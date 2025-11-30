Unidades del Ejército alemán desplegadas en Polonia pusieron en alerta a los Sistemas Patriot ante la aproximación de cazas rusos

Un lanzador del sistema de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot del Ejército de EE.UU. en el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka, Polonia. REUTERS/Fabrizio Bensch

Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania.

Según informó la edición dominical del diario Bild, cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.

“El ejército polaco y las fuerzas de la OTAN estacionadas allí reaccionaron con rapidez y pusieron los sistemas de defensa aérea Patriot en estado de alerta”, señaló el Bild.

Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y próximo a la frontera polaco-ucraniana. (REUTERS)

“Los sistemas podrían haber disparado sus misiles inmediatamente para derribar los objetos voladores enemigos”, agregó el citado periódico.

Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y próximo a la frontera polaco-ucraniana. El aeropuerto es un importante centro logístico para la distribución de ayuda militar occidental a Ucrania.

El presidente polaco cancela un encuentro con Orban

El presidente polaco Karol Nawrocki observa mientras el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (no aparece en la foto) le recibe con honores militares en el Palacio de Bellevue en Berlín. REUTERS/Lisi Niesner

El incidente se produce en un contexto de tensiones diplomáticas en la región. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, canceló un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, después de que el líder del Ejecutivo magiar se reuniera el viernes con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

Según informó en su cuenta de X, Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca, “el presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom”.

El Grupo Visegrado, foro que reúne a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, celebrará una reunión de líderes en la ciudad húngara de Esztergom el miércoles de la semana próxima.

En el marco de su visita a Hungría para dicha cita, Nawrocki tenía previsto visitar el próximo jueves junto a su esposa, en Budapest, al presidente húngaro, Tamas Sulyok, y al jefe del Gobierno magiar, según recogió el diario polaco Gazeta Wyborcza.

Al informar del cambio de programa de Nawrocki en Hungría, Przydacz aludió al “legado del ex presidente Lech Kaczyński, quien subrayaba que la seguridad de Europa depende de la acción solidaria, también en el ámbito de la energía”.

Además, Przydacz dijo que Nawrocki aboga “sistemáticamente por la búsqueda de soluciones reales para poner fin a la guerra en Ucrania provocada por la Federación Rusa”.

En la cita de Esztergom, los líderes del Grupo Visegrado debatirán asuntos como la seguridad y la cooperación en la región de Europa Central, subrayó Przydacz.

Nuevo bombardeo masivo contra Kiev

Edificio residencial dañado por un ataque nocturno de drones rusos en la localidad de Vyshhorod, región de Kyiv, Ucrania. REUTERS/Gleb Garanich

Mientras tanto, Kiev y su región volvieron a ser escenario este domingo de un bombardeo de Rusia que dejó una víctima mortal y 19 heridos, tras el ataque masivo del sábado.

Según lamentó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, el ataque ruso tuvo como principal objetivo “numerosos edificios residenciales” en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

“Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue segada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

“Un total de 122 drones de ataque fueron lanzados en la madrugada, junto a dos misiles balísticos”, apuntó Zelensky, antes de denunciar que en la última semana Rusia atacó a Ucrania con miles de sistemas ofensivos aéreos.

“Estos ataques ocurren todos los días. Sólo esta semana, los rusos han usado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas guiadas y 66 misiles contra nuestra gente”, indicó el presidente ucraniano.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribó 104 drones de los 122 que Rusia lanzó contra territorio ucraniano este domingo.