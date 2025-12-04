España

Todos los detalles del acuerdo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: condiciones económicas y régimen de visitas

Según ha revelado ‘Informalia’, la expareja ha llegado a buen entendimiento para el bien de su hijo y el documento será ahora remitido al juzgado

Guardar
Bertín Osborne y Gabriela Guillén
Bertín Osborne y Gabriela Guillén (INFOBAE ESPAÑA).

A punto de que el pequeño Arian David —el hijo que Bertín Osborne y Gabriela Guillén tienen en común— cumpla dos años, la situación entre sus padres por fin empieza a estabilizarse. Después de un largo periodo de desencuentros públicos, reproches cruzados y negociaciones que parecían no llegar a ninguna parte, ambos han logrado pactar las condiciones económicas y el régimen de visitas del menor. Y lo han hecho, además, a contrarreloj: la fisioterapeuta había dado a Osborne un último plazo para resolver la cuestión antes de volver a recurrir a los tribunales.

Según confirma la propia Guillén a Informalia, los dos han firmado ya el convenio regulador de manera telemática. El documento será ahora remitido al juzgado, paso imprescindible para que sus compromisos adquieran validez legal. Hasta este momento, era ella quien, en solitario, asumía todos los gastos y cuidados del niño.

La situación comenzó a destrabarse poco después de la aparición de Gabriela en el programa ¡De Viernes!, donde reveló que Bertín apenas había visto a su hijo tres veces desde su nacimiento y que seguía sin rubricar el acuerdo económico. Ese ultimátum pareció surtir efecto. Tal y como ha contado la paraguaya, no ha sido la mala relación personal la que ha dificultado el proceso, sino el hecho de que ambos se comunicaban a través de terceros, lo que generaba malentendidos que demoraban la negociación.

Según Beatriz Cortázar, el pacto alcanzado especifica que Osborne contribuirá con una cantidad mensual ajustada a su situación financiera actual, que —según ella misma reconoce— no pasa por su mejor momento. La manutención tendrá además carácter retroactivo, uno de los puntos que más discusión generó en las últimas semanas. Aun así, Guillén asegura que aceptó la propuesta sin oposición, con la intención de cerrar cuanto antes un conflicto que se prolongaba desde hacía demasiado tiempo.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

Un acuerdo determinante

El documento también incluye el compromiso del cantante de ejercer su derecho —y obligación legal— a relacionarse con su hijo. Al tratarse de un menor tan pequeño y dada la naturaleza del trabajo de Osborne, no se han fijado días concretos para las visitas. En su lugar, se ha optado por un sistema flexible que se adaptará a la agenda del artista. Aunque a Guillén le hubiese gustado que esa presencia surgiera de forma voluntaria y no por imposición judicial, dice a Informalia comprender que no puede forzarse el vínculo paterno y prefiere facilitar que los encuentros se desarrollen con normalidad.

La fisioterapeuta, asegura que el cantante conocía perfectamente que acudiría a televisión para exponer su situación y que las diferencias nacieron únicamente por la falta de comunicación directa entre ambos. Además, Guillén también quiso aclarar que es “rotundamente falso” que ella pretenda impedir que el niño esté con su padre o imponer condiciones arbitrarias: recalca que, debido a la edad de Arian, en cada encuentro debe haber un adulto responsable y que ella lo único que busca es proteger al menor.

Este acuerdo pone fin a una etapa marcada por idas y venidas desde que Gabriela confirmara su embarazo. Primero, fue necesario recurrir a la justicia para determinar la paternidad. Después, surgieron las disputas económicas. Ahora, al menos sobre el papel, ambos se comprometen a compartir las responsabilidades derivadas del cuidado del pequeño. También responde así a la recomendación pública de Fabiola Martínez, exmujer de Bertín, que aconsejó no enfrentarse al artista “por las malas”. Guillén aceptó el consejo y señaló que cada persona habla desde su experiencia y que respeta todos los puntos de vista.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez.
Bertín Osborne y Fabiola Martínez. (Europa Press)

Temas Relacionados

Gabriela GuillénBertín OsborneFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

La conversación que deberíamos extraer no es solo “qué ha fallado”, sino “qué vamos a hacer para llegar a tiempo a la criptografía postcuántica”

Infobae

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Si tienes cáncer de colon, esta es la dieta que debes seguir, según los expertos en nutrición

Ninguna dieta cura el cáncer, pero la alimentación puede ser una aliada durante el tratamiento

Si tienes cáncer de colon,

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Paco Salazar, el

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

ECONOMÍA

Hacienda aprueba el pago en

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 3 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga