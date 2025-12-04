Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Jabalíes en un paraje nacional

Los casos de fiebre porcina africana detectados en algunos jabalíes del parque natural de Collserola (Barcelona) han puesto en jaque al Gobierno central (que ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias), a las Comunidades Autónomas, al sector porcino español (que prevé fuertes pérdidas económicas) y a los investigadores científicos, ya que todavía no hay una vacuna contra la enfermedad. También pone de manifiesto una realidad: en España hay un exceso de población de jabalíes. El último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (de mayo de 2024) reconoce que hay 1,2 millones de ejemplares en nuestro país, cifra que se podría duplicarse en 2025 porque la caza no es suficiente para controlar a la especie. Lo que supone una proporción de un animal por cada 41 habitantes.

El ministerio reconoce que la Unión Europea ya envió en octubre de 2018 una carta a los Estados Miembros recomendando la implantación de acciones preventivas y mecanismos de coordinación para prevenir la entrada de la peste porcina africana en nuevos territorios. “El control de la población creciente de jabalíes representa un desafío”, admite el ministerio, que indica que la superpoblación conlleva “graves implicaciones”: tanto para la salud pública como para la sanidad animal, como los riesgos que supone para la agricultura y el medio ambiente, y últimamente incluso para la seguridad vial, con accidentes de tráfico cada vez más frecuentes.

El jabalí es una especie caracterizada por su elevada precocidad, prolificidad y adaptabilidad: las hembras pueden alcanzar la edad reproductiva antes del año de vida, con una media de dos camadas al año y entre 4 y 6 rayones por camada. Los rayones suelen sufrir una alta mortalidad por enfermedades y depredadores, pero a partir de los 6 meses la caza se convierte en el principal instrumento regulador de las poblaciones. A pesar de que los jabalíes pueden vivir más de 10 años, la esperanza de vida media es mucho más baja. Su crecimiento se ha acelerado con el tiempo, hasta el punto de que actualmente se estima que en España hay en torno a 1.200.000 jabalíes, una cantidadque “podría verse duplicada en 2025″. La distribución de áreas de mayor densidad de esta especie responde principalmente al noreste de la península ibérica, en especial a las provincias de Gerona y Barcelona, pero también a Tarragona, Huesca y Valencia. Las Comunidades Autónomas donde se está produciendo el mayor crecimiento reciente son Murcia y Cataluña, seguidas de otras regiones del norte como Castilla y León y Navarra.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Cataluña para combatir la fiebre porcina africana

El crecimiento de la población se debe, en primer lugar, a “los cambios en el uso de la tierra y la ganadería junto al marcado despoblamiento de estas zonas”. Esto ha provocado que los jabalíes tengan menos competencia por los recursos. Las zonas rurales se han convertido en un lugar perfecto para el cobijo, la alimentación y el crecimiento de los jabalíes. El propio entorno natural ha cambiado sustancialmente. La despoblación rural y el abandono de la ganadería extensiva ha hecho que aumenten significativamente las áreas boscosas, ofreciendo refugio a los jabalíes y, en el caso de plantas leñosas que producen frutos, también alimento en abundancia.

Más superficie de regadío

En segundo lugar, la superficie de regadío ha aumentado en España significativamente, de 3,3 millones de hectáreas en 2004 a casi 3,8 millones de hectáreas en 2018. Uno de los cultivos que ha aumentado sustancialmente es el cultivo de maíz, que brinda importantes ventajas a los jabalíes: por un lado, la densidad del cultivo les proporciona un refugio perfecto durante buena parte del año, y por otro, también ofrece una fuente de alimento apetecible y altamente nutritiva. En tercer lugar, el número de cazadores ha ido disminuyendo continuamente durante los últimos años, debido al envejecimiento progresivo de estas personas, unido a la falta de relevo generacional. Finalmente, el cambio climático trae consigo temperaturas templadas en la mayor parte del territorio nacional, lo que significa mejores condiciones ambientales para el éxito reproductivo de las poblaciones de jabalíes.

En cuanto a la dinámica de su población anual, el pico máximo se alcanza en el mes de abril. Una gran proporción de la población de jabalíes está compuesta por individuos de menos de un año de edad, en su mayoría menores de seis meses, los llamados bermejos. Los bermejos tienen una elevada tasa de mortalidad, y solo alrededor del 50% alcanzan la siguiente etapa de su ciclo vital, entre los siete y los doce meses. A partir de ahí, aproximadamente el 50% de los individuos sobrevivirán el siguiente año para convertirse en juveniles, adultos de 2-3 años y adultos de 3-4 años. Muy pocos individuos alcanzan edades más avanzadas. Durante el otoño y el invierno, temporada tradicional de caza del jabalí, se produce una marcada reducción de la población, hasta alcanzar su nivel mínimo en el mes de febrero de cada año. No obstante, ese mínimo registrado en febrero aumenta cada año, con una media de crecimiento anual del 10%. Esto ocurre porque, dada la prolificidad de la hembra de jabalí, sería necesario extraer anualmente el 66% de la población, es decir, dos tercios del total, proporción que, año tras año no se cubre por la caza, produciéndose el aumento observado de la población.

El ministerio asegura que solo la caza “no puede hacer frente al crecimiento poblacional que están experimentando las poblaciones de jabalíes”. Y eso que según los últimos datos, de 2023, se abatieron 443.000 ejemplares. “Por esta razón, se hace necesario combinar las actividades de caza con las de control poblacional. En consecuencia, se encuentran en desarrollo a nivel nacional modalidades de control específicas, como son el uso de trampas para la captura de animales, y el uso de nuevas tecnologías, como el uso de drones con cámaras térmicas para dotar de mayor eficacia a los programas de control en la localización de los grupos de animales”.

El Gobierno central pide a las Comunidades Autónomas que eliminen las trabas administrativas para favorecer la caza (ampliación de periodos de veda, de licencia de cazadores y reducción de tasas económicas), permitiendo incluso la caza de hembras adultas, crías y jóvenes, “bien todo el año o al menos en las épocas fuera de las épocas más sensibles de reproducción de la especie”; permitir la caza en áreas nevadas; o aumentar la presión cinegética en los terrenos de caza de titularidad pública.