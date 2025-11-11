España

Ni dieta ni gimnasio: los hábitos que debes cambiar para mejorar tu salud intestinal, según un doctor

Incorporar buenos hábitos a la rutina diaria puede ayudar a mejorar la salud digestiva

Guardar
Los hábito que debes cambiar
Los hábito que debes cambiar para mejorar tu salud intestinal, según un doctor. (Montaje Infobae)

La salud digestiva ha cobrado un protagonismo creciente en los últimos años, y el gastroenterólogo doctor Palaniappan Manickam, con más de dos décadas de experiencia, ha compartido recientemente una serie de recomendaciones que han captado la atención de miles de personas en redes sociales. A través de una publicación en Instagram, el especialista ha propuesto diez micro hábitos sencillos que, según su criterio, pueden transformar la salud intestinal, mejorar el estado de ánimo y contribuir al bienestar general, todo ello sin recurrir a dietas extremas ni suplementos.

Entre las primeras sugerencias, el doctor Manickam ha destacado la importancia de masticar cada bocado entre 20 y 30 veces. Según ha explicado, este gesto facilita el inicio de la digestión, reduce la hinchazón y favorece la absorción de nutrientes. Masticar de forma adecuada la comida no solo ayuda a digerir mejor los alimentos, sino que también contribuye al control del peso y a una mayor sensación de saciedad. Diversos estudios señalan que comer despacio y masticar entre 25 y 40 veces por bocado permite sentirse lleno antes, disminuye el riesgo de comer en exceso y mejora la asimilación de nutrientes.

El especialista también ha recomendado practicar la alimentación consciente, parando de comer cuando uno se siente lleno al 80%. Esta pauta ayuda a evitar la inflamación y la sensación de pesadez tras las comidas. Además, ha subrayado la importancia de exponerse al sol durante 10 minutos por la mañana, lo que contribuye a regular el ritmo circadiano, mejora el ánimo y favorece los niveles de vitamina D.

Caminar tras las comidas y otros consejos

Una persona dando un paseo.
Una persona dando un paseo. (Freepik)

Otra de las prácticas que el doctor Manickam ha defendido es la de realizar paseos de 10 minutos después de cada comida. Esta costumbre, según ha explicado, facilita la digestión, ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y previene la somnolencia postprandial. Algunos estudios indican que este hábito ayuda a regular la glucosa, especialmente en personas con diabetes, y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares al mejorar la presión arterial y los niveles de colesterol. Además, caminar después de comer contribuye al control del peso y mantiene la energía estable a lo largo del día.

En cuanto a la alimentación, el doctor Manickam ha animado a incorporar alimentos fermentados como el yogur, el kimchi o el kéfir al menos tres veces por semana, con el objetivo de enriquecer la flora intestinal con bacterias beneficiosas. También ha aconsejado consumir al menos una fruta y tres verduras diarias para notar mejoras visibles en la función digestiva en pocas semanas. Otra de sus recomendaciones es respetar una ventana de alimentación de 12 horas, por ejemplo, de 8:00 a 20:00, para permitir que el sistema digestivo descanse y se regenere de forma natural.

El papel del sueño y los hábitos mentales en la salud intestinal

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Para el doctor Manickamha, el descanso nocturno es fundamental para el bienestar digestivo. Irse a la cama antes de las 23:00 permite que el microbioma intestinal se regenere adecuadamente, mientras que trasnochar puede provocar digestiones pesadas y aumentar los antojos al día siguiente.

Más allá de la alimentación, el especialista ha destacado la relevancia de los hábitos mentales. Ha sugerido leer entre cinco y diez páginas diarias para relajar la mente y realizar cada día una actividad que genere alegría, como escuchar música, rezar o disfrutar del sol. Según ha señalado, estos pequeños gestos contribuyen a reducir los niveles de cortisol y favorecen la recuperación del sistema digestivo.

Temas Relacionados

AlimentaicónAlimentación SaludableNutriciónNutrición EspañaRedes socialesInstagramEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Por qué los podólogos desaconsejan que los bebés lleven calzado antes de un año: los efectos en el desarrollo del pie

Aparte de que no son necesarios cuando el bebé comienza a caminar, existen otros motivos de salud por los que los expertos desaconsejan el uso de zapatos

Por qué los podólogos desaconsejan

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El experto en Derecho Laboral detalla los riesgos legales de forzar un despido y advierte sobre “las tres peores consecuencias” de intentar cobrar el subsidio por desempleo de forma fraudulenta

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis

El método para saber si tu ropa es de algodón: “No te va a fallar nunca”

Un sencillo truco casero permite distinguir al instante las fibras naturales de las sintéticas y comprobar la autenticidad de tus prendas

El método para saber si

Lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento: la Aemet alerta de las consecuencias de la borrasca Claudia en España

Galicia y Canarias serán las regiones más afectadas por el temporal durante las próximas jornadas

Lluvias intensas, tormentas y fuertes

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

El periodista Javier Ruiz analiza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones