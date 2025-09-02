‘El Hormiguero’ arrasa sin Broncano con el mejor estreno de su historia y Pepa Bueno arranca bien en TVE con la entrevista a Pedro Sánchez

Pablo Motos y Bertín Osborne, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Este lunes 1 de septiembre daba comienzo un nuevo curso televisivo que ha estado marcado por el regreso de El Hormiguero. El programa de Pablo Motos ha estrenado su vigésima temporada en Antena 3 con toda una demostración de fuerzas, firmando el mejor estreno de su historia.

El regreso del formato marcó un espectacular 21,1% de cuota de pantalla y 2.347.000 espectadores. El programa, presentado por Pablo Motos, se posicionó como el espacio más visto del lunes, superando ampliamente a sus competidores en el inicio de la nueva temporada televisiva. Además, el espacio ha arrancado sin su principal rival en su primera semana, pues no será hasta el lunes 8 cuando David Broncano dé comienzo a las nuevas entregas de La Revuelta en La 1.

El espacio de Pablo Motos, que abrió la temporada con la visita de Bertín Osborne y una conexión con Sergio Ramos, mejoró en una décima la cuota de pantalla respecto al arranque del año anterior (21%), aunque registró un leve descenso en el número de espectadores, que entonces fue de 2.378.000. A pesar de esta ligera bajada, el programa se impuso con claridad a las ofertas rivales en la franja de coincidencia, con diferencias de 9,8 y 13,8 puntos porcentuales con respecto a La 1 y Telecinco, respectivamente. Además, sumó más de 4,8 millones de espectadores únicos a lo largo de la emisión, consolidando su liderazgo en la televisión nacional.

Gracias al éxito de El Hormiguero, la serie turca Renacer experimentó un crecimiento notable en el prime time de Antena 3. El nuevo capítulo alcanzó un 12,9% de cuota y 840.000 espectadores de media, su mejor dato de los últimos meses. Este resultado supone un incremento de 2,1 puntos y cerca de 100.000 nuevos seguidores respecto a su última emisión, beneficiándose del fuerte arrastre del programa de Pablo Motos.

Las audiencias del 1 de septiembre

En La 1, la entrevista realizada por Pepa Bueno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, captó la atención del 13,5% de la audiencia, con 1.487.000 espectadores en la cadena principal. Televisión Española optó por emitir el encuentro en simultáneo a través de La 2 y el Canal 24 Horas, donde sumó un 3,8% y un 1,1% de cuota, respectivamente. En total, la entrevista reunió a 2.027.000 espectadores de media y alcanzó una cuota conjunta del 18,5%, un buen debut para la periodista al frente del Telediario 2.

Pepa Bueno entrevista a Pedro Sánchez en La 1 (RTVE)

El estreno de la décima edición de MasterChef Celebrity 10 en La 1 también destacó en la noche televisiva. Tras un resumen previo que obtuvo un 10,2% de cuota y 1.138.000 espectadores, la primera gala del talent culinario lideró su franja una vez finalizado El hormiguero. El programa logró un 16,4% de cuota y 958.000 espectadores, mejorando la cuota del arranque de la edición anterior (16%), aunque se convirtió en el estreno con menor número de espectadores de la historia del formato, quedando ligeramente por detrás de la novena temporada.

En Telecinco, First Dates inició el curso con un 8,2% de cuota y 898.000 seguidores, situándose como el espacio más visto de la cadena pese a quedar lejos de los registros de Antena 3. El programa de citas perdió siete décimas respecto a la semana anterior, aunque sumó 48.000 espectadores más. A continuación, la película Venganza asesina obtuvo un 6,6% de cuota y 388.000 telespectadores.

La Sexta vivió el regreso de El Intermedio con El Gran Wyoming al frente, que logró un 6,9% de cuota y 772.000 espectadores. Aunque el programa mantuvo un buen resultado, no alcanzó los datos del inicio de la temporada pasada, cuando obtuvo un 7,6% y 862.000 espectadores, lo que supone una pérdida de siete décimas en este arranque de curso.

En Cuatro, el periodista Antonio Pampliega estrenó Territorio Pampliega, un formato de documental e investigación que debutó con un 4% de cuota y 303.000 espectadores. El programa no logró un gran arrastre, precedido por Viajeros Cuatro, que se quedó en un 3,7% y 373.000 seguidores.

En esta primera jornada del nuevo curso, Antena 3 ha seguido marcando el paso, situándose como líder del día con un 15,3% de cuota. La 1, por su parte, obtuvo la segunda plaza con un 12,5%, muy por delante de Telecinco, que sigue en su senda negativa y registra un 8,2%, por detrás incluso de las autonómicas agrupadas en la FORTA (8,8%).