Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Joan Baldoví ha sido 12 años diputado en el Congreso. A su regreso a casa -hoy es portavoz de Compromís en Les Corts-, debió pensar que atrás había quedado la etapa de mayor agitación, pero se encontró con el mandato de Carlos Mazón, el dirigente que antes había operado para cargarse el proyecto de la izquierda en la Comunidad Valenciana, el que se conoció como Pacto del Botànic. Lo crispado del momento político o su edad, la de Baldoví, 67, podrían dar una pista equivocada. “Me adapto rápido a las situaciones e intento darlo todo en beneficio de mi equipo y de las cosas en las que creo. Soy un privilegiado por poder dedicarme a lo que me apasiona gracias a mi partido y a la gente que confía en mí”, dice a Infobae.

Hablamos con él sobre actualidad en días trascendentes para su tierra tras la reciente investidura de Juanfran Pérez Llorca como president. Tristemente, las secuelas de la DANA también imperan en el debate público, así como en los parlamentos y los tribunales. Nos atiende por videollamada desde su domicilio en Valencia.

Pregunta: Los valencianos ya tienen nuevo presidente. ¿Cuál es horizonte que le espera ahora a la Comunidad Valenciana con Juanfran Pérez-Llorca?

Respuesta: Pues mira, este lunes ya se publica que hay una rebaja de impuestos para las grandes fortunas. El primer paso del acuerdo de esta pasada semana. Lo que vemos es que va a ser más de lo mismo. El discurso que hizo Pérez Llorca el jueves era calcado al que hizo Carlos Mazón cuando se aprobaron los presupuestos. Es decir, en entregar toda su alma a la extrema derecha: menores no acompañados, check; Agenda 2030, check; presas, check; ataque al valenciano, check..

La agenda que ya hemos visto y esto es lo que vamos a tener este año y medio, con un interés evidente. Ya se vio el último en el pleno. Intentaron rebajar la tensión para que la gente empezara a olvidarse de que ese Gobierno en el que está Pérez Llorca, que fue el que más defendió a Mazón, es el responsable de la peor tragedia que hemos tenido los valencianos en las últimas décadas.

Realmente tampoco se conoce qué es lo que han pactado PP y Vox a la hora de investir presidente a Pérez-Llorca. ¿Qué es lo que sospecha usted?

Se ha hecho un pacto de Gobierno sin saber los términos. Las valencianas y los valencianos tenemos un nuevo presidente que ha pactado con Vox, con la extrema derecha, pero no sabemos exactamente qué ha pactado. Lo podemos intuir, porque, como decía antes, ya sabemos que harán una rebaja de impuestos para las grandes fortunas.

“Va a haber más agenda de la extrema derecha, que es en lo que se está convirtiendo el Partido Popular aquí en el País Valenciano”

Va a haber más agenda de la extrema derecha, que es en lo que se está convirtiendo el Partido Popular aquí en el País Valenciano, pero también en otras comunidades. Y esto, ojo, puede ser un anticipo de lo que puede ser un gobierno PP-Vox en el Gobierno del Estado. Toda esa agenda ideológica de la extrema derecha presente en la acción de gobierno: desprecio por la cultura y por la lengua que hablamos muchos aquí; leyes donde se ha suprimido deliberadamente la expresión violencia de género; ataque a los derechos de la comunidad LGTBI y luego esa agenda, ese mantra de culpabilizar a los migrantes de todos los males habidos y por haber.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, durante una manifestación contra la persecución y censura hacia la cultura valenciana. (Jorge Gil/Europa Press)

Esto es lo que ya estamos viendo. De hecho, el otro día Pérez Llorca estuvo hablando de los menores no acompañados, estuvo hablando de la inmigración… La extrema derecha está consiguiendo que el Partido Popular acepte y se trague sin contemplaciones todos esos mantras ideológicos.

Sobre Mazón: “No he visto persona más desvergonzada”

Usted que conoce de cerca a Pérez-Llorca, a Mazón, ¿qué opinión tiene de ellos? ¿Cómo son?

