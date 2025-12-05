Inglaterra busca romper su sequía de títulos en el Mundial 2026: cómo llega, estrellas del equipo y su estilo de juego

Los jugadores de la selección de Inglaterra (EUTERS/Florion Goga)

El Mundial 2026 ya ha arrancado con el sorteo que ha dejado echada la suerte de la fase de grupos hasta la ansiada gran final. E Inglaterra ha caído en el Grupo L, desde el que se jugará contra Croacia, Ghana y Panamá su pase a dieciseisavos de final y la gloria de la victoria.

Inglaterra logró la clasificación para el Mundial 2026 al imponerse a Letonia en Riga. El conjunto inglés no tuvo dificultades y terminó el partido con un contundente 0-5 en el marcador, sellando el primer puesto del grupo K en la fase de clasificación europea. Harry Kane volvió a destacar como goleador y firmó dos de los cinco tantos de su selección, aumentando su cuenta personal hasta los 76 goles internacionales. Junto a él, los goles llegaron por parte de otros integrantes del equipo en una actuación coral. De esta forma, los leones volvía a asegurar su participación en el torneo mundial.

Inglaterra encara el Mundial 2026 con la responsabilidad y la ambición propias de una selección que figura entre las grandes del fútbol internacional. Por historia, al ser uno de los pocos equipos que ha levantado la Copa del Mundo, y por contar con una liga doméstica considerada la más competitiva del planeta, la Premier League, la selección inglesa afronta el torneo con altas expectativas. Tanto los aficionados como los propios jugadores y la federación esperan que este año el equipo pueda romper con una larga sequía y volver, como mínimo, a posicionarse entre los cuatro mejores del certamen. Aunque en ediciones anteriores existió este mismo objetivo y no se pudo cumplir, la confianza y la ilusión se renuevan en cada ciclo internacional.

¿Cómo llegó al Mundial 2026?

En la fase de clasificación, Inglaterra dominó el grupo K de las Eliminatorias UEFA. Logró pleno de victorias en seis partidos, marcó 18 goles y mantuvo su portería imbatida, un dato que refleja la solidez alcanzada bajo el mando de Tuchel. El acceso al Mundial quedó asegurado en la fecha FIFA de octubre tras golear a Gales en Wembley y sellar el billete con otra victoria contundente ante Letonia en Riga. En noviembre, el combinado inglés mantuvo su rumbo con triunfos sobre Serbia en Londres y Albania a domicilio.

¿Quién es el seleccionador?

Thomas Tuchel asumió el mando de la selección en octubre del año pasado, sustituyendo a Gareth Southgate tras la derrota en la final de la Eurocopa frente a España. Tuchel, técnico alemán de 52 años, llegó al cargo después de conquistar la Champions League con el Chelsea en 2021 y tras dirigir a clubes como el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich. Su llegada aportó un perfil táctico renovado y exigente, priorizando la presión alta y la flexibilidad estratégica. Desde su llegada, el rendimiento de Inglaterra ha sido muy elevado: el equipo ha logrado resultados positivos, mostrando una imagen convincente tanto en defensa como en ataque.

¿Cómo juega la selección de Inglaterra?

Desde el punto de vista táctico, Tuchel ha impreso su sello. Inglaterra alterna entre esquemas como el 4-3-3 para arrancar encuentros y el 4-2-3-1, estructura predilecta del técnico, según evolucionan los partidos. La estrategia consiste en una presión adelantada y una vocación ofensiva constante, con menos énfasis en la posesión larga y más en la velocidad y la recuperación tras pérdida. Esta flexibilidad permite ajustar el plan de partido en función de las características del rival y del desarrollo de cada enfrentamiento.

Las figuras del equipo

El plantel que dirige Thomas Tuchel está compuesto por futbolistas que destacan tanto en la liga inglesa como en otros equipos punteros de Europa. La base de la selección se nutre de jugadores de gran nivel que habitualmente compiten entre sí en la Premier, lo que potencia la calidad y la competitividad interna. Hay estrellas cuyos nombres resuenan en toda Europa como Jude Bellingham, figura clave en el Real Madrid, y Conor Gallagher, quien ha dado el salto al Atlético de Madrid. La proximidad geográfica y la intensidad de la Premier convierten la integración de estos futbolistas en una tarea sencilla, permitiendo que el grupo mantenga cohesión y ritmo a lo largo de la temporada.

Harry Kane sigue representando el emblema del combinado inglés. A sus 32 años, el delantero encara su tercer Mundial en busca de un gran torneo que le permita dejar atrás recuerdos dolorosos como el penal fallado frente a Francia en los cuartos de final de Qatar 2022. Tras conquistar su primer título de liga con el Bayern Munich en la Bundesliga, Kane ha perdido el estigma de no ganar campeonatos y busca ahora trasladar esa experiencia triunfal al conjunto nacional. El atacante combina una técnica pulida con un instinto goleador que le convierte en uno de los referentes de la competición.

La renovación de la selección también queda reflejada en la presencia de jóvenes talentos. Myles Lewis-Skelly es uno de los nombres emergentes, después de brillar con el Arsenal y debutar a lo grande con la selección inglesa, marcando un gol en la victoria ante Albania y convirtiéndose en el jugador más joven en lograr un tanto en su estreno con el equipo nacional. Con solo 19 años, el lateral tiene potencial para consolidarse en la plantilla y ofrecer alternativas al seleccionador durante el torneo.

Historial en Mundiales

Sobre la historia de Inglaterra en los mundiales, el equipo se integró a la competición en 1950, tras ausentarse en las tres primeras ediciones debido a una autopercepción de superioridad. En su estreno, sufrió una sorprendente derrota ante Estados Unidos. El gran momento llegó en 1966, con el título logrado como anfitrión en Wembley, en una final marcada por la polémica de un gol fantasma ante Alemania. Desde entonces, solo en 1990 y 2018 alcanzó las semifinales, cayendo en ambas ocasiones antes de la final. Inglaterra aspira ahora a superar ese listón, apoyada por un grupo repleto de calidad y bajo la batuta de un técnico que ha devuelto el hambre competitivo a la selección nacional.