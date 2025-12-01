España

Gabriela Guillén y Bertín Osborne llegan a un acuerdo tras su impactante entrevista: “Esta semana firman un convenio por fin”

La fisioterapeuta, que acudió como invitada a ‘¡De Viernes!’, cargó duramente contra el presentador de televisión por la pensión de su hijo en común

Gabriella Guillén y Bertín Osborne
Gabriella Guillén y Bertín Osborne (INFOBAE ESPAÑA).

El interminable cruce de declaraciones entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne parece haber llegado a un punto de inflexión. Después de un fin de semana especialmente convulso en los platós, donde ambos se convirtieron en tema central de los debates, este domingo se confirmó un avance decisivo: según aseguró la colaboradora Beatriz Jarrín en Fiesta, esta semana está prevista la firma del convenio que regulará su relación respecto al hijo que comparten.

El anuncio ha puesto fin, al menos momentáneamente, a la incertidumbre generada tras la entrevista de Guillén en ¡De viernes!, donde la fisioterapeuta reveló que aún no existía un pacto legal y que la comunicación entre ellos había sido prácticamente nula durante meses. Sus declaraciones, especialmente la afirmación de que el cantante solo había visto “tres veces” al pequeño Arian David, desataron una ola de reacciones que se ha ido prolongando durante todo el fin de semana.

El sábado, Fiesta emitía las primeras impresiones del equipo cercano a Osborne. Pipi Estrada, amigo personal del presentador, trasladaba que Bertín estaba “molesto” y convencido de que Guillén “está aprovechando de esta situación para ganar dinero”. Las palabras del colaborador llegaron poco después de que la modelo insistiera, en su entrevista del viernes, en que no había recibido ningún tipo de aportación económica para la manutención del niño. “No hay responsabilidad de nada absolutamente”, expuso entonces sin titubeos.

El programa también deslizó que el propio Osborne admitía que no estaba cumpliendo económicamente porque atraviesa “un momento complicado”. Un argumento que coincidía con lo que la paraguaya relató públicamente: que el artista le había transmitido que no pasaba por una buena etapa financiera. Las versiones cruzadas y la ausencia de un convenio formal explicaban por qué el diálogo entre ambos había permanecido bloqueado hasta ahora.

A este clima enrarecido se sumaba la referencia a la exclusiva conjunta en ¡Hola! que protagonizaron el pasado agosto. Aunque fue presentada como un acuerdo amistoso y una forma de normalizar la situación, el tiempo la ha convertido en un episodio aislado dentro de una relación marcada por la desconfianza y los frenazos continuos. Los colaboradores del programa recordaban este domingo que los ingresos obtenidos fueron destinados al hijo en común, una decisión que habría sido consensuada en su momento.

Portada de la revista '¡Hola!'
Portada de la revista '¡Hola!' del 20 de agosto.

Un documento listo para formalizarse

En medio del ruido mediático, Fiesta aportó este domingo una pieza clave: Guillén y Osborne habían hablado de nuevo en las horas previas al programa. Jarrín, en contacto directo con la modelo, aseguró que Gabriela le confirmó que “las cosas se han aclarado” y que Bertín no está molesto con ella, contradiciendo las versiones de días anteriores. Añadió, además, que esa conversación no había sido consecuencia directa de la entrevista del viernes, sino un intento previo de evitar más equívocos.

Esta próxima semana ellos firman un convenio por fin. Se establecerán visitas, responsabilidades económicas y la estructura de la nueva relación parental”, explicó Jarrín. Una afirmación que marca distancia con la situación descrita por Guillén en su paso por ¡De viernes!, donde explicó que la falta de comunicación había sido el mayor obstáculo: “No se ha firmado un poco por falta de interés”, llegó a decir.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

El mismo fin de semana, la modelo también regresó al programa de Mediaset para anunciar que estaba valorando interponer una demanda contra el cantante ante su ausencia prolongada en la vida del menor. Guillén aseguró que ha sido ella quien ha intentado acercamientos durante meses sin recibir respuesta e insistió en que lo que más le duele no es la cuestión económica —“el dinero no es el problema”—, sino la falta de implicación emocional. “No le he pedido que cambie pañales, solo una llamada”, resumió en directo.

Guillén también respondió a Eugenia Osborne, quien días antes había expresado su malestar. La fisioterapeuta aclaró que fue ella quien animó a Bertín a informar a sus hijas sobre el embarazo para evitar que lo conocieran por la prensa. Respecto a que sean las hijas del cantante quienes no han dado el paso de conocer al niño, Gabriela fue tajante: “Yo siempre he dado todas facilidades. A mi no me han llamado, saben donde vivo. No voy a poner ningún tipo de impedimento“.