Mazón un descarado. Yo no he visto persona más desvergonzada en mi vida. Una persona que era capaz de afirmar hoy una cosa, mañana la siguiente, sin pestañear, sin que se le cayera la cara de vergüenza. Una persona que ha sido capaz de darnos 13, 14, 20 versiones diferentes de lo que estaba viendo aquel día y aquellas horas. Mazón era una persona como muy prepotente. Pérez Llorca probablemente tenga otras formas, tenga otras fórmulas, viene de la alcaldía de Finestrat, pero... en fin, como dijo el otro día mi mujer, un lobo con piel de cordero.

Pérez-Llorca, insisto, amigo personal de Carlos Mazón, mano derecha de Carlos Mazón, es quien le ha defendido con más vehemencia en las cortes valencianas; quien ha estado apoyando no solo a Carlos Mazón, sino a todos esos consellers o al conseller de Educación (José Antonio Rovira), que a la una del mediodía se va y acaba de afirmar este lunes en la comisión del Congreso que, en plena alerta roja, el tío se marcha a su casa por asuntos familiares. En fin, era este el Consell que hemos tenido y que probablemente tendremos, porque yo me imagino que Rovira será uno de los fijos en el Gobierno de Pérez Llorca.

Más allá de las cámaras, en el trato personal, la hostilidad que se ve en el Parlamento en el día a día también es palpable. ¿Hay una relación personal buena?

Yo con Pérez Llorca tengo buena relación, tengo una buena relación personal. Creo que las relaciones personales tienen que estar al margen del debate político y es bueno tenerla. Y yo la he tenido en el Congreso con muchísimos diputados de la derecha. Pero no nos engañemos, una cosa es la relación personal, que yo entiendo que se debe de mantener la cordialidad, y otra cosa es la acción política. Y Pérez Llorca no va a hacer cosas diferentes de Carlos Mazón. Puede que no tenga la desvergüenza que tenía Carlos Mazón al mentir una vez y otra y otra.

“Puede que (Pérez Llorca) no tenga la desvergüenza que tenía Carlos Mazón al mentir una vez y otra y otra.

Pero insisto, ahora, por ejemplo, acaba de cerrar un pacto con la extrema derecha, que no sabemos los términos exactos, pero que intuimos por su discurso que no se aparta ni un ápice de lo que hizo Mazón hace poco tiempo -seis meses- cuando aprobamos los presupuestos y cuando cerró el segundo pacto con Vox.

El primero fue el pacto de la servilleta para hacer presidente a Mazón y el segundo ha sido el pacto de, de presupuestos y, ahora, este tercero. Y en los tres pactos, Pérez Llorca ha sido una parte fundamental a la hora de cerrarlos. Quiero decir, lo que importa no es que yo sea más simpático o menos simpático. En política lo que importa son las decisiones que yo tome y, en definitiva, a quién vayan dirigidas. Este lunes ya hemos visto una.

Joan Baldoví, en una sesión plenaria en Les Corts ante Carlos Mazón. (Rober Solsona/Europa Press)

La mayoría de Mazón con Vox desbarató el Pacto del Botánico. ¿En qué situación ve en estos momentos una reconstrucción de ese acuerdo de cara a las siguientes elecciones? ¿Cuál es su relación con el PSOE?

Mi relación con el PSOE es excelente. Hay un objetivo mucho más grande. Yo no quiero que gobierne la derecha junto con la extrema derecha porque estoy viendo lo que significa. Estoy viendo lo que han hecho, por ejemplo, con la Agencia Valenciana Antifraude, que la han colonizado. Realmente han cambiado la ley para que, en definitiva, se pudiera tener una persona de la estricta confianza de Carlos Mazón o del Partido Popular, cuando antes había que tener una mayoría amplia donde también participábamos la oposición. Yo creo que eso es mucho más importante.

