España

Así ha encendido Richard Gere el árbol de Navidad de Murcia: un acto solidario junto a niños enfermos de cáncer

El actor internacional ha dedicado algunas palabras en español y ha señalado lo “simpático” que es el alcalde de la ciudad, José Ballesta

Guardar
Richard Gere enciende el árbol
Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia (YouTube)

Murcia ha vivido este viernes 28 de noviembre el encendido de su árbol de Navidad, pero este año ha sido muy especial para la ciudad y jamás se olvidará. El motivo es que ha sido el actor internacional Richard Gere quien, junto a niños enfermos de cáncer, ha inaugurado la iluminación navideña de su Plaza Circular. El evento ha comenzado en torno a las 19:00 horas de la tarde con actuaciones musicales sobre el escenario.

El norteamericano se ha encontrado antes con el alcalde de la capital de provincia, José Ballesta. El político le ha ofrecido la mano, pero Richard Gere la ha rechazado y, en cambio, se ha abalanzado sobre él para darle un caluroso abrazo. El político no ha podido ocultar de su rostro la sorpresa ante el amable gesto del actor.

“Había gente que decía que era un meme o una inocentada, pero Richard Gere ya se encuentra en la Plaza Circular de Murcia”, ha anunciado uno de los presentadores antes de que el actor se abriese paso entre la gente para subir al escenario. Una traductora hacía de intermediaria para trasladarle al inglés todo lo que sucedía y que Gere lo entendiese a la perfección, pese a que está casado con la española Alejandra Silva y el idioma no es tan extraño para él.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

También se encontraba allí Paco Arango, responsable de la Fundación Aladina, que se dedica a ayudar a niños con cáncer como los que han acompañado al actor. Después han subido al escenario los niños: Noel y Emma. “No os rindáis nunca, nosotros podemos con todo”, es el tierno mensaje con el que ha saludado el pequeño Noel.

La llegada de Richard Gere a la plaza

Después ha llegado el gran momento, Richard Gere subía al escenario entre vítores cerca de las 19:40 horas. “¡Hola, Murcia! Hola, a los chicos y chicas", ha saludado el americano en un perfecto español. Su intervención la ha hecho en su mayoría en inglés, aunque también ha ido soltando alguna que otra palabra en castellano, como cuando ha señalado lo “simpático” que es Ballesta.

¿Cuántos aquí?“, ha preguntado, también en español, al ver la muchedumbre que se había juntado en la plaza para verle. A continuación, ha hecho un alegato por la esperanza, ya en inglés, junto a los pequeños de la Fundación Aladina: ”Nacimos seres de luz y vamos a ser siempre seres de luz. Estas celebraciones nos hacen recordar que eso es exactamente lo que somos. Cuando la luz emerge se convierte en una".

Richard Gere enciende el árbol
Richard Gere enciende el árbol de Navidad de Murcia (Youtube)

El mensaje de Richard Gere

“Así que espero que cuando se ilumine este árbol increíble, podamos imaginarnos que cada una de nuestras luces singulares se va a unir a las luces de todos los demás y podamos imaginarnos este jardín extraordinario que podría ser este mundo si trabajamos para que esto suceda juntos”, ha añadido antes de dar paso al encendido del árbol.

De esta manera, el corazón que representaba los 1200 que cumple la ciudad de Murcia ha empezado a latir y a subir hasta la cima. Una vez arriba, tras un momento de silencio e incertidumbre, las luces han empezado a brotar, primero en la estrella y más tarde por los 35 metros de altura que componen el árbol.

Temas Relacionados

Richard GereMurciaNavidadFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Las negociaciones, llevadas a cabo en Doha, comenzaron en septiembre, cuando se logró firmar una hoja de ruta donde se comprometían al desescalamiento de la violencia

España participará como interlocutora en

Pablo, psicólogo clínico: “Si crees que necesitas que todo esté perfecto para empezar a hacer algo, nunca vas a empezar”

El perfeccionismo, argumenta el experto, impide iniciar algo por miedo a cometer errores

Pablo, psicólogo clínico: “Si crees

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

El Gobierno de Ayuso suspende la financiación de las Olimpiadas Científicas: “Con ese dinero pagábamos los materiales”

Los organizadores de las olimpiadas ven difícil continuar los juegos y ya están pensando en alternativas para seguir acercando la ciencia a los estudiantes

El Gobierno de Ayuso suspende

Barcelona, bajo control sanitario por la peste porcina africana en jabalíes: cierran el acceso a 12 municipios

La Generalitat toma medidas urgentes después de encontrar dos jabalíes muertos con peste porcina y suspende las actividades en las zonas de mayor riesgo

Barcelona, bajo control sanitario por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participará como interlocutora en

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

La Justicia de Cataluña impide a unos hermanos abrir un bar con terraza en un local heredado: la comunidad de vecinos acordó la prohibición 12 días antes del cambio de titularidad

Bronca entre Bolaños y los jueces conservadores por la reacción de Sánchez al fallo del fiscal general: “No nos vendas que somos unos privilegiados”

El dueño de El Ventorro habla de cómo fue la actitud de Mazón el día de la DANA: se fueron los empleados y seguía con Vilaplana en el reservado

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

El precio de la vivienda acelera en el área metropolitana de Barcelona y se ralentiza en la capital

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions