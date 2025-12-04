España

El lado menos conocido de Óscar Casas: de vivir con sus padres a su discreta historia de amor con Ana Mena

El hermano de Mario Casas acude este jueves, 4 de diciembre, como invitado a ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva película

Photocall de la serie 'El
Photocall de la serie 'El Gran Salto' en el Festival de San Sebastián 2024. (Raúl Terrel / Europa Press)

Uno de los rostros más conocidos del Clan Casas es Mario Casas. Sin embargo, cada vez empieza a escucharse con más fuerza el nombre de uno de sus hermanos pequeños, Óscar Casas. A sus 27 años, cuenta con una extensa trayectoria en la industria del cine y la televisión. Este jueves, 4 de diciembre, el actor catalán visita El Hormiguero para presentar su nueva película Me has robado el corazón.

Con tan solo 7 años, Óscar Casas empezó su andadura profesional interpretando a Miguel en la serie Abuela de verano. Aquel papel marcó el inicio de lo que hoy es uno de los actores jóvenes con mayor proyección del panorama nacional. Aunque realizó pequeños papeles en 53 días de invierno, El orfanato o Ángeles S.A., lo cierto es que su rostro saltó a la fama tras dar vida a Gabriel García en la serie Águila Roja.

Óscar Casas en 'Águila Roja'
Óscar Casas en 'Águila Roja' (Instagram / @oscar_casas_)

Con el paso del tiempo, su talento y carisma frente a las cámaras le llevaron a formar parte de muchos otros proyectos profesionales, teniendo papeles de mayor relevancia. Son muchos los detalles que conocemos de Óscar Casas relacionados con su vida profesional, pero ¿qué conocemos de su vida personal?

De su estrecho vínculo familiar a su relación con Ana Mena

El actor de El gran salto cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde acostumbra a compartir algunos aspectos relativos a su día a día. Su influencia es tal que cada uno de sus pasos son seguidos al milímetro. Y, entre todos los momentos que hace visible en sus redes sociales, es inevitable no hacer alusión a su gran pasión por el surf y a la estrecha relación que mantiene con su familia.

Nacido en Barcelona, el joven es el cuarto hijo de Ramón Casas y Heidi Sierra. Sus padres, junto a sus otros cuatro hermanos, Mario, Sheila, Christian y el pequeño Dani, han sido el mayor apoyo del actor en su carrera profesional. “Mis padres son personas humildes, de una familia obrera, con muchos valores. Son unos luchadores... Y los más bondadosos que he conocido”, afirmó el intérprete de Fuga de cerebros en una entrevista para ¡Hola!

El joven actor ha pasado la prueba definitiva protagonizando la ópera prima de su hermano, Mario Casas, como director

Después de vivir varios años en Galicia, su familia se trasladó a Madrid, donde se encuentran las principales productoras, estudios y conexiones con la industria. Ramón, Heidi y sus cinco hijos residen en una vivienda situada en El Escorial. “Es una casa gran casa y vivimos todos allí. Es bastante divertido”, confesó en una visita realizada en el espacio presentado por Pablo Motos en 2022.

Aunque, actualmente, Mario Casas ya no reside en el hogar, Óscar Casas continúa viviendo allí junto al resto de su familia, según reveló en una entrevista para imagin | El pódcast de final de mes realizada el pasado mes de octubre. “No es que seamos agarrados, ni mucho menos. Yo sigo viviendo en casa de mis padres; ni siquiera gasto en un apartamento“. Óscar y Mario mantienen una conexión cercana y de mutua admiración.

El actor Óscar Casas (i)
El actor Óscar Casas (i) y el director de la película Mario Casas (d) posan durante el photocall de la película 'Mi soledad tiene alas', en el Hotel Urso (Alberto Ortega - Europa Press)

A lo largo de los años, ambos han tenido la oportunidad de trabajar juntos y Mario ha sido uno de los principales apoyos en la carrera de Óscar. En 2023, los hermanos Casas trabajaron conjuntamente en Mi soledad tiene alas, una película especial no solo por su trama, sino porque fue el primer largometraje dirigido por Mario Casas. En ella, Óscar asumió uno de los papeles principales y esta colaboración marcó un antes y un después.

El actor catalán atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Y es que su corazón está ocupado. El joven mantiene una relación con la cantante Ana Mena. Los dos se conocieron en el verano de 2024 durante el rodaje de la película Ídolos y el flechazo fue instantáneo. Aunque los dos han llevado su relación son suma discreción, lo cierto es que poco a poco han ido compartiendo diferentes momentos públicos. Tanto es así que no dudó en dedicarle unas palabras en la entrega de premios Glamour Women of the Year 2025, donde recibió el premio a Hombre del Año. "También se lo dedico a esta chica tan guapa. Te quiero“, afirmó, mientras le cogía la mano.

