España

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

“No vamos a consentir que se “fuerce” a los/as alumnos/as de la Escuela Nacional de la Policía a adquirirla, aunque sea una por sección”, denuncian desde el sindicato Jupol

Guardar
Presentación de la muñeca Gala
Presentación de la muñeca Gala y uno de los mensajes que han recibido los alumnos de Policía Nacional (Policía Nacional y JUPOL)

La semana pasada la Policía Nacional presentó a Gala, la primera muñeca oficial del cuerpo, en colaboración con la Fundación juntos por una Sonrisa y con el objetivo de recaudar dinero para esta asociación. Una “edición limitada y solidaria” de una muñeca de 44 centímetros, creada de forma artesanal en Onil, Alicante, y que "destaca por su realismo, calidad y acabados de colección", según lo recoge la propia página web donde se puede adquirir.

Debido a toda esta suma de factores la muñeca no es barata y cada unidad tiene el precio de 65 euros. Una cantidad que cualquier persona que quiera colaborar con la Fundación no tendrá problema en pagar, enmarcado en un proyecto que, aunque tiene una buena intención original, viene acompañado de un lado más oscuro.

Y es que desde Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han denunciado que desde la dirección general están obligando a los alumnos que se encuentran actualmente en la Escuela de Ávila a adquirir esta muñeca.

Mensaje recibido por los alumnos
Mensaje recibido por los alumnos de la Escuela de Ávila (Jupol)

Se debe comprar una muñeca como mínimo por sección entre todos. Se dará cuenta de las secciones que no hayan comprado” es uno de los muchos mensajes que han recibido los alumnos por diferentes vías.

“No vamos a consentir que se fuerce a los alumnos a adquirirla”

Infobae España ha contactado con el sindicato y han confirmado que se están llevando a cabo estas “amenazas” y que los futuros policías nacionales fueron reunidos para tratar el tema y se les indicó que “lo tenían que hacer o habría consecuencias”, sin especificar que les podría pasar en caso de no hacerlo.

“Cuando fue presentada Gala nos mantuvimos al margen y no realizamos valoración alguna, aunque podríamos haberlo hecho…Pero no vamos a consentir que se “fuerce” a los/as alumnos/as de la Escuela Nacional de la Policía a adquirirla, aunque sea una por sección", han escrito en su cuenta de X, antes Twitter.

La muñeca “Gala”

Captura de la página web
Captura de la página web donde se puede adquirir la muñeca Gala

El diseño de la muñeca reproduce con fidelidad el uniforme de la Policía Nacional, convirtiéndola en una “pieza de colección”, ya que la primera tirada se plantea como una edición limitada, ya que se compone de tan solo 3.000 unidades.

Además, cada compra no solo representa una contribución económica solidaria, sino que incluye un extra con valor simbólico: una entrada infantil gratuita al Museo del Juguete Ricordi, en Medina del Campo (Valladolid), considerado uno de los museos del juguete más emblemáticos y solidarios de España.

En cuanto a la Fundación Juntos por una Sonrisa ya había bautizado previamente su centro de apoyo a menores en Medina del Campo con el nombre “Gala”, reforzando simbólicamente la unión entre la muñeca y la labor social de la entidad.

Ese centro ofrece apoyo a menores en situación de vulnerabilidad — incluidos niños con dificultades de adaptación, recién llegados a España o con barreras socioeconómicas — mediante servicios de acompañamiento, educación, integración, reparto de ayudas, etc.

Una agente de la Policía Nacional presenta la primera muñeca solidaria del cuerpo, Gala

La venta de la muñeca, por tanto, no se presenta como un fin en sí mismo, sino como un medio para sostener esos programas sociales: comedores, guarderías, apoyo escolar, reparto de juguetes navideños, ayudas para familias en riesgo, etc.

La idea, tal como señalan algunos de los responsables del proyecto, es “transformar solidaridad en ayuda directa”, dando un doble valor a la muñeca: tanto como objeto visible de apoyo social, como una contribución concreta y tangible a quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaSindicatos PolicíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Iñaki Urdangarin rompe su silencio en televisión: “Lo peor de mi condena fue el fin de mi matrimonio”

El exduque de Palma ofrece su entrevista más íntima en un formato sin edición, donde aborda su paso por la cárcel, su relación con la infanta Cristina y el rumbo que quiere tomar en esta nueva etapa

Iñaki Urdangarin rompe su silencio

Esta es la previsión de la Aemet para el puente de la Constitución: habrá máximas de hasta 25ºC y solo se espera lluvia en estas regiones

Para esta jornada, los meteorólogos piden precaución por el temporal marítimo en las costas de Galicia, Cantabria, Asturias y Euskadi. “Las olas podrán superar los seis metros y el peligro es importante”, advierten

Esta es la previsión de

Receta de pescado al horno a la mallorquina, un plato tradicional lleno de sabor y nutrientes

Este plato tradicional balear consiste en pescado blanco fresco horneado sobre una base de patatas y verduras, y recubierto con tomates, piñones y pasas

Receta de pescado al horno

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Ricardo Abellán, electricista, expone el impacto del encarecimiento de los materiales y la competencia desigual en un sector donde la demanda supera la oferta y la normativa aumenta la exigencia

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar

El CEO de Ribera Salud, gestor del hospital público de Torrejón de Ardoz, pidió aumentar las listas de espera para aumentar beneficios

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes

El CEO de Ribera Salud,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulado un grupo criminal de

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

Un vendedor de la ONCE que perdió cuatro dedos de la mano izquierda no alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta

El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid