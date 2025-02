La urbanización de lujo de Madrid en la que vive Mario Casas: una espectacular casa con piscina y zona ‘chill-out’

Mario Casas y sus hermanos en la piscina de su casa en Los Peñascales. (Instagram/@sheilacasas)

Mario Casas es un actor español con gran renombre en nuestro país, sobre todo entre la generación Z, debido a sus célebres actuaciones en películas como Tres metros sobre el cielo, que causaron una gran sensación en la década de 2010. Además, ha contado con otros papeles muy recordados por los jóvenes de esta época, en series como El barco o Los hombres de Paco. Este icono adolescente saltó a la fama, precisamente, con su papel en Tres metros sobre el cielo, aunque su primera gran oportunidad en el cine llegó con la famosa película Fuga de cerebros.

El actor, gallego de nacimiento, ha desarrollado su carrera en el mundo de la interpretación convirtiéndose, también, en uno de los sex-symbols más admirados por el público joven. Sin embargo, Casas fue evolucionando en su estilo interpretativo, y protagonizó papeles en películas dirigidas a otro tipo de público, no necesariamente adolescente. Destacan sus actuaciones en películas como El fotógrafo de Mathausen o No matarás, por la que obtuvo el Premio Goya a mejor actor protagonista en el año 2020, además de su papel en la recién estrenada Escape, dirigida por Rodrigo Cortés y producida por Martin Scorsese.

Mario Casas en 'Escape', de Rodrigo Cortés (Beta Fiction Spain)

Ni La Moraleja ni el centro de Madrid

Mario Casas nació en Galicia, y pasó gran parte de su infancia en Cataluña, en las localidades de Martorell y Esparraguera. Sin embargo, decidió apostar por el mundo de la interpretación y se mudó a Madrid, donde actualmente reside tanto él como su familia. El actor es el mayor de cinco hermanos: Dani, Christian, Sheila y el también conocido actor, Óscar Casas.

El actor vive en una exclusiva urbanización del norte de Madrid: Los Peñascales. Este gran complejo pertenece al municipio de Torrelodones, y es una zona especialmente atractiva para las familias que buscan un lugar tranquilo para vivir, aunque no demasiado apartado de la ciudad. Los Peñascales cuenta, sobre todo, con viviendas unifamiliares de gran tamaño y espacios verdes, grandes avenidas y unas privilegiadas vistas a la sierra de Guadarrama. Como no podía ser de otra manera, esta urbanización es la residencia de los habitantes con unas de las rentas per cápita de Madrid. Según Idealista, el precio del metro cuadrado supera los 2.200 euros.

Vista parcial de Los Peñascales y el embalse de Gabriel Enríquez de la Orden

Además, Mario Casas ha declarado siempre ser una persona muy familiar. Es por ello que su residencia habitual, cercana a El Escorial, no se encuentra muy lejos de donde también viven sus seres queridos. De hecho, la lujosa urbanización de Los Peñascales también cuenta con múltiples servicios cerca, como pueden ser colegios, centros deportivos, tiendas y restaurantes, y es cercana a la A-6 y a la red de transporte público, por lo que el acceso a la capital es muy directo.

El hogar de Mario Casas

La vivienda de Mario Casas en Los Peñascales fue diseñada por él mismo, con la ayuda de su padre, que es constructor. El actor compró el terreno en esta finca de Torrelodones en 2017 y, desde entonces, reside en una espectacular casa de más de 200 metros cuadrados, en la que las verdaderas protagonistas son una enorme piscina y unas zonas exteriores fantásticas, que cuentan con todo tipo de detalles para que Casas disfrute pasando tiempo con su familia y amigos.

El joven actor ha pasado la prueba definitiva protagonizando la ópera prima de su hermano, Mario Casas, como director

Tal y como ha mostrado tanto el propio Mario Casas como sus hermanos en las redes sociales, la casa del actor destaca por un amplio jardín, con un espacio de césped y un suelo de madera oscura cerca de la piscina de 40 metros cuadrados. Además, los hermanos Casas han compartido varias fotos en las que se les puede ver disfrutando del tiempo en familia y de los espacios chill-out del jardín, con sillones y mesas de madera.

La estética moderna y minimalista de la vivienda se caracteriza por sus acabados exteriores en blanco y negro, y este estilo se extiende al interior de la casa, con una pared de piedra negra y la predominancia de los colores blanco y negro en el sofá, el comedor y el resto de la decoración.