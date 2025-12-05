David Céspedes, doctor, explica qué alimentos debes evitar: “Te están quitando años de vida”

Un médico consulta a una paciente en una clínica moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de una vida más saludable, muchas personas se guían por lo que aparece escrito en los envases de los alimentos. Sin embargo, dentro de esos empaques se esconden productos que pueden estar afectando seriamente tu salud.

El doctor David Céspedes es experto en nutrición, y en su perfil de Tiktok advierte sobre la importancia de leer la letra pequeña de todo lo que compramos en los grandes supermercados. En su vídeo más reciente habla sobre tres alimentos que no deberían entrar, de forma tan habitual, por la puerta de nuestras casas.

El profesional de la salud utiliza la plataforma para alertar a su público de estos riesgos. “Los alimentos que aparentan salud muchas veces son los que más rápido te la quitan”, señala. David Céspedes cuenta con más de 37.000 seguidores y 70.800 visualizaciones en este último vídeo.

Una mujer disfrutando de una comida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarina no es saludable

Durante décadas, la margarina ha sido promovida como la alternativa sana a la mantequilla. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Este producto, supuestamente con un valor nutricional más alto, está compuesto diferentes aceites refinados, hidrogenados y oxidados. También contiene un gran porcentaje de grasas trans, que son unos de los principales factores de riesgo para enfermedades del sistema cardiovascular y resistencia a la insulina.

Por su parte, la mantequilla natural contiene grasas naturales, en cantidades moderadas, y con nutrientes beneficiosos de verdad. Los expertos recomiendan evitar la margarina industrial y optar por grasas saludables como el aceite de oliva, frutos secos o aguacate que aportan beneficios al metabolismo y al metabolismo.

Yogures de sabores y fiambres de pechuga de pollo

Los yogures de sabores, normalmente, se presentan como una opción saludable, especialmente si buscas cuidar la figura o incrementar el calcio a tu dieta. No obstante, la mayoría de estos productos son postres disfrazados de yogur, con saborizantes artificiales, conservantes y azúcares añadidos que se alejan de cualquier beneficio real.

Por otro lado, los fiambres de pavo son otro engaño bastante común en las vitrinas de los supermercados. Aparentan ser una carne nutritiva y son masas prensadas de almidones, azúcares, féculas y aditivos como fosfatos y nitratos. Estos componentes, en grandes cantidades, se asocian con daño renal, inflamación estomacal y alteraciones en el metabolismo.

Yogures de sabores (AdobeStock)

La recomendación del doctor es revisar siempre la lista completa de los ingredientes (que aparece en la parte trasera del producto) y, en la medida de lo posible, optar por productos frescos y naturales. El mensaje que pretende enviar es claro: no todo lo que parece sano lo es. Estos tres productos son ejemplos de alimentos que, con un excesivo consumo; pueden afectar a tu salud sin que lo percibas de forma directa.

Cuidarse es importante, pero no se trata de obsesionarse con cada alimento. Lo ideal es tener una relación equilibrada con la comida y escucha a nuestro cuerpo. La conciencia sobre lo que consumimos es la primera defensa contra enfermedades a largo plazo. Elegir productos naturales y menos procesados ​​sí ayuda, pero la clave está en el equilibrio, la tranquilidad y priorizar nuestro bienestar físico y emocional.