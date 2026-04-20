Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”

El tenista español aterriza en Madrid para debutar por primera vez en el torneo, donde hace tres años hizo de ‘sparring’

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

“Hola, Paula. ¿Qué tal? Todo bien. Mucha suerte". Rafa Jódar saluda a la tenista española antes de atender a los medios en el Mutua Madrid Open, donde llega como uno de los grandes atractivos para el público español. El tenista madrileño ha dado qué hablar en lo que va de año, pero en especial durante la pasada semana, donde llegó hasta semifinales del torneo Conde de Godó, justo después de proclamarse campeón en Marrakech. Ahora aterriza en Madrid para afrontar el Master 1000 de la capital española como debutante.

“Es una alegría tremenda jugar este torneo que yo venía a ver como espectador cuando era pequeño”, recuerda en la rueda de prensa ante los medios. Hace dos o tres años ya saltó a las pistas para hacer de sparring, ahora quiere hacerlo como tenista profesional. “Tengo muchas ganas de empezar este torneo. Sé que va a haber mucha gente conocida que va a venir a verme. Intentaré hacerlo lo mejor posible y disfrutar sobre todo. Yo intentaré disfrutar. Si es en la Manolo Santana intentaré disfrutar al máximo y si no es en otra pista, pues intentaré dar lo mejor de mí y también disfrutar mucho”, asegura.

Respecto a sus expectativas y estado físico en la cita madrileña a pesar de la carga de partidos, Jódar asegura: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas de empezar aquí el torneo en Madrid. Ahora tengo unos días de entrenamiento y empezaré aquí en Madrid. Intentaré hacerlo lo mejor posible y dar lo mi mejor”. A nivel global, asegura que no tiene ningún objetivo concreto: “Yo creo que tengo que ir un poco más torneo a torneo. Es todavía mi primer año en el circuito, soy un jugador joven y yo estoy descubriendo muchas cosas. Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia y hacerlo lo mejor posible“.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

El año que está firmando Jódar no tiene reproche, aunque afirma que todavía tiene mucho margen de mejora: “Todavía hay un margen de mejora bastante grande en todas las áreas de mi tenis”. Y añade: "Para competir con los mejores del mundo, hay que ser un jugador completo en todas las superficies. Necesito seguir adaptándome y mantener la regularidad que he mostrado en los últimos meses".

Jódar y la temporada de tierra

El inicio de la temporada de tierra batida ha superado sus expectativas. En apenas tres meses, Jódar se ha consagrado con un título ATP 250 y ha alcanzado semifinales en el Godó. “Sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero todo ha ido muy rápido. He disputado muchos partidos, lo que me da confianza de cara a Madrid. Soy consciente de que aquí las condiciones son diferentes, así que debo adaptarme para rendir al máximo”, apunta.

Su ascenso en el circuito ha suscitado comparaciones, en especial con Carlos Alcaraz. “Lo tomo como una motivación. No me pongo presión ni objetivos, solo intento seguir mi camino y hacerlo lo mejor posible. Si cuido mi cuerpo, creo que podré estar muchos años en el circuito. La clave está en mejorar físicamente y mantener la ilusión”, dice. Respecto a su tiempo libre y lo que hace para desconectar, relata: “Durante los torneos, sobre todo cuando solo tienes un partido al día, intento aprovechar el tiempo libre hablando con amigos y familia. Estar en España lo facilita, porque puedo pasar tiempo con gente conocida. Eso me ayuda mucho, como sucedió la semana pasada en Barcelona y espero que también aquí en Madrid”.

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”
La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

