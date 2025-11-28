Javier Calvo se reencuentra con Javier Ambrossi en Grecia tras su ruptura y publica una imagen: “La trama se complica”

Javier Ambrossi y Javier Calvo, en imagen de archivo (Europa Press)

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja artística conocida como los Javis, desató toda una serie de rumores sobre los motivos y la situación sentimental actual de ambos. Sin embargo, los directores ya avisaban de que seguían siendo “mejores amigos” y que su relación de amistad estaba intacta. Así lo ha confirmado Javier Calvo publicando una fotografía de su expareja en su cuenta de Instagram.

Tras las grabaciones de La bola negra, la próxima película de la pareja, Calvo ha aprovechado su etapa de soltería para viajar mucho. En primer lugar, se fue a México con sus amigas Yenesi y Elena Rodríguez, donde se reencontró con otro de sus amigos y protagonista de su largometraje, el cantante Guitarricadelafuente. Después de su vuelta de Latinoamérica, el actor se ha enzarzado en otro viaje también acompañado de Rodríguez, pero esta vez por Europa. La sorpresa ha llegado cuando Calvo ha desvelado al tercer compañero de vacaciones.

El intérprete de Fer en Física o Química ha publicado en sus stories una imagen de su exnovio, Javier Ambrossi, junto a Elena Rodríguez en Grecia. Con conocimiento del revuelo que causaría la imagen, el director y productor ha bromeado escribiendo un breve mensaje: “La trama se complica”.

'Storie' de Javier Calvo con Javier Ambrossi y Elena Rodríguez (Instagram)

En la instantánea, su compañera de Suma Content le pasa un brazo por el hombro al que hasta hace muy poco era su pareja. Además, Ambrossi lleva puesta una camiseta en la que se lee “I love my girlfriend”, que se traduce como “amo a mi novia”. Toda una declaración de intenciones para dar a entender una relación ficticia entre él y Rodríguez en pleno revuelo mediático.

Los Javis siguen siendo amigos

Después de que la noticia de su ruptura acaparase todos los titulares, Ambrossi fue el primero en pronunciarse ante los micrófonos de Europa Press: “No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también”. De hecho, aseguró que su relación laboral se mantendría intacta: “Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así”.

En su vuelta de su viaje a México, Calvo también tuvo la oportunidad de dar su versión, que no distaba mucho de la de su expareja. “Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía”, reiteró desde el aeropuerto. Aseguró que seguirían siendo del mismo “grupo de amigos”, como se ha podido observar en su viaje junto a su compañera creativa Elena Rodríguez.

La versión de Javier Calvo

Por otro lado, Calvo se mostró abierto a explorar nuevos caminos: “Siempre hay que estar abierto al amor”. No obstante, se encargó de desmentir su relación con Guitarricadelafuente: “Llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia”.

Lo que ni afirmó ni negó fue la relación con el artista El Bugg, sobre la que respondió con una carcajada. Pero sí zanjó otro de los temas sobre los que más se ha especulado, la venta de su casa: “Fíjate, esa noticia es mentira. No se ha puesto a la venta todavía”.