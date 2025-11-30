Mundo

Unidades del Ejército alemán desplegadas en Polonia pusieron en alerta a los Sistemas Patriot ante la aproximación de cazas rusos

Las defensas aéreas operadas por el ejército polaco y las fuerzas alemanas estaban listas para disparar misiles inmediatamente contra los aviones enemigos. El incidente ocurre mientras Polonia canceló una reunión con Hungría tras la visita de Orbán a Putin en Moscú

Guardar
Un lanzador del sistema de
Un lanzador del sistema de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot del Ejército de EE.UU. en el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka, Polonia. REUTERS/Fabrizio Bensch

Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania.

Según informó la edición dominical del diario Bild, cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.

“El ejército polaco y las fuerzas de la OTAN estacionadas allí reaccionaron con rapidez y pusieron los sistemas de defensa aérea Patriot en estado de alerta”, señaló el Bild.

Alemania tiene dos sistemas Patriot
Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y próximo a la frontera polaco-ucraniana. (REUTERS)

“Los sistemas podrían haber disparado sus misiles inmediatamente para derribar los objetos voladores enemigos”, agregó el citado periódico.

Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y próximo a la frontera polaco-ucraniana. El aeropuerto es un importante centro logístico para la distribución de ayuda militar occidental a Ucrania.

El presidente polaco cancela un encuentro con Orban

El presidente polaco Karol Nawrocki
El presidente polaco Karol Nawrocki observa mientras el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (no aparece en la foto) le recibe con honores militares en el Palacio de Bellevue en Berlín. REUTERS/Lisi Niesner

El incidente se produce en un contexto de tensiones diplomáticas en la región. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, canceló un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, después de que el líder del Ejecutivo magiar se reuniera el viernes con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

Según informó en su cuenta de X, Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca, “el presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom”.

El Grupo Visegrado, foro que reúne a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, celebrará una reunión de líderes en la ciudad húngara de Esztergom el miércoles de la semana próxima.

En el marco de su visita a Hungría para dicha cita, Nawrocki tenía previsto visitar el próximo jueves junto a su esposa, en Budapest, al presidente húngaro, Tamas Sulyok, y al jefe del Gobierno magiar, según recogió el diario polaco Gazeta Wyborcza.

Al informar del cambio de programa de Nawrocki en Hungría, Przydacz aludió al “legado del ex presidente Lech Kaczyński, quien subrayaba que la seguridad de Europa depende de la acción solidaria, también en el ámbito de la energía”.

Además, Przydacz dijo que Nawrocki aboga “sistemáticamente por la búsqueda de soluciones reales para poner fin a la guerra en Ucrania provocada por la Federación Rusa”.

En la cita de Esztergom, los líderes del Grupo Visegrado debatirán asuntos como la seguridad y la cooperación en la región de Europa Central, subrayó Przydacz.

Nuevo bombardeo masivo contra Kiev

Edificio residencial dañado por un
Edificio residencial dañado por un ataque nocturno de drones rusos en la localidad de Vyshhorod, región de Kyiv, Ucrania. REUTERS/Gleb Garanich

Mientras tanto, Kiev y su región volvieron a ser escenario este domingo de un bombardeo de Rusia que dejó una víctima mortal y 19 heridos, tras el ataque masivo del sábado.

Según lamentó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, el ataque ruso tuvo como principal objetivo “numerosos edificios residenciales” en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

“Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue segada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

“Un total de 122 drones de ataque fueron lanzados en la madrugada, junto a dos misiles balísticos”, apuntó Zelensky, antes de denunciar que en la última semana Rusia atacó a Ucrania con miles de sistemas ofensivos aéreos.

“Estos ataques ocurren todos los días. Sólo esta semana, los rusos han usado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas guiadas y 66 misiles contra nuestra gente”, indicó el presidente ucraniano.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribó 104 drones de los 122 que Rusia lanzó contra territorio ucraniano este domingo.

Temas Relacionados

PoloniaRusiaAlemaniaUcraniaGuerra Rusia UcraniaOTANPatriotUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Comenzaron las conversaciones entre EEUU y Ucrania en Florida: Rubio dijo que buscan “crear un camino” para la soberanía de Kiev

El secretario de Estado estadounidense se reúne con una delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov para discutir el plan de paz de Washington. Las conversaciones sientan las bases para el viaje previsto esta semana del enviado especial Steve Witkoff a Moscú para reunirse con Vladimir Putin

Comenzaron las conversaciones entre EEUU

Giorgia Meloni condenó el ataque de manifestantes propalestinos contra la redacción del diario italiano ‘La Stampa’

“La violencia no se puede justificar. No se puede minimizar”, señaló la primera ministra de Italia tras el asalto ocurrido el pasado viernes

Giorgia Meloni condenó el ataque

El presidente de Taiwán dijo que el país debe “construir fuerza propia” frente a la amenaza del régimen chino

William Lai impulsó un presupuesto militar extraordinario para fortalecer la seguridad de la isla

El presidente de Taiwán dijo

El papa León XIV llegó al Líbano para la segunda parte de su primera gira internacional

El líder católico fue recibido con honores militares y mantuvo encuentros con el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el jefe del Parlamento, en una visita marcada por la inestabilidad local

El papa León XIV llegó

Aumentan las víctimas por las devastadoras inundaciones en Indonesia: al menos 435 muertos y 406 desparecidos

Las lluvias torrenciales y una tormenta tropical han causado devastación en Sumatra y otras regiones, con miles de desplazados y equipos de rescate trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes y entregar ayuda humanitaria

Aumentan las víctimas por las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Industria: cinco empresas cerraron y

Industria: cinco empresas cerraron y despidieron a más de 400 empleados en las últimas semanas

Cuáles son las provincias que disponen de más fondos por habitante sumando recursos propios y envíos del gobierno nacional

Reapareció AMLO, explicó por qué dejó la política, detalló cómo vive su retiro en “La Chingada” y presentó su libro “Grandeza”

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 30 de noviembre

Los 4 pueblos de Ourense que se suman en 2026 a los más bonitos de España

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SEORL-CCC advierte del "grave impacto" de las perforaciones nasales por cocaína: son más grandes y destructivas

Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

Imputada una cuarta persona por su supuesto papel en el robo de joyas en el museo del Louvre

Fabiola Martínez asegura tener ganas de enamorarse de nuevo

La tasa de paro de Brasil cae al 5,4% en el trimestre finalizado en octubre, hasta su mínimo histórico

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher rompió su sobriedad

Liam Gallagher rompió su sobriedad tras el cierre de la gira de Oasis: “Me tomé unas cervezas”

George Clooney y Adam Sandler revelan detalles sobre fama y retos en Hollywood

Así es la conexión entre “Stranger Things 5” y la obra teatral “Stranger Things: The First Shadow”

Los hermanos Duffer rindieron homenaje a su maestra de la escuela con un rol clave en “Stranger Things”

Robin Williams y la decisión que cambió su carrera: por qué nunca aceptó papeles violentos