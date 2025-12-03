España

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

En el operativo han sido detenido tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal

Guardar

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, ubicado en la localidad alicantina de La Nucía, que estaba especializado en el robo de vehículos cuyas piezas montaban en otros turismos originarios de siniestros, en su mayoría procedentes de la DANA. En el operativo han sido detenido tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal dedicado, presuntamente, al robo de vehículos de una determinada marca en la provincia de Alicante.

Tras las primeras indagaciones, los agentes descubrieron que los vehículos sustraídos eran despiezados en algún lugar de la provincia para, posteriormente, montar sus piezas en otros vehículos del mismo modelo y procedentes de siniestros, los cuales serían vendidos posteriormente en el mercado legal de vehículos de segunda mano.

Una vez que los agentes consiguieron averiguar la identidad de tres varones como cabezas de la trama, se establecieron vigilancias discretas sobre los objetivos. De esta manera se consiguió dar con el lugar que estarían utilizando como taller de despiece y montaje de vehículos, ubicado en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de chalés de la localidad de La Nucía.

Coches siniestrados en la DANA

Al mismo tiempo, las gestiones realizadas sobre la posible procedencia de los automóviles siniestrados sobre los que estarían montando las piezas de los vehículos previamente robados, revelaron que se trataba coches siniestrados durante la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. Los turismos eran comprados a particulares directamente con dinero en efectivo, centrándose en vehículos de gama media-alta de una misma marca.

Seguidamente, localizaban un vehículo de la misma marca y modelo que robaban y dejaban estacionado en un lugar determinado para “enfriarlo” un corto periodo de tiempo, tras el cual lo trasladaban hasta la vivienda donde tenían el vehículo siniestrado. Allí era totalmente despiezado, volviendo a montar las piezas sobre el chasis del vehículo comprado como siniestro, para posteriormente darle salida vendiéndolo en el mercado legal de vehículos de segunda mano de otros países generalmente.

De esta manera, habrían consiguiendo sacar al mercado vehículos de gama media-alta aparentemente legales, dificultando de dicho modo cualquier trazabilidad sobre los vehículos robados.

Multitud de herramientas de falsificación

En cuanto a los delitos investigados, según reveló la investigación, serían dos las tramas conexas; una relacionada con la sustracción de los vehículos y otra relacionada con la compra de vehículos siniestrados para ser nuevamente puestos en circulación, dado que el único destino que se les podría dar sería la baja permanente para su desguace o destrucción.

Finalmente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda utilizada como taller, dando como resultado, además de la detención de los tres investigados, de la recuperación de dos vehículos de gama alta, sustraídos recientemente en las localidades de El Campello (Alicante) y Elche respectivamente. Al primero le habían dado una nueva identidad alemana y, el segundo, se encontraba en proceso de cambio de los elementos de identificación.

El taller desde el que
El taller desde el que operaban los detenidos (Policía Nacional)

Así mismo, se intervinieron los vehículos de los tres implicados en la trama a fin de realizar gestiones sobe su verdadera identidad, debido a que proceden de siniestros y eran de las mismas marcas y modelos de los que se encontraban inmersos en la investigación, resultando igualmente, tras las gestiones realizadas, que éstos tenían montadas piezas ilícitas.

Además, en el registro se ha localizado multitud de herramientas para la falsificación de los vehículos tales como un kit de clonación de llaves, sistemas de seguimiento, que utilizarían para tener localizados los automóviles que pretendían sustraer, sistemas de reprogramación de centralitas, gran cantidad de llaves de coches y multitud de documentación referente a vehículos de las marcas objeto de sus ilícitos.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaDANAAlicanteComunidad ValencianaCochesSucesosRobosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta es la previsión de la Aemet para el puente de la Constitución: habrá máximas de hasta 25ºC y solo se espera lluvia en estas regiones

Para esta jornada, los meteorólogos piden precaución por el temporal marítimo en las costas de Galicia, Cantabria, Asturias y Euskadi. “Las olas podrán superar los seis metros y el peligro es importante”, advierten

Esta es la previsión de

Receta de pescado al horno a la mallorquina, un plato tradicional lleno de sabor y nutrientes

Este plato tradicional balear consiste en pescado blanco fresco horneado sobre una base de patatas y verduras, y recubierto con tomates, piñones y pasas

Receta de pescado al horno

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Ricardo Abellán, electricista, expone el impacto del encarecimiento de los materiales y la competencia desigual en un sector donde la demanda supera la oferta y la normativa aumenta la exigencia

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar

El CEO de Ribera Salud, gestor del hospital público de Torrejón de Ardoz, pidió aumentar las listas de espera para aumentar beneficios

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes

El CEO de Ribera Salud,

Las inversiones de Joaquín Sabina: la situación financiera del cantautor tras su retiro de los escenarios

El intérprete de ‘19 días y 500 noches’ ha puesto fin a sus cinco décadas en los escenarios con la gira ‘Hola y adiós’, que celebró su último concierto en el Movistar Arena

Las inversiones de Joaquín Sabina:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional presenta una

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

Un vendedor de la ONCE que perdió cuatro dedos de la mano izquierda no alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta

El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

ECONOMÍA

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid