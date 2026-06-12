El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid (Europa Press)

Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y que ha funcionado como portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, ha rectificado públicamente tras haber difundido información incorrecta sobre el valor de las joyas halladas en el despacho del expresidente y actualmente investigadas en el marco del ‘caso Plus Ultra’. Arroyo ha reconocido que sus declaraciones iniciales han “inducido a error” al estimar un valor muy inferior al real.

La controversia se ha desatado cuando la joyería Ansorena, a petición del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, ha valorado en 1,3 millones de euros las piezas localizadas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Esta cifra, confirmada por fuentes judiciales y calculada en colaboración con el Instituto Gemológico Español, ha contrastado con la estimación inicial de Arroyo, quien había manifestado que su valor oscilaba “entre 30.000 y 50.000 euros”, según lo que le había dicho el expresidente.

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La secretaria de Zapatero, por su parte, atribuyó el origen de las joyas a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exmandatario, así como a obsequios obtenidos durante viajes. La enorme cantidad en la que se ha cifrado vuelve a producir un repunte de las sospechas sobre Zapatero, que tendrá que declarar como imputado la próxima semana.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

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