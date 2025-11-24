Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Reuters/Ed Sykes)

El Manchester City atraviesa actualmente uno de los tramos más complejos desde que Pep Guardiola asumió el mando técnico. El club inglés, que no hace mucho dominaba tanto la Premier League como los torneos continentales con un estilo de juego inconfundible, no ha logrado recuperar la excelencia ni los resultados que se convirtieron en su sello. El equipo arrastra una serie de irregularidades desde la pasada temporada, cuyo punto de inflexión se produjo con la lesión de Rodri Hernández. El mediocampista español sigue integrando la plantilla, aunque todavía no se observa al jugador que fue fundamental para el equilibrio y la creatividad en la etapa más laureada del Manchester City bajo la dirección del técnico catalán.

El último episodio de estas dificultades se produjo en el duelo liguero frente al Newcastle United, un adversario que, si bien no aspira al título esta temporada, mostró ser capaz de superar a los celestes. El Manchester City fue derrotado por 2-1, resultado que agrava la situación del equipo y que lo distancia siete puntos del Arsenal, líder actual de la Premier League. El desenlace en St James’s Park dejó una serie de jugadas polémicas que no pasaron desapercibidas para los protagonistas ni para los aficionados. Entre las acciones más discutidas aparecen un presunto empujón a Donnarumma en la jugada del 2-1 favorable al Newcastle, además de dos caídas de Foden y Gvardiol dentro del área rival que no fueron sancionadas como penalti. Para Pep Guardiola, estas decisiones tuvieron un peso considerable en el desarrollo del encuentro y en el ánimo del plantel ciudadano.

La tensión derivada de los incidentes arbitrales no tardó en trasladarse al exterior del campo. Tras la finalización del partido se desató un altercado que involucró a varios futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos. Joelinton se mostró especialmente exaltado, provocando la intervención tanto de compañeros como de integrantes del City, incluida la propia figura de Guardiola.

El entrenador catalán, lejos de calmarse una vez finalizado el enfrentamiento con el brasileño, discutió con Bruno Guimaraes, mediocampista del Newcastle, sumando así un nuevo capítulo a la crispación reinante. El episodio culminó cuando Guardiola, molesto e irritado, se dirigió a un operador de cámara que se encontraba grabando la escena. El técnico llegó a retirar los auriculares al cámara y le habló directamente al oído, gesto que fue captado claramente por las cámaras de televisión y generado debate instantáneo en los medios ingleses y redes sociales.

Pep Guardiola entona el ‘mea culpa’

En medio de la incertidumbre sobre las sanciones y repercusiones de dichos comportamientos, Pep Guardiola optó por realizar una declaración pública en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Bayer Leverkusen. Después de varios días para reflexionar, el técnico del Manchester City expresó su arrepentimiento y ofreció unas disculpas claras respecto a sus acciones tras la derrota en Newcastle. “Quiero pedir disculpas por lo que sucedió tras el pitido final del duelo ante el Newcastle”, manifestó Guardiola ante los periodistas, subrayando su disposición a asumir la responsabilidad y a dar ejemplo de autocrítica.

La transparencia y reconocimiento del error sirvieron para rebajar la controversia, pero reflejaron la presión creciente que recae sobre el Manchester City esta temporada. Mientras el equipo busca reencontrar el equilibrio perdido y reducir la distancia con el líder de la Premier League, la atención sigue puesta en la recuperación de figuras clave como Rodrigo Hernández y en la capacidad del grupo para superar las adversidades. La autocrítica de Guardiola y su llamamiento a volver a la calma marcan un intento de reconducir el rumbo del Manchester City en un curso en el que el margen de error se ha reducido al mínimo para quienes aspiran a todo año tras año.