retoques en la voz.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

Entre los nombres también destacan grupos del pop-rock y la escena indie española, como es el caso de Funambulista, Miranda! o The Quinquis, una agrupación que reúne a miembros de Paradise Phantoms (Marcos Miranda), O’Funkillo (Andreas Lutz), Vetusta Morla (David “El Indio) y Miss Caffeina (Sergio Sastre).

César Vallejo, director del Benidorm Fest y jefe de delegación de España en Eurovisión, ha destacado en la presentación que esta quinta edición consolida al certamen como evento musical: “Es el camino para tener un festival de referencia en España que sea la cita anual de la música”, ha expresado.

Por su parte, el director de Televisión Española, Sergio Calderón, apunta que el concurso “ha impulsado nuevas carreras, ha fortalecido trayectorias previas y se ha convertido en un acontecimiento televisivo y musical”.

Los participantes del Benidorm Fest 2026

Asha ATYAT Dani J Dora y Marlon Collins Funambulista Greg Taro Izan Llunas Kenneth Kitai Ku Minerva Luna Ki Maria León y Julia Medina MAYO Mikel Herzog Jr. Miranda! y bailamamá Rosalinda The Quinquis Tony Grox y Lucycalys

(Noticia en ampliación)