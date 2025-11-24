España Deportes

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

El entrenador del Manchester City se dirigió a un operador de cámara que se encontraba grabando la escena, le retiró los auriculares y le habló directamente al oído

Guardar
El entrenador del Manchester City,
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Reuters/Ed Sykes)

El Manchester City atraviesa actualmente uno de los tramos más complejos desde que Pep Guardiola asumió el mando técnico. El club inglés, que no hace mucho dominaba tanto la Premier League como los torneos continentales con un estilo de juego inconfundible, no ha logrado recuperar la excelencia ni los resultados que se convirtieron en su sello. El equipo arrastra una serie de irregularidades desde la pasada temporada, cuyo punto de inflexión se produjo con la lesión de Rodri Hernández. El mediocampista español sigue integrando la plantilla, aunque todavía no se observa al jugador que fue fundamental para el equilibrio y la creatividad en la etapa más laureada del Manchester City bajo la dirección del técnico catalán.

El último episodio de estas dificultades se produjo en el duelo liguero frente al Newcastle United, un adversario que, si bien no aspira al título esta temporada, mostró ser capaz de superar a los celestes. El Manchester City fue derrotado por 2-1, resultado que agrava la situación del equipo y que lo distancia siete puntos del Arsenal, líder actual de la Premier League. El desenlace en St James’s Park dejó una serie de jugadas polémicas que no pasaron desapercibidas para los protagonistas ni para los aficionados. Entre las acciones más discutidas aparecen un presunto empujón a Donnarumma en la jugada del 2-1 favorable al Newcastle, además de dos caídas de Foden y Gvardiol dentro del área rival que no fueron sancionadas como penalti. Para Pep Guardiola, estas decisiones tuvieron un peso considerable en el desarrollo del encuentro y en el ánimo del plantel ciudadano.

La tensión derivada de los incidentes arbitrales no tardó en trasladarse al exterior del campo. Tras la finalización del partido se desató un altercado que involucró a varios futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos. Joelinton se mostró especialmente exaltado, provocando la intervención tanto de compañeros como de integrantes del City, incluida la propia figura de Guardiola.

El entrenador del Manchester City.
El entrenador del Manchester City. Pep Guardiola (REUTERS/Scott Heppell)

El entrenador catalán, lejos de calmarse una vez finalizado el enfrentamiento con el brasileño, discutió con Bruno Guimaraes, mediocampista del Newcastle, sumando así un nuevo capítulo a la crispación reinante. El episodio culminó cuando Guardiola, molesto e irritado, se dirigió a un operador de cámara que se encontraba grabando la escena. El técnico llegó a retirar los auriculares al cámara y le habló directamente al oído, gesto que fue captado claramente por las cámaras de televisión y generado debate instantáneo en los medios ingleses y redes sociales.

Pep Guardiola entona el ‘mea culpa’

En medio de la incertidumbre sobre las sanciones y repercusiones de dichos comportamientos, Pep Guardiola optó por realizar una declaración pública en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Bayer Leverkusen. Después de varios días para reflexionar, el técnico del Manchester City expresó su arrepentimiento y ofreció unas disculpas claras respecto a sus acciones tras la derrota en Newcastle. “Quiero pedir disculpas por lo que sucedió tras el pitido final del duelo ante el Newcastle”, manifestó Guardiola ante los periodistas, subrayando su disposición a asumir la responsabilidad y a dar ejemplo de autocrítica.

La transparencia y reconocimiento del error sirvieron para rebajar la controversia, pero reflejaron la presión creciente que recae sobre el Manchester City esta temporada. Mientras el equipo busca reencontrar el equilibrio perdido y reducir la distancia con el líder de la Premier League, la atención sigue puesta en la recuperación de figuras clave como Rodrigo Hernández y en la capacidad del grupo para superar las adversidades. La autocrítica de Guardiola y su llamamiento a volver a la calma marcan un intento de reconducir el rumbo del Manchester City en un curso en el que el margen de error se ha reducido al mínimo para quienes aspiran a todo año tras año.

Temas Relacionados

Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

La Armada claudicó en la orilla ante el equipo italiano, que sumó su cuarta ensaladera, la tercera consecutiva

Este es el dinero que

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

El Gran Premio de Las Vegas volvió a evidenciar la complicada temporada de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton está deseando cerrar

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

El luchador irlandés también profundizó en la dimensión deportiva e histórica del posible enfrentamiento entre el hispanogeorgiano e Islam Makhachev

Un luchador irlandés se rinde

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

El exdelantero brasileño recordó que, por decir que iba a marcar tres goles, un rival se tomó la justicia por su cuenta

Ronaldo Nazario cuenta una de

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Berrettini y Cobolli acaban con Carreño y Munar en los individuales para llevarse la ensaladera

Así te hemos contado la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Luis Ábalos ataca a

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

ECONOMÍA

Tras el apagón, un 47%

Tras el apagón, un 47% más de jóvenes españoles cuentan con dinero en efectivo en sus hogares, según un estudio

La brecha resiste: las viviendas libres iniciadas en el segundo trimestre sumaron 29.637, once veces más que las protegidas terminadas

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las empresas españolas, en racha: su facturación se dispara un 6,5% en septiembre y suma cinco meses al alza

Precio de la luz 25 de noviembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima estará en 0 euros

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1