España

La mansión en la que Bertín Osborne vivió y grabó ‘Mi casa es la tuya’, a la venta por 4,5 millones de euros

La vivienda donde el presentador entrevistó a decenas de invitados se encuentra en la exclusiva urbanización de La Florida y cuenta con seis habitaciones y siete baños

Guardar
Bertín Osborne en 'Mi casa
Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)

Uno de los escenarios más lujosos de Telecinco está en venta. La casa en la que se grababa Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne, ha entrado en el mercado inmobiliario. Ahora cualquiera que quiera alojarse en la inmensa vivienda podrá hacerlo, siempre y cuando pueda pagar su abultada cifra.

La casa está disponible en Idealista por 4,48 millones de euros. El precio traduce no solo su extensión y comodidad, sino también el hecho de que por allí hayan pasado decenas de famosos para contar sus historias más íntimas en compañía de Osborne.

La vivienda se ubica en la urbanización de La Florida, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Por allí han pasado figuras de la talla de Ana Obregón, Bárbara Rey, María del Monte, Vicky Martín Berrocal o India Martínez, entre otros cantantes, políticos, deportistas y actores.

Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)

La enorme mansión cuenta con una parcela de 2.500 metros cuadrados. Entre sus estancias destaca la inmensa cocina, que tuvo un gran protagonismo en muchas de las entregas del formato, ya que Osborne se reunía para comer con sus invitados para hacer de la entrevista una conversación mucho más cercana. Tiene complementos como una isla central, una zona office y una puerta que conecta directamente con el jardín.

Cocina de la mansión de
Cocina de la mansión de 'Mi casa es la tuya' (Idealista)

Los jardines de la mansión

El exterior también es muy imponente, puesto que tiene un gigantesco jardín con piscina y terraza que llega a los 147 metros cuadrados. Se divide en diferentes zonas verdes, porches cubiertos y terrazas que rodean toda la casa. El interior tiene dos plantas a las que se le suma un sótano de un tamaño considerable. En total cuenta con seis habitaciones y siete baños, pero el gran protagonista es el salón que se encuentra en el centro de la vivienda.

De hecho, ese salón fue otro de los espacios más filmados en el programa de Osborne. Son 138 metros cuadrados de estancia que se encuentra muy bien iluminada por luz natural gracias a los ventanales que la rodean. Está decorado a base de contrastes entre piedra caliza y madera natural. Además, incluye un comedor desde el que tomar algo con vistas al jardín con una capacidad para 12 invitados.

La casa en la que vivió Bertín Osborne

Las habitaciones están en la segunda planta. La más prestigiosa es la suite de 44 metros cuadrados que tiene incorporado su propio aseo con ducha y bañera y hasta dos vestidores. En cuanto al resto de habitaciones, las hay con camas de matrimonio, pero también con camas individuales, por lo que están preparadas para recibir a todo tipo de invitados.

Salón de la mansión de
Salón de la mansión de 'Mi casa es la tuya' (Idealista)

Bertín Osborne no solo fue residente ficticio de la mansión durante los episodios del programa producido por Proamagna, sino que vivió realmente allí con su familia durante varios años, pero de alquiler. En la exclusiva urbanización llegó a tener vecinos como Malú o Jorge Javier Vázquez. Su localización es idónea para llevar una vida tranquila, pero con las conexiones rápidas a las zonas de trabajo de la capital.

Temas Relacionados

Bertín OsborneFamosos EspañaTelecincoGente EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuatro plantas que tienes que podar antes de que se acabe diciembre

Las recomendaciones clave para la poda de invierno que garantizan flores y frutos en la próxima temporada

Cuatro plantas que tienes que

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 2 de diciembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Pretende ofrecer una alternativa con sello UE en el mercado de pagos digitales, que actualmente se encuentra dominado por las empresas estadounidenses

CaixaBank y otros nueve bancos

Comprobar Euromillones: los resultados de este 2 de diciembre

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Euromillones: los resultados de

Resultados del Super Once del 2 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un anciano demanda a su

Un anciano demanda a su sobrina por no devolverle el dinero que le entregó mensualmente para que lo administrase por él: la Justicia avala la devolución

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V16: “Los agentes serán flexibles durante un tiempo”

Detienen a un hombre por usar el DNI de otra persona en el examen teórico de conducir: tenía cinco órdenes de búsqueda y captura por delitos similares

Elecciones de Extremadura 2025: cómo saber si me toca ser mesa electoral

El Constitucional obliga a la Policía a readmitir a un agente en prácticas que fue expulsado durante la pandemia por participar en una fiesta prohibida

ECONOMÍA

CaixaBank y otros nueve bancos

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La batalla por la casa tras el divorcio: quién se queda con ella y por cuánto tiempo según la ley

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: Raphinha empata el duelo

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver la final de la Nations League femenina entre España y Alemania