La mansión en la que Bertín Osborne vivió y grabó ‘Mi casa es la tuya’, a la venta por 4,5 millones de euros

Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)

Uno de los escenarios más lujosos de Telecinco está en venta. La casa en la que se grababa Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne, ha entrado en el mercado inmobiliario. Ahora cualquiera que quiera alojarse en la inmensa vivienda podrá hacerlo, siempre y cuando pueda pagar su abultada cifra.

La casa está disponible en Idealista por 4,48 millones de euros. El precio traduce no solo su extensión y comodidad, sino también el hecho de que por allí hayan pasado decenas de famosos para contar sus historias más íntimas en compañía de Osborne.

La vivienda se ubica en la urbanización de La Florida, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Por allí han pasado figuras de la talla de Ana Obregón, Bárbara Rey, María del Monte, Vicky Martín Berrocal o India Martínez, entre otros cantantes, políticos, deportistas y actores.

Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)

La enorme mansión cuenta con una parcela de 2.500 metros cuadrados. Entre sus estancias destaca la inmensa cocina, que tuvo un gran protagonismo en muchas de las entregas del formato, ya que Osborne se reunía para comer con sus invitados para hacer de la entrevista una conversación mucho más cercana. Tiene complementos como una isla central, una zona office y una puerta que conecta directamente con el jardín.

Cocina de la mansión de 'Mi casa es la tuya' (Idealista)

Los jardines de la mansión

El exterior también es muy imponente, puesto que tiene un gigantesco jardín con piscina y terraza que llega a los 147 metros cuadrados. Se divide en diferentes zonas verdes, porches cubiertos y terrazas que rodean toda la casa. El interior tiene dos plantas a las que se le suma un sótano de un tamaño considerable. En total cuenta con seis habitaciones y siete baños, pero el gran protagonista es el salón que se encuentra en el centro de la vivienda.

De hecho, ese salón fue otro de los espacios más filmados en el programa de Osborne. Son 138 metros cuadrados de estancia que se encuentra muy bien iluminada por luz natural gracias a los ventanales que la rodean. Está decorado a base de contrastes entre piedra caliza y madera natural. Además, incluye un comedor desde el que tomar algo con vistas al jardín con una capacidad para 12 invitados.

La casa en la que vivió Bertín Osborne

Las habitaciones están en la segunda planta. La más prestigiosa es la suite de 44 metros cuadrados que tiene incorporado su propio aseo con ducha y bañera y hasta dos vestidores. En cuanto al resto de habitaciones, las hay con camas de matrimonio, pero también con camas individuales, por lo que están preparadas para recibir a todo tipo de invitados.

Salón de la mansión de 'Mi casa es la tuya' (Idealista)

Bertín Osborne no solo fue residente ficticio de la mansión durante los episodios del programa producido por Proamagna, sino que vivió realmente allí con su familia durante varios años, pero de alquiler. En la exclusiva urbanización llegó a tener vecinos como Malú o Jorge Javier Vázquez. Su localización es idónea para llevar una vida tranquila, pero con las conexiones rápidas a las zonas de trabajo de la capital.