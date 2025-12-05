España

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

El entrenador habla en la previa ante el Sunderland sobre el Mundial, Rodri Hernández y el Real Madrid

Guardiola se moja sobre el mundial, pero se olvida de España. (Reuters)

Pep Guardiola vuelve a dar que hablar. Esta vez en la previa del partido entre el Manchester City y Sunderland de mañana a las 16:00 horas. El entrenador español volvió a sincerarse sobre sus preferencias en el Mundial. “Me gustaría que Inglaterra diera ese último pase y ganara”, ha asegurado en la rueda de prensa.

El catalán, que lleva casi 10 años viviendo en la isla, ha justificado su postura: “No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo”. Además, ha insistido en que su comentario no responde a un mero gesto de simpatía.

No obstante, estas declaraciones se han interpretado de diferentes maneras. Algunos sectores le acusan de volver a distanciarse de la Selección Española, a la que defendió como jugador, mientras que otros han vinculado su postura al independentismo catalán. Sin embargo, el entrenador sí quiso subrayar que su valoración deportiva se mantiene en términos estrictamente futbolísticos.

En cuanto a los favoritos para llevarse el torneo. “Los mismos de todos. Quizá haya alguna sorpresa, pero todo coincidiríamos en los cuatro o cinco favoritos”, ha señalado, colocando a Inglaterra, en ese grupo de selecciones, entre las que se meten Brasil, Argentina, Francia y España.

Rodri, la otra gran preocupación

Además del debate identitario, Guardiola también habló del estado físico de Rodrigo Hernández, ausente desde el 2 de noviembre, cuando salió en el descuento frente al Bournemouth. Con su habitual ironía, ha respondido a los periodistas: “Está mejorando. Si te parece bien mi respuesta, está mejorando. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero está en una etapa en la que en unos años estará listo…”. Asimismo, preguntado por su disponibilidad para el inminente partido en el Bernabéu (la semana que viene), ha zanjado el debate con un contundente: “Preguntadme en Madrid”.

Guardiola también se ha pronunciado sobre el dato que sitúa al Manchester City como uno de los equipos que más corre: “Eso no es algo bueno, porque si juegas bien no necesitas correr tanto”, ha explicado.

Real Madrid-City. (Matthew Childs/Reuters)
Real Madrid-City. (Matthew Childs/Reuters)

La visión de Tuchel y la ambición inglesa

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, también valoró las opciones de su equipo. En declaraciones a la BBC, aseguró: “Estamos cada vez más cerca y cada vez más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y un buen espíritu de equipo. Necesitamos el ‘momentum’ para que nadie quiera jugar contra nosotros”.

Algo que se ha sumado a las de Guardiola: “Me gustaría que con Thomas (Tuchel) dieran ese último paso y lo lograran”, ponen el cuadro de favoritos a Inglaterra, que contará con una de las selecciones más potentes si en base a jugadores se refiere, aunque su seleccionador ha advertido de que no “jugarán todos juntos”.

Tomas Tuchel, entrenador de Inglaterra.
Tomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. (Paul Childs/Reuters)

Inglaterra, en el centro del foco… y Guardiola, en el de la polémica

Las declaraciones del técnico catalán han reabierto viejas discusiones sobre su relación con España, pero también han subrayado su conexión personal y profesional con Inglaterra. Mientras el sorteo del Mundial genera gran expectación, Guardiola ha dejado claro que, al menos para él, el camino hacia la Copa del Mundo pasa por los “Tres Leones” y no por La Roja.

