Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

Dejar hecho el testamento es una de las decisiones legales más recomendables para evitar conflictos y asegurar que los bienes se reparten conforme a la voluntad de cada persona. (Europa Press)

Dejar hecho el testamento es una de las decisiones legales más recomendables para evitar conflictos y asegurar que los bienes se reparten conforme a la voluntad de cada persona. Pero aún existe la idea errónea de que se trata de un trámite definitivo e inamovible. En realidad, la legislación española contempla este documento como algo flexible, pensado para adaptarse a las distintas etapas de la vida.

Lo normal es que, a medida que pase el tiempo, cambien las circunstancias personales, familiares o patrimoniales de cada uno. Matrimonios, nacimientos, divorcios o variaciones económicas pueden hacer necesario revisar lo que en su día se dejó por escrito. Por eso, según recalcan desde B&D Abogados de Herencias, es importante actualizar el testamento cuando se producen cambios relevantes, en lugar de considerarlo un documento cerrado.

Además, la ley española reconoce expresamente que el testamento puede modificarse en cualquier momento. Esto significa que la voluntad del testador no queda fijada de forma permanente, sino que puede evolucionar, para garantizar que, llegado el momento, el reparto de la herencia responda fielmente a su situación y deseos más recientes.

Cómo funciona el cambio de testamento en España

Modificar un testamento es un proceso muy sencillo y seguro. El método más habitual consiste en acudir al notario y otorgar un testamento nuevo. No es necesario presentar el documento anterior ni justificar el motivo del cambio. El nuevo testamento sustituye al anterior de forma automática, a menos que el testador indique expresamente que mantiene alguna cláusula anterior.

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Existe también la posibilidad de realizar modificaciones parciales a través de un codicilo o una adición. Sin embargo, lo más aconsejable es optar por la vía del testamento completo para evitar confusiones o interpretaciones ambiguas en el futuro.

En caso de que una persona otorgue varios testamentos en diferentes momentos de su vida, la normativa española establece que solo el último documento otorgado conforme a la ley será válido en el momento del fallecimiento. Para determinar cuál es el testamento vigente, los herederos deberán solicitar el certificado de últimas voluntades, que identifica la fecha y el notario ante quien se formalizó la última voluntad.

Así, en España, la legislación no impone ninguna restricción ni límite de veces que se puede cambiar un testamento. El testador tiene la libertad de modificar su voluntad tantas veces como lo considere oportuno, siempre que esté en pleno uso de sus facultades.

Motivos más frecuentes para cambiar un testamento

Entre las causas para modificar el testamento, los cambios en las circunstancias personales y familiares son los más comunes. Esta variabilidad es la primera razón por la que el testamento suele necesitar revisiones periódicas. Además, entre otros motivos figuran el nacimiento de nuevos hijos o nietos, la disolución de una pareja, el fallecimiento de un beneficiario, la adquisición o venta de bienes, la existencia de deudas o la voluntad de incluir o excluir a determinadas personas como herederas.

Los derechos sobre la herencia incluyen no solo bienes tangibles como propiedades o dinero, sino también derechos a cobrar y obligaciones. (Mexican)

Otra causa habitual es la necesidad de mejorar la protección del cónyuge viudo, sobre todo tras una nueva relación o matrimonio. También pueden influir cambios legislativos o la recomendación de un experto legal, que aconseje actualizar el documento para ajustarse a los nuevos requisitos legales.

Riesgos de no actualizar el testamento

Por el contrario, la falta de actualización puede dar lugar a que se respeten disposiciones que ya no reflejan la voluntad real del fallecido. Si, por ejemplo, una persona se divorcia o fallece uno de los herederos y no se modifica el testamento, sus bienes podrían terminar en manos de personas que ya no deberían ser beneficiarias.

En algunos casos, esta situación puede desembocar en conflictos familiares o incluso en disputas legales. Cuando el contenido del testamento no se corresponde con la realidad actual de la familia o el patrimonio, los herederos pueden verse obligados a recurrir a los tribunales para interpretar la voluntad del fallecido.

¿Existe el testamento definitivo?

Al final, por muy detallado y meticuloso que sea un testamento, no existe la posibilidad de que sea definitivo. La vida cambia, y lo que hoy parece una decisión acertada, mañana puede dejar de serlo. Por eso, lo más recomendable es revisar el documento cada cierto tiempo, especialmente tras un cambio relevante en la familia o el patrimonio.