Mazón dice que puede que no oyera la llamada de Pradas a las 19.10 el día de dana porque tenía el "móvil en la mochila"

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha reconocido este lunes en el Congreso que el día de la mortífera dana del 29 de octubre de 2024 pudo haber alguna llamada que no escuchó. En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19.10, ha indicado que a lo mejor no la oyó porque tenía el móvil "en la mochila".

Lo ha dicho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la tragedia en respuesta a la diputada del Compromís, adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, quien le ha preguntado expresamente por qué no respondió a aquella llamadas de Pradas.

Mazón ha explicado que en ese momento, cuando ya había salido de El Ventorro, "estaba andando y tenía el móvil en la mochila", y que a lo mejor por eso no la escuchó. No obstante, en otro momento ha mantenido que "durante todo ese tiempo estaba haciendo llamadas". Y, precisamente por eso, porque debía de estar hablando con otra persona, "era difícil" que cogiera la que le hizo Pradas a las 19.36.

"No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", se ha defendido el dimitido presidente valenciano, quien devolvió la llamada a Pradas a las 19.43.

TÉCNICOS CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Respecto a la hora del envío del mensaje de Es-Alert que no se mandó hasta las 20.11 pese a que estaba preparado desde las 18.37, como ha recordado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Mazón ha dicho que habrá que "preguntárselo a los responsables operativos".

En todo momento, ha defendido que Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" ni le "solicitó consulta para que lo mandara" porque eso no le "corresponde" a él. Cuando Belarra le ha dicho si el presidente de la Generalitat era un "florero" sin responsabilidades, él ha replicado que había "técnicos con más de 30 años de experiencia" dando a entender que no debía tomar decisiones quien "no tiene la capacitación profesional" y "no solamente por normativa ni por competencia" sino porque así lo dice el plan de emergencias e inundaciones.