La televisión pública la están convirtiendo en un mal Canal Nou o en un remedo de lo que es Telemadrid, es decir, una televisión absolutamente controlada. Y ahora van a hacer una purga. Lo han dicho ya, van a echar gente y seguramente será la gente más independiente y más crítica la que se vaya a la calle. Yo no quiero esto. Yo no quiero, un gobierno que ataque a la Academia Valenciana de la Lengua, que fue un fruto del consenso, de la derecha y de la izquierda. Todos fuimos capaces de aprobar esa Academia Valenciana de la Lengua para terminar con discusiones y con debates estériles. Y una parte de este Gobierno está queriendo asfixiar, estrangular.

“Yo no quiero que gobierne la derecha junto con la extrema derecha porque estoy viendo lo que significa”

¿Alguien se imagina que un Gobierno quisiera estrangular la Academia Española de la Lengua? Pues esto pasa allí. Esta manera de gobernar de o pactas conmigo o cambio la ley para imponer mi mayoría es lo que estamos viendo ahora aquí. Y, por tanto, yo no quiero y haré lo imposible para que esto o pase. Si esto pasa por tener una buena relación, la tengo y la seguiré teniendo, porque yo no quiero que gobierne la derecha en mi país.

Hablando de aquel pacto, la principal damnificada en su final fue Mónica Oltra. ¿Cómo se encuentra y cuál es su encaje en el partido?

Mónica Oltra ya anticipó lo que iba a pasar. Cuando nos demos cuenta, irán uno por uno. Lo hemos visto ahora con el fiscal general. En fin, yo no había conocido tanta desvergüenza por parte de un tribunal. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, mis hijas, que son profesoras, o mi mujer, que ha sido profesora de instituto, que tú expulsas a un alumno y le dices a los padres: ‘Ya te diremos por qué lo hemos expulsado, pero, ya está expulsado’? Esta sinvergonzonería no se entiende.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, en una protesta bajo el lema ‘Valencia no retrocede’ ante la investidura de Juanfran Pérez Llorca. (Rober Solsona/Europa Press)

Mónica Oltra está pendiente de a ver qué es lo que le dice la Audiencia. No hay absolutamente nada. Dos veces lo ha dicho el juez y dos veces la Audiencia Provincial ha mandado que siguieran investigando. Esperemos, finalmente, que la Audiencia no diga que se abre el juicio. Por tanto, Mónica está esperando a que se cierre definitivamente antes de tomar, yo entiendo, cualquier decisión de futuro. Y desde Compromís siempre hemos dicho lo mismo: cualquier decisión que tome será absolutamente bienvenida. Mònica Otra ha sido, es y si quiere será un activo político dentro de Compromís. Y por lo tanto, será lo que quiera dentro de Compromís. Seguimos pensando que es un activo político absolutamente fundamental.

Qué cree Baldoví que pasó la tarde del 29 de octubre

Y hablando de la DANA, de lo que sabemos y con lo que no sabemos, en su cabeza, ¿qué pasó aquella tarde? ¿Cuál es su reconstrucción? Sobre todo de lo que no sabemos..

Lo que no sabemos probablemente sea, lo que el sentido común nos dice quá pasó en el caso de esa hora negra, de ese agujero negro, que es la hora entre que Carlos Mazón sale del restaurante hasta que llega una hora y pico más tarde a la Generalitat. Probablemente la explicación más sencilla será la más fácil.

Pero en todo caso, ¿qué es lo que pasó aquella tarde? Bueno, pues pudimos ver en la entrevista de Salomé Pradas que teníamos a una persona absolutamente incompetente, absolutamente desbordada. Una persona que si hubiera tomado decisiones políticas, probablemente hubiera habido desgracias, pero no hubiera habido el volumen de desgracias que tuvimos esa tarde. Tuvimos un presidente que, estando enterado de que había gente en los tejados en Utiel a las cinco de la tarde, decide quedarse en un restaurante. No deja todo y se va corriendo, que es lo que haría cualquier persona normal, lo que haría cualquier persona responsable, lo que haría cualquier padre, cualquier madre, si le dicen que uno de sus hijos está en situación de peligro.

“Me planteo que votar a determinada gente es un peligro para la salud”

Vemos a una consellera que no estaba a la altura, que le venía muy ancho el cargo, que no tomó decisiones que hubieran podido salvar vidas. Hemos seguido en la comisión de investigación de la Dana a un conseller de Educación que se marcha a la una del mediodía en alerta roja con colegios cerrados y con la ciudad cerrada. Se marcha a su casa porque esa tarde tenía asuntos familiares. Pienso en qué manos estábamos, en qué manos habíamos depositado nuestra confianza. Me planteo que votar a determinada gente es un peligro para la salud.

Queríamos preguntarle también por el papel que tiene Maribel Vilaplana. Si cree que es una víctima más o que tiene también cierta culpabilidad por no haber hablado antes

Yo creo que Maribel Vilaplana es una periodista, es una periodista más que ha estado en Canal Nou, y yo creo que cuando hay 229 víctimas [desde este martes son 230], lo más digno, lo más decente, es contar la verdad. Ella, pues bueno, ha ido cambiando su versión hasta que al final sacó aquella carta. Luego vemos que efectivamente no salió del párking esa tarde. Creo que Maribel Vilaplana debió contar su verdad y creo que hoy debe estar arrepentida de no haber contado la verdad desde el primer minuto. Porque al final hemos visto que sus versiones estaban protegiendo a un auténtico presidente negligente, descarado, mentiroso... En definitiva, una persona que no merecía estar de presidente de la Generalitat.

“Maribel Vilaplana ha arruinado su prestigio personal y profesional por no haber contado la verdad”

Creo, sinceramente, que Maribel Vilaplana ha arruinado su prestigio personal y profesional por no haber contado la verdad, que es lo que tenía que haber hecho sabiendo que había 229 personas que habían perdido la vida esa tarde. Yo, sinceramente, no entiendo por qué lo ha hecho.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca. (Jorge Gil/Europa Press)

Dice que Mazón no merecía ser president. Pero ¿merece ir a la cárcel como piden en las manifestaciones? ¿Es para llegar hasta ese punto?

Si a un president de la Generalitat le avisan de la situación... Primero, en alerta roja, dice que no le moleste nadie. Se va a una comida donde estaba enterado porque se constata que se le informaba de lo que estaba pasando. Sabía que estábamos en alerta roja. Se le dice a las cinco de la tarde que había gente en los tejados atrapada en Utiel y se queda. Pues bueno, esto lo tendrá que juzgar quien lo tenga que juzgar. Pero a mí me parece que la negligencia de este presidente y el no haber estado tomando las decisiones que debería haber tomado un presidente -un presidente tiene las obligaciones de coordinar a su Consell, con independencia de que le tocara estar en el Cecopi o no le tocara estar en el Cecopi-. Pero su inactividad, su frivolidad, costó vidas. La consellera le llamaba, le llamaba a las 19:10, a las 19:34 para decirle: ‘¿Mandamos el mensaje o no mandamos el mensaje?’.

“Si tiene que ir a prisión, que vaya (...) su negligencia costó vidas humanas.

A las 20:10 hay una conversación entre el president y la consellera de Emergencias y un minuto más tarde se mandaba el mensaje. Si Mazón hubiera cogido el teléfono y no se lo hubiera dejado en la mochila, como dijo, o no, no hubiera rechazado estas llamadas, probablemente el mensaje, con una consellera absolutamente superada por los acontecimientos, probablemente se hubiera enviado antes. Es un presidente que abandona a su pueblo, es un presidente que merece ser juzgado. Y si tiene que ir a prisión, que vaya a la prisión, porque su negligencia costó vidas humanas.

Y el PP, ¿por qué tarda tanto en reaccionar? ¿Por qué tardan un año en destituir a Mazón?

Porque hacerlo dimitir era reconocer explícitamente que Mazón era responsable. Siempre han habido cálculos electorales a la hora de tomar las decisiones. Incluso ahora sabemos que el propio Feijóo no le pedía que dimitiera, sino que solamente que no se presentara a las próximas elecciones. Tanto el Partido Popular como Vox no han estado pensando a las víctimas, no han estado pensando en los intereses valencianos, han estado pensando siempre y únicamente en sus propios intereses electorales.

Y hablando de cálculos electorales, en el panorama nacional parece que enseguida van a llegar unas elecciones. No sé cómo lo ve usted. ¿Cree que Pedro Sánchez llegará al final de la legislatura o convocara antes?

Tener años te da una perspectiva. Yo entré en el Congreso en el 2011, donde había esa alternancia bipartidista, donde más o menos una legislatura sabías que duraba cuatro años y luego había elecciones. A partir del 2015 esto ha sido una vorágine. Siempre parece que vaya a haber elecciones. Yo creo que nunca se han publicado tantas encuestas como a partir de 2015. Y parece que siempre estamos hablando de elecciones y no de que una legislatura se tiene que agotar.

También, visto con la perspectiva que me da haber estado 12 años en el Congreso, creo que nunca el momento para Pedro Sánchez fue tan complicado como ahora mismo, con un Junts que se ha tirado al monte porque necesita, más clave electoral, porque necesita neutralizar o intentar combatir el auge de la extrema derecha catalana de la Alianza Catalana. Y luego, la entrada en prisión de dos secretarios de organización del Partido Socialista... es un espectáculo realmente complicado.

“nunca el momento para Pedro Sánchez fue tan complicado como ahora mismo”

Y luego, los jueces con causas que avanzan como un cohete y otras que se eternizan en los juzgados y que ves que no avanzan, o en unos informes de la UCO que se hacen en una semana y otros que se retrasan y que se eternizan... pues evidentemente hay una situación muy complicada. Y por eso yo digo, y lo digo siempre, que hay que resistir, no nos podemos dejar avasallar. Si bajamos cabeza, os malos ganan.

A mí a veces me preguntan: ¿y por qué sostienen? o ¿por qué, en la mayoría de los casos, votamos las leyes que se presentan por parte de este Gobierno o los presupuestos? Porque aunque no sean nuestros presupuestos, porque aunque no sean exactamente nuestras leyes, se han producido avances que no se hubieran producido si hubiera gobernado la derecha. Los avances en la reforma laboral, en el salario mínimo interprofesional, en la revalorización de las pensiones y en tantas y en tantas cosas, son avances que no se hubieran producido. Que a mí me hubiera gustado, y a nosotros, a Compromís, ir más lejos, sí, pero los que llevamos tiempo en política sabemos que los avances vienen mucho más lentos de lo que quisiéramos. Pero siempre, siempre que se puede avanzar, hay que avanzar.

Si hubo financiación ilegal del PSOE, ‘game over’

¿Usted desvincula a Koldo, Ábalos y Cerdán de Pedro Sánchez? ¿Cree que son tres personas aisladas de todo lo que ha ocurrido?

Quiero creer, y mientras no se demuestre lo contrario, que han sido unos golfos, como lo fue en su momento Roldán, que se benefició, que se han beneficiado por puro interés personal... Si se demuestra que además ha habido financiación ilegal del Partido Socialista, pues evidentemente, yo creo que la legislatura se habría acabado en ese mismo instante. Si el presidente del Gobierno sabía que esto, si sabía lo de estos tres personajes y además estaba beneficiando a su propio partido de lo que estaban haciendo, pues evidentemente, game over, la legislatura ha terminado. No hay vuelta de hoja.

“Si se demuestra que habido financiación ilegal del Partido Socialista, la legislatura se habría acabado en ese mismo instante”

Creo que lo peor que ha pasado este país es admitir que un ministro del Gobierno de Rajoy tenía una policía patriótica a su servicio para combatir a la oposición. Y lo otro peor es que tenía a un ministro de Hacienda que redactaba las leyes en función de los pagos que le hacían las empresas para beneficiarse de esas leyes. Yo creo que no hay perversión más grande. Y de esto se habla poco. Montoro está desaparecido. Oímos hablar de cosas absolutamente nimias como las que pudo o no pudo hacer la esposa del presidente del Gobierno. E insisto, esto que es poner el estado al servicio de las empresas para beneficiarte tú personalmente y tu despacho, es el escándalo más grande que yo he visto nunca en la democracia. De esto, desafortunadamente, se habla muy poco.