España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Juan Mata (izda) pelea por el control del balón con el jugador uruguayo Martín Cáceres. (EFE)

La selección española se verá las caras contra Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026. Las dos selecciones se enfrentarán en Estados Unidos dentro del grupo H con la fecha aún por confirmar. El balance histórico del enfrentamiento es positivo para España con cinco victorias, cinco empates y cero derrotas. En contexto mundialista se han enfrentado en el Mundial 1950 y 40 años más tarde en Italia 90′, con tablas en el marcador en ambos encuentros.

La mayoría de los partidos se han dado en amistosos con solo tres encuentros oficiales: dos en la ya mencionada Copa del Mundo y otro en la extinta Copa Confederaciones en 2013.

Los encuentros mundialistas entre España y Uruguay: Brasil 50′ e Italia 90′

El primer encuentro entre las dos se dio justamente en el torneo que Uruguay salió campeona del mundo en el famoso “Maracanazo”. La Selección llegaba con tres victorias consecutivas a Estados Unidos, Chile e Inglaterra con resultados de 3-1, 2-1 y 1-0 respectivamente. El encuentro entre La Roja y la Garra Uruguaya se dio en un momento clave durante la fase final en un grupo formado por la propia Uruguay, Brasil y Chile. El que ganaba este grupo salía Campeón del Mundo.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

El primer partido enfrentaba a las dos selecciones que se verán las caras en 2026, con un empate 2-2 que a España no le serviría de nada después de perder 6-1 y 3-1 contra Brasil y Suecia respectivamente. Uruguay saldría campeona del Mundo después de ganar a los suecos 3-2 y luego a Brasil en la famosa final donde los uruguayos le quitaron el trofeo a Brasil en su propia casa.

40 años más tarde se volvían a ver las caras en un nuevo Mundial. Ambos salieron colocados en el grupo E. La Selección iniciaba la Copa del Mundo frente a Uruguay. El partido terminaría empate a cero y se jugó en Udine en el Bluenergy stadium. España terminaría clasificando como primera de grupo tras ganar a Bélgica y Corea del Sur. Uruguay, por su parte, quedaría tercera después de perder contra Bélgica y ganar a los surcoreanos.

En ese Mundial, España perdería en el cuarto partido ante Yugoslavia y quedaría eliminada en Octavos de final.

La Copa Confederaciones 2013, la última vez que se vieron las caras

Hace 12 años, España y Uruguay se enfrentaron por última vez en la ya extinta Copa Confederaciones. Era trofeo que enfrentaba a las selecciones campeonas durante el ciclo, incluyendo trofeos continentales de todas las confederaciones. Buestra se clasificó por salir campeones del mundo en 2010 y en la Eurocopa 2012 mientras que Uruguay había ganado la Copa América en 2011. Era un gran momento para ambas selecciones,

También fue en la fase de grupos. Y ha sido la única victoria española en partido oficial frente a este rival. Fue 2-1 con goles de Roberto Soldado y Pedro. Recortaba distancias Luis Suárez en el minuto 88, pero no le sería suficiente para llevarse algún punto. España en ese torneo llegaría a la final contra Brasil perdida por 3-0 en un baile carioca.

Así es el balance histórico entre España y Uruguay muy positivo para los españoles aunque siempre en partidos muy parejos. Los de De La Fuente querrán seguir teniendo estas sensaciones después de enfrentarse en la fase de grupos en Estados Unidos. La Selección completará esta ronda enfrentándose a Cabo Verde y Arabia Saudita.