España

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

España pretenderá mantener la racha en el Mundial 2026 en el que ya se conoce quiénes serán sus rivales en la fase de grupos

Guardar
Juan Mata (izda) pelea por
Juan Mata (izda) pelea por el control del balón con el jugador uruguayo Martín Cáceres. (EFE)

La selección española se verá las caras contra Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026. Las dos selecciones se enfrentarán en Estados Unidos dentro del grupo H con la fecha aún por confirmar. El balance histórico del enfrentamiento es positivo para España con cinco victorias, cinco empates y cero derrotas. En contexto mundialista se han enfrentado en el Mundial 1950 y 40 años más tarde en Italia 90′, con tablas en el marcador en ambos encuentros.

La mayoría de los partidos se han dado en amistosos con solo tres encuentros oficiales: dos en la ya mencionada Copa del Mundo y otro en la extinta Copa Confederaciones en 2013.

Los encuentros mundialistas entre España y Uruguay: Brasil 50′ e Italia 90′

El primer encuentro entre las dos se dio justamente en el torneo que Uruguay salió campeona del mundo en el famoso “Maracanazo”. La Selección llegaba con tres victorias consecutivas a Estados Unidos, Chile e Inglaterra con resultados de 3-1, 2-1 y 1-0 respectivamente. El encuentro entre La Roja y la Garra Uruguaya se dio en un momento clave durante la fase final en un grupo formado por la propia Uruguay, Brasil y Chile. El que ganaba este grupo salía Campeón del Mundo.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026
GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

El primer partido enfrentaba a las dos selecciones que se verán las caras en 2026, con un empate 2-2 que a España no le serviría de nada después de perder 6-1 y 3-1 contra Brasil y Suecia respectivamente. Uruguay saldría campeona del Mundo después de ganar a los suecos 3-2 y luego a Brasil en la famosa final donde los uruguayos le quitaron el trofeo a Brasil en su propia casa.

40 años más tarde se volvían a ver las caras en un nuevo Mundial. Ambos salieron colocados en el grupo E. La Selección iniciaba la Copa del Mundo frente a Uruguay. El partido terminaría empate a cero y se jugó en Udine en el Bluenergy stadium. España terminaría clasificando como primera de grupo tras ganar a Bélgica y Corea del Sur. Uruguay, por su parte, quedaría tercera después de perder contra Bélgica y ganar a los surcoreanos.

En ese Mundial, España perdería en el cuarto partido ante Yugoslavia y quedaría eliminada en Octavos de final.

La Copa Confederaciones 2013, la última vez que se vieron las caras

Hace 12 años, España y Uruguay se enfrentaron por última vez en la ya extinta Copa Confederaciones. Era trofeo que enfrentaba a las selecciones campeonas durante el ciclo, incluyendo trofeos continentales de todas las confederaciones. Buestra se clasificó por salir campeones del mundo en 2010 y en la Eurocopa 2012 mientras que Uruguay había ganado la Copa América en 2011. Era un gran momento para ambas selecciones,

También fue en la fase de grupos. Y ha sido la única victoria española en partido oficial frente a este rival. Fue 2-1 con goles de Roberto Soldado y Pedro. Recortaba distancias Luis Suárez en el minuto 88, pero no le sería suficiente para llevarse algún punto. España en ese torneo llegaría a la final contra Brasil perdida por 3-0 en un baile carioca.

Así es el balance histórico entre España y Uruguay muy positivo para los españoles aunque siempre en partidos muy parejos. Los de De La Fuente querrán seguir teniendo estas sensaciones después de enfrentarse en la fase de grupos en Estados Unidos. La Selección completará esta ronda enfrentándose a Cabo Verde y Arabia Saudita.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Española Mundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

España ha hecho pleno en todos los enfrentamientos contra Arabia Saudí

España y Arabia Saudí se

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

La selección española evitará hasta semifinales a Francia e Inglaterra, y a Argentina hasta la final; si consigue terminar la fase inicial como cabeza de grupo

Sorteo Mundial 2026: España se

Muere Frank Gehry a los 96 años, arquitecto del Museo Guggenheim de Bilbao

En 1989 ganó el Premio Pritzker, el máximo galardón para un arquitecto

Muere Frank Gehry a los

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

El hombre, de 74 años, reside actualmente en el País Vasco francés como parte del régimen de libertad bajo control judicial

El juez Pedraz ordena la

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid rechaza

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

ECONOMÍA

El juez Pedraz ordena la

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

DEPORTES

España y Arabia Saudí se

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

Sorteo Mundial 2026: España se jugará el pase a dieciseisavos de final en el grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección

Inglaterra busca romper su sequía de títulos en el Mundial 2026: cómo llega, estrellas del equipo y su estilo de juego

Una novata, una histórica y una sorpresa en el pasado torneo: así es el grupo H en el que jugará España en el Mundial 2026