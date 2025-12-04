Todos los detalles del acuerdo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: condiciones económicas y régimen de visitas

Bertín Osborne y Gabriela Guillén (INFOBAE ESPAÑA).

A punto de que el pequeño Arian David —el hijo que Bertín Osborne y Gabriela Guillén tienen en común— cumpla dos años, la situación entre sus padres por fin empieza a estabilizarse. Después de un largo periodo de desencuentros públicos, reproches cruzados y negociaciones que parecían no llegar a ninguna parte, ambos han logrado pactar las condiciones económicas y el régimen de visitas del menor. Y lo han hecho, además, a contrarreloj: la fisioterapeuta había dado a Osborne un último plazo para resolver la cuestión antes de volver a recurrir a los tribunales.

Según confirma la propia Guillén a Informalia, los dos han firmado ya el convenio regulador de manera telemática. El documento será ahora remitido al juzgado, paso imprescindible para que sus compromisos adquieran validez legal. Hasta este momento, era ella quien, en solitario, asumía todos los gastos y cuidados del niño.

La situación comenzó a destrabarse poco después de la aparición de Gabriela en el programa ¡De Viernes!, donde reveló que Bertín apenas había visto a su hijo tres veces desde su nacimiento y que seguía sin rubricar el acuerdo económico. Ese ultimátum pareció surtir efecto. Tal y como ha contado la paraguaya, no ha sido la mala relación personal la que ha dificultado el proceso, sino el hecho de que ambos se comunicaban a través de terceros, lo que generaba malentendidos que demoraban la negociación.

Según Beatriz Cortázar, el pacto alcanzado especifica que Osborne contribuirá con una cantidad mensual ajustada a su situación financiera actual, que —según ella misma reconoce— no pasa por su mejor momento. La manutención tendrá además carácter retroactivo, uno de los puntos que más discusión generó en las últimas semanas. Aun así, Guillén asegura que aceptó la propuesta sin oposición, con la intención de cerrar cuanto antes un conflicto que se prolongaba desde hacía demasiado tiempo.

Un acuerdo determinante

El documento también incluye el compromiso del cantante de ejercer su derecho —y obligación legal— a relacionarse con su hijo. Al tratarse de un menor tan pequeño y dada la naturaleza del trabajo de Osborne, no se han fijado días concretos para las visitas. En su lugar, se ha optado por un sistema flexible que se adaptará a la agenda del artista. Aunque a Guillén le hubiese gustado que esa presencia surgiera de forma voluntaria y no por imposición judicial, dice a Informalia comprender que no puede forzarse el vínculo paterno y prefiere facilitar que los encuentros se desarrollen con normalidad.

La fisioterapeuta, asegura que el cantante conocía perfectamente que acudiría a televisión para exponer su situación y que las diferencias nacieron únicamente por la falta de comunicación directa entre ambos. Además, Guillén también quiso aclarar que es “rotundamente falso” que ella pretenda impedir que el niño esté con su padre o imponer condiciones arbitrarias: recalca que, debido a la edad de Arian, en cada encuentro debe haber un adulto responsable y que ella lo único que busca es proteger al menor.

Este acuerdo pone fin a una etapa marcada por idas y venidas desde que Gabriela confirmara su embarazo. Primero, fue necesario recurrir a la justicia para determinar la paternidad. Después, surgieron las disputas económicas. Ahora, al menos sobre el papel, ambos se comprometen a compartir las responsabilidades derivadas del cuidado del pequeño. También responde así a la recomendación pública de Fabiola Martínez, exmujer de Bertín, que aconsejó no enfrentarse al artista “por las malas”. Guillén aceptó el consejo y señaló que cada persona habla desde su experiencia y que respeta todos los puntos de vista.

