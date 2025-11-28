Así ha encendido Richard Gere el árbol de Navidad de Murcia: un acto solidario junto a niños enfermos de cáncer

Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia (YouTube)

Murcia ha vivido este viernes 28 de noviembre el encendido de su árbol de Navidad, pero este año ha sido muy especial para la ciudad y jamás se olvidará. El motivo es que ha sido el actor internacional Richard Gere quien, junto a niños enfermos de cáncer, ha inaugurado la iluminación navideña de su Plaza Circular. El evento ha comenzado en torno a las 19:00 horas de la tarde con actuaciones musicales sobre el escenario.

El norteamericano se ha encontrado antes con el alcalde de la capital de provincia, José Ballesta. El político le ha ofrecido la mano, pero Richard Gere la ha rechazado y, en cambio, se ha abalanzado sobre él para darle un caluroso abrazo. El político no ha podido ocultar de su rostro la sorpresa ante el amable gesto del actor.

“Había gente que decía que era un meme o una inocentada, pero Richard Gere ya se encuentra en la Plaza Circular de Murcia”, ha anunciado uno de los presentadores antes de que el actor se abriese paso entre la gente para subir al escenario. Una traductora hacía de intermediaria para trasladarle al inglés todo lo que sucedía y que Gere lo entendiese a la perfección, pese a que está casado con la española Alejandra Silva y el idioma no es tan extraño para él.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

También se encontraba allí Paco Arango, responsable de la Fundación Aladina, que se dedica a ayudar a niños con cáncer como los que han acompañado al actor. Después han subido al escenario los niños: Noel y Emma. “No os rindáis nunca, nosotros podemos con todo”, es el tierno mensaje con el que ha saludado el pequeño Noel.

La llegada de Richard Gere a la plaza

Después ha llegado el gran momento, Richard Gere subía al escenario entre vítores cerca de las 19:40 horas. “¡Hola, Murcia! Hola, a los chicos y chicas", ha saludado el americano en un perfecto español. Su intervención la ha hecho en su mayoría en inglés, aunque también ha ido soltando alguna que otra palabra en castellano, como cuando ha señalado lo “simpático” que es Ballesta.

“¿Cuántos aquí?“, ha preguntado, también en español, al ver la muchedumbre que se había juntado en la plaza para verle. A continuación, ha hecho un alegato por la esperanza, ya en inglés, junto a los pequeños de la Fundación Aladina: ”Nacimos seres de luz y vamos a ser siempre seres de luz. Estas celebraciones nos hacen recordar que eso es exactamente lo que somos. Cuando la luz emerge se convierte en una".

Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia (Youtube)

El mensaje de Richard Gere

“Así que espero que cuando se ilumine este árbol increíble, podamos imaginarnos que cada una de nuestras luces singulares se va a unir a las luces de todos los demás y podamos imaginarnos este jardín extraordinario que podría ser este mundo si trabajamos para que esto suceda juntos”, ha añadido antes de dar paso al encendido del árbol.

De esta manera, el corazón que representaba los 1200 que cumple la ciudad de Murcia ha empezado a latir y a subir hasta la cima. Una vez arriba, tras un momento de silencio e incertidumbre, las luces han empezado a brotar, primero en la estrella y más tarde por los 35 metros de altura que componen el árbol.