Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

La Fuerza Aérea Alemana presentó la capacidad inicial del "Sistema de Armas Arrow para Alemania" en Annaburg este 3 de diciembre de 2025 (REUTERS/Axel Schmidt)

Alemania se convirtió este miércoles en el primer país europeo en desplegar el sistema de defensa aérea Arrow, con el objetivo de contrarrestar la creciente amenaza de misiles balísticos de Rusia. El sistema, desarrollado por Israel Aerospace Industries (IAI) en colaboración con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, fue activado durante una ceremonia en la base aérea de Holzdorf, ubicada unos 100 kilómetros al sur de Berlín.

Este evento marca la primera vez que el sistema Arrow es utilizado fuera de Israel e integra la respuesta europea frente a la preocupación por los proyectiles de alcance intermedio que Moscú podría lanzar en un escenario de conflicto.

Diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance, como el ruso Oreshnik, Arrow opera a altitudes superiores a los 100 kilómetros y tiene un alcance de hasta 2.400 kilómetros. Alemania adquirió el sistema en 2023, con una inversión de 3.600 millones de euros (USD 4.180 millones), financiada a través de un fondo extraordinario creado tras la invasión rusa de Ucrania, con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas y llenar un crítico vacío en la defensa territorial.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destacó en declaraciones recogidas por diversas agencias y en un comunicado oficial: “Por primera vez, obtenemos la capacidad de alerta temprana y defensa contra misiles balísticos de largo alcance para nuestra población e infraestructura”. Pistorius subrayó el carácter estratégico de la adquisición, señalando que permite asegurar “el papel central de Alemania en el corazón de Europa”, además de fortalecer el pilar europeo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y cumplir un objetivo clave dentro de la planificación de la Alianza.

En el acto de puesta en servicio participaron altos funcionarios del Ministerio de Defensa israelí y representantes de la industria armamentística, reafirmando los lazos entre Israel y Alemania. El embajador israelí en Berlín, Ron Prosor, remarcó: “¿Quién hubiera imaginado que, solo 80 años después de la liberación de Auschwitz, el Estado judío, gracias a las tecnologías que desarrolla, ayudaría a defender no solo a Alemania, sino a toda Europa?”.

Una bandera de Israel y una de Alemania ondearon en la inauguración del "Sistema de armas Arrow para Alemania" en Annaburg este miércoles (REUTERS/Axel Schmidt)

El sistema Arrow complementa las defensas aéreas ya desplegadas en suelo alemán, como los Patriot estadounidenses y los IRIS-T de fabricación nacional, que se centran en amenazas de menor alcance. Arrow puede detectar e interceptar misiles procedentes de tierra, aire o mar a distancias superiores a 1.000 kilómetros, proporcionando un refuerzo en la protección del territorio frente a amenazas como los misiles Iskander desplegados por Rusia en el enclave de Kaliningrado, a 500 kilómetros de Berlín.

Diferentes países han mostrado interés en adquirir la tecnología Arrow, especialmente tras su uso en la defensa de Israel ante ataques de misiles iraníes en abril y octubre de 2024, según información proporcionada por IAI. El sistema se compone de un centro de control, radares y dispositivos de intercepción, gestionados desde varias ubicaciones estratégicas. Alemania prevé que Arrow cubra el conjunto del país mediante instalaciones en tres puntos principales en el norte, sur y centro, aspirando a que la defensa esté plenamente operativa en 2030.

La puesta en marcha del sistema forma parte del European Sky Shield Initiative (ESSI), liderado por Alemania y al que ya se han sumado otros 23 países. Esta iniciativa nació tras la invasión rusa de 2022, que puso de relieve vulnerabilidades en la defensa aérea europea y la necesidad de reforzar la coordinación dentro de la OTAN. Berlín busca, de este modo, consolidarse como centro logístico y de defensa en el continente, a pesar de que las líneas de enfrentamiento directo con Rusia se han desplazado hacia el este, abarcando a Polonia y los Estados bálticos como nuevas fronteras de la Alianza.

Con la entrega y despliegue de Arrow, el Ministerio de Defensa alemán afirma que el país dispondrá pronto de una cobertura capaz de proteger a la población y la infraestructura crítica los 365 días del año. “Reforzamos la responsabilidad de Alemania y damos una señal clara de asociación y compromiso dentro de Europa y la OTAN”, sostuvo Pistorius. El sistema, que representa el mayor contrato de exportación militar para Israel, se integrará de manera progresiva en el entramado defensivo y buscará ofrecer una respuesta coordinada ante eventuales amenazas de misiles balísticos lanzados desde cualquier lugar hacia el territorio europeo.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)