La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Presentación de la muñeca Gala y uno de los mensajes que han recibido los alumnos de Policía Nacional (Policía Nacional y JUPOL)

La semana pasada la Policía Nacional presentó a Gala, la primera muñeca oficial del cuerpo, en colaboración con la Fundación juntos por una Sonrisa y con el objetivo de recaudar dinero para esta asociación. Una “edición limitada y solidaria” de una muñeca de 44 centímetros, creada de forma artesanal en Onil, Alicante, y que "destaca por su realismo, calidad y acabados de colección", según lo recoge la propia página web donde se puede adquirir.

Debido a toda esta suma de factores la muñeca no es barata y cada unidad tiene el precio de 65 euros. Una cantidad que cualquier persona que quiera colaborar con la Fundación no tendrá problema en pagar, enmarcado en un proyecto que, aunque tiene una buena intención original, viene acompañado de un lado más oscuro.

Y es que desde Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han denunciado que desde la dirección general están obligando a los alumnos que se encuentran actualmente en la Escuela de Ávila a adquirir esta muñeca.

Mensaje recibido por los alumnos de la Escuela de Ávila (Jupol)

“Se debe comprar una muñeca como mínimo por sección entre todos. Se dará cuenta de las secciones que no hayan comprado” es uno de los muchos mensajes que han recibido los alumnos por diferentes vías.

“No vamos a consentir que se fuerce a los alumnos a adquirirla”

Infobae España ha contactado con el sindicato y han confirmado que se están llevando a cabo estas “amenazas” y que los futuros policías nacionales fueron reunidos para tratar el tema y se les indicó que “lo tenían que hacer o habría consecuencias”, sin especificar que les podría pasar en caso de no hacerlo.

“Cuando fue presentada Gala nos mantuvimos al margen y no realizamos valoración alguna, aunque podríamos haberlo hecho…Pero no vamos a consentir que se “fuerce” a los/as alumnos/as de la Escuela Nacional de la Policía a adquirirla, aunque sea una por sección", han escrito en su cuenta de X, antes Twitter.

La muñeca “Gala”

Captura de la página web donde se puede adquirir la muñeca Gala

El diseño de la muñeca reproduce con fidelidad el uniforme de la Policía Nacional, convirtiéndola en una “pieza de colección”, ya que la primera tirada se plantea como una edición limitada, ya que se compone de tan solo 3.000 unidades.

Además, cada compra no solo representa una contribución económica solidaria, sino que incluye un extra con valor simbólico: una entrada infantil gratuita al Museo del Juguete Ricordi, en Medina del Campo (Valladolid), considerado uno de los museos del juguete más emblemáticos y solidarios de España.

En cuanto a la Fundación Juntos por una Sonrisa ya había bautizado previamente su centro de apoyo a menores en Medina del Campo con el nombre “Gala”, reforzando simbólicamente la unión entre la muñeca y la labor social de la entidad.

Ese centro ofrece apoyo a menores en situación de vulnerabilidad — incluidos niños con dificultades de adaptación, recién llegados a España o con barreras socioeconómicas — mediante servicios de acompañamiento, educación, integración, reparto de ayudas, etc.

Una agente de la Policía Nacional presenta la primera muñeca solidaria del cuerpo, Gala

La venta de la muñeca, por tanto, no se presenta como un fin en sí mismo, sino como un medio para sostener esos programas sociales: comedores, guarderías, apoyo escolar, reparto de juguetes navideños, ayudas para familias en riesgo, etc.

La idea, tal como señalan algunos de los responsables del proyecto, es “transformar solidaridad en ayuda directa”, dando un doble valor a la muñeca: tanto como objeto visible de apoyo social, como una contribución concreta y tangible a quienes más lo necesitan